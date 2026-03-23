23. 3. Ivona
Divadlo

Inscenací roku 2025 se stali Krkavci. Divadelní kritici ocenili i Sidonovou a Königa

ČTK

Představení pražského Dejvického divadla Krkavci vyhlásili divadelní kritici Inscenací roku 2025. Divadlem roku se stalo pražské Divadlo Na zábradlí. Členové jeho souboru Magdaléna Sidonová a Miloslav König získali ocenění za nejlepší ženský a mužský herecký výkon loňského roku.

Z inscenace Dejvického divadla Krkavci.
Z inscenace Dejvického divadla Krkavci.
Vítěze Cen divadelní kritiky za rok 2025, udílených na základě ankety časopisu Svět a divadlo, vyhlásili pořadatelé v neděli večer v pražském Divadle Komedie.

Hru Krkavci, kterou napsal francouzský spisovatel a dramatik Henry Becque, označili kritici v anketě za nejlepší představení Dejvického divadla za dlouhou dobu. Inscenace, jejímž námětem je slétání krkavců na dědictví zanechané továrníkem a spekulantem, je podle kritiků mrazivou výpovědí o světě deformovaném penězi.

U Divadla Na zábradlí kritici vyzdvihli více loňských inscenací. Za představení Paní Dallowayová udělili cenu herečce Magdaléně Sidonové za ženský herecký výkon v roli Clarissy Dallowayové. Sidonová už uspěla v nové anketě Radosti života pořádané serverem divadelni.net.

Nejlepší mužský herecký výkon loni podle kritiků podal Miloslav König ztvárněním postavy Karla Oveho v inscenaci Divadla Na zábradlí Můj boj. Zamilovaný muž, kterou napsal Karl Ove Knausgärd.

Nejlepší poprvé uvedenou českou hrou se staly Slučitelné díly mladého dramatika a režiséra Tomáše Ráliše v Klicperově divadle v Hradci Králové.

Ocenění kritiků za scénografii získalo loutkové představení Soudružky s kroužky, které pojednává o spartakiádě, nekonečnu a životě v normalizačním Československu. V pražském divadle Alfred ve dvoře ho uvádí tvůrčí tým ve složení Dominik Migač, Marta Hermannová a Jan Pichler.

Hudbu roku 2025 podle kritiků složil Petr Hora pro inscenaci Předřeč šelmy. Divadlo Alfred ve dvoře ji uvádí se souborem Boca Loca Lab a s Orchestrem BERG. Režisér Jiří Adámek Austerlitz představení pojal jako hudebně divadelní kompozici.

Ocenění Talent roku 2025 získala členka souboru Slováckého divadla Uherské Hradiště Klára Ondrůšková. Podle kritiků vynikla v inscenacích Masaryk a Gazdina roba.

O Cenách divadelní kritiky rozhodla anketa mezi 69 aktivními publicisty. V neoceňované kategorii zahraničního divadla se umístila inscenace AN-KI katalánského souboru Cia. Ortiga, kterou uvedly festivaly Regiony Hradec Králové a Loutkářská Chrudim.

Celou anketu i s pořadím inscenací a interpretů v jednotlivých kategoriích zveřejní první letošní číslo časopisu Svět a divadlo, sdělil ČTK jeho šéfredaktor Jakub Škorpil.

Ceny divadelní kritiky za rok 2025

Inscenace:

Henry Becque: Krkavci, režie Jan Frič, Dejvické divadlo, Praha

Ženský herecký výkon:

Magdaléna Sidonová, role Clarissy Dallowayové v inscenaci Paní Dallowayová, Divadlo Na zábradlí, Praha

Mužský herecký výkon:

Miloslav König, role Karla Oveho v inscenaci Můj boj. Zamilovaný muž, Divadlo Na zábradlí, Praha

Divadlo roku:

Divadlo Na zábradlí, Praha

Poprvé uvedená česká hra:

Tomáš Ráliš: Slučitelné díly, Klicperovo divadlo, Hradec Králové

Scénografie:

Dominik Migač, Marta Hermannová a Jan Picher, inscenace Soudružky s kroužky, Alfred ve dvoře, Praha

Hudba:

Petr Hora, inscenace Předřeč šelmy, Alfred ve dvoře, Praha, se souborem Boca Loca Lab a Orchestrem BERG

Talent roku:

Klára Ondrůšková (herečka), Slovácké divadlo, Uherské Hradiště

