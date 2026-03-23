Inscenací roku 2025 se stali Krkavci. Divadelní kritici ocenili i Sidonovou a Königa

Představení pražského Dejvického divadla Krkavci vyhlásili divadelní kritici Inscenací roku 2025. Divadlem roku se stalo pražské Divadlo Na zábradlí. Členové jeho souboru Magdaléna Sidonová a Miloslav König získali ocenění za nejlepší ženský a mužský herecký výkon loňského roku.
Vítěze Cen divadelní kritiky za rok 2025, udílených na základě ankety časopisu Svět a divadlo, vyhlásili pořadatelé v neděli večer v pražském Divadle Komedie.
Hru Krkavci, kterou napsal francouzský spisovatel a dramatik Henry Becque, označili kritici v anketě za nejlepší představení Dejvického divadla za dlouhou dobu. Inscenace, jejímž námětem je slétání krkavců na dědictví zanechané továrníkem a spekulantem, je podle kritiků mrazivou výpovědí o světě deformovaném penězi.
U Divadla Na zábradlí kritici vyzdvihli více loňských inscenací. Za představení Paní Dallowayová udělili cenu herečce Magdaléně Sidonové za ženský herecký výkon v roli Clarissy Dallowayové. Sidonová už uspěla v nové anketě Radosti života pořádané serverem divadelni.net.
Nejlepší mužský herecký výkon loni podle kritiků podal Miloslav König ztvárněním postavy Karla Oveho v inscenaci Divadla Na zábradlí Můj boj. Zamilovaný muž, kterou napsal Karl Ove Knausgärd.
Nejlepší poprvé uvedenou českou hrou se staly Slučitelné díly mladého dramatika a režiséra Tomáše Ráliše v Klicperově divadle v Hradci Králové.
Ocenění kritiků za scénografii získalo loutkové představení Soudružky s kroužky, které pojednává o spartakiádě, nekonečnu a životě v normalizačním Československu. V pražském divadle Alfred ve dvoře ho uvádí tvůrčí tým ve složení Dominik Migač, Marta Hermannová a Jan Pichler.
Hudbu roku 2025 podle kritiků složil Petr Hora pro inscenaci Předřeč šelmy. Divadlo Alfred ve dvoře ji uvádí se souborem Boca Loca Lab a s Orchestrem BERG. Režisér Jiří Adámek Austerlitz představení pojal jako hudebně divadelní kompozici.
Ocenění Talent roku 2025 získala členka souboru Slováckého divadla Uherské Hradiště Klára Ondrůšková. Podle kritiků vynikla v inscenacích Masaryk a Gazdina roba.
O Cenách divadelní kritiky rozhodla anketa mezi 69 aktivními publicisty. V neoceňované kategorii zahraničního divadla se umístila inscenace AN-KI katalánského souboru Cia. Ortiga, kterou uvedly festivaly Regiony Hradec Králové a Loutkářská Chrudim.
Celou anketu i s pořadím inscenací a interpretů v jednotlivých kategoriích zveřejní první letošní číslo časopisu Svět a divadlo, sdělil ČTK jeho šéfredaktor Jakub Škorpil.
Ceny divadelní kritiky za rok 2025
Inscenace:
Henry Becque: Krkavci, režie Jan Frič, Dejvické divadlo, Praha
Ženský herecký výkon:
Magdaléna Sidonová, role Clarissy Dallowayové v inscenaci Paní Dallowayová, Divadlo Na zábradlí, Praha
Mužský herecký výkon:
Miloslav König, role Karla Oveho v inscenaci Můj boj. Zamilovaný muž, Divadlo Na zábradlí, Praha
Divadlo roku:
Divadlo Na zábradlí, Praha
Poprvé uvedená česká hra:
Tomáš Ráliš: Slučitelné díly, Klicperovo divadlo, Hradec Králové
Scénografie:
Dominik Migač, Marta Hermannová a Jan Picher, inscenace Soudružky s kroužky, Alfred ve dvoře, Praha
Hudba:
Petr Hora, inscenace Předřeč šelmy, Alfred ve dvoře, Praha, se souborem Boca Loca Lab a Orchestrem BERG
Talent roku:
Klára Ondrůšková (herečka), Slovácké divadlo, Uherské Hradiště
ŽIVĚ Navrhneme zrušení části poplatků za Českou televizi a rozhlas, oznámil Okamura
Vládní koalice chce v úterý ve Sněmovně podat poslanecký návrh zákona, který zruší televizní a rozhlasové poplatky pro seniory, firmy, nezaopatřené mladé lidi do 26 let nebo osoby s tělesným postižením. Výnos z poplatků by se tak měl vrátit do stavu z roku 2024. Po jednání koaliční rady to uvedl předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura.
Citlivé zprávy v EU před Maďary raději tají. Szijjártó popírá, že volá Rusům
Zpráva, že maďarský ministr zahraničí pravidelně informoval Rusko o jednáních EU, není pro některé diplomaty překvapivá, napsal bruselský server Politico. Země Evropské unie i jejich partneři se podle serveru již delší dobu k diskusím o bezpečnostních otázkách scházejí v menších formátech právě kvůli obavám, že některé "méně loajální“ státy EU předají citlivé informace třetím zemím.
Mrtví oba piloti. Nečekaná tragédie úplně uzavřela letiště v New Yorku
Na newyorském letišti LaGuardia se dnes v noci srazilo letadlo společnosti Air Canada s hasičským vozem. O život přitom přišli pilot a druhý pilot, další dva lidé jsou zranění. Informuje o tom server NBC News, podle něhož bylo na palubě letadla 72 cestujících a čtyři členové posádky.
Video: Osudné sekundy na letišti v New Yorku. Nejdřív povolení, pak náraz
Tragická nehoda ochromila jedno z nejrušnějších letišť v USA. Při nočním přistání se regionální letadlo Air Canada srazilo s hasičským vozem přímo na ranveji LaGuardia. Dva piloti zemřeli, desítky lidí utrpěly zranění a provoz letiště se zastavil.
Už nehodlám mlčet, soptil kouč. Lyon řeší zářez, ale vzývá nenahraditelnost Šulce
Měsíc chyběl v základní sestavě kvůli zranění. Pak stačil Pavlu Šulcovi jeden poločas, aby se znovu zapsal mezi střelce a poslal fotbalový Lyon do totální euforie. I když to nebylo na dlouho, o českém reprezentantovi píší ve Francii znovu jako o klíčovém muži týmu.