Splynout s vegetací. Dlouhá uvádí Vegetariánku podle knihy korejské nobelistky

Divadlo v Dlouhé prochází uměleckým restartem. Svědčí o tom třetí inscenace letošní sezony, adaptace románu jihokorejské autorky Han Kang Vegetariánka. Protest proti zkostnatělému konzervativismu vede hlavní hrdinku k odmítnutí masné stravy a posléze i touze po transformaci do bytosti z rostlinné říše.
Mizení těla zpracovává tým režisérky Kamily Polívkové jako vizuálně drásavý ponor pod povrch vnější struktury.
Vegetariánka vyšla roku 2007, avšak v její domovině se jí kromě filmové artové verze režiséra Lim Woo-seong, která vznikla o dva roky později, dostalo jen nepatrné pozornosti. Do té doby, než se dočkala anglického překladu a získala prestižní mezinárodní Man Bookerovu cenu, byla vnímaná jako kniha pro úzký okruh intelektuálů. Český překlad Petry Ben-Ari vydalo nakladatelství Odeon v roce 2017. Autorka románu Han Kang obdržela v roce 2024 jako historicky první Korejka Nobelovu cenu za literaturu.
Uvězněna v ženském těle
„Tématem Vegetariánky je potlačená ženská individualita. Dvojice sester, Jonghje a Inhje, v sobě dusí emoce a prožitky, pohřbívají je ve svém nitru, kde se jim vsakují až do morku kostí. Od malička vyrůstají v rodině s represivním, násilnickým otcem, kde se submisivita a pilné plnění předepsané role ženy jeví jako jediný způsob přežití,“ píše v doslovu ke svému překladu Petra Ben-Ari.
Na rozdíl od své sestry, která se pokouší vměstnat do nastavených společenských struktur (a nakonec je i jednou ze svědkyň/vypravěček hrdinčiny metamorfózy), se Jonghje vzepře pravidlům. Odmítá nosit podprsenky, jíst maso, později přestává přijímat jakoukoli potravu, mluvit, „existovat“. Nechce být nadále uvězněna v lidském (ženském) těle podléhajícím permanentní objektivizaci a přivlastňování. Když však odmítne svoji účast v tradičním uspořádání, je společností označena za vadnou, sociálně nevyhovující a je internována do psychiatrické léčebny. Záchytné mechanismy automaticky vyřadí ty, kteří se neodkážou zapojit, adaptovat, přijmout svět s jeho pravidly.
Rozkrýt krajinu lidské duše
Původní prozaickou látku rozdělenou do tří částí: Vegetariánka, Mongolská skvrna a Hořící stromy, tří pohledů (manžel, švagr a sestra) na hrdinčino počínání, dramatizoval Matěj Samec. Ten se donedávna v pozici uměleckého šéfa a dramaturga MeetFactory pročítal často náročnými románovými látkami soudobých literátů, aby v nich nalézal prchavou a o to provokativnější dramatičnost, z níž pak splétal promyšlenou konstrukci paralelně vedených vnitřních hlasů postav.
Jeho touhu proniknout pod povrch vnějškově definovaných vztahů a jevů s ním dlouhodobě sdílí i režisérka Kamila Polívková, která se však se Samcem potkává umělecky poprvé. I ona inklinuje k látkám rozkrývajícím krajiny lidské duše, jejich četné polohy a proměny. Na rozdíl od Samce, uvažujícího v textových plochách, Polívková lne k silné vizualitě, konceptuálnímu uvažování a v posledních letech také průzkumu technologií a jejich využití na scéně. Zdatně jí přitom sekunduje scénograf Antonín Šilar ohledávající formáty na pomezí performance a filmu.
Metafora hnusu, křehká snovost i nádech hororu
Jako u předchozích dvou titulů uvedených v nové sezoně v Divadle v Dlouhé, které nyní umělecky formuje režisér Ivan Buraj, se i ve Vegetariánce stává zásadním inscenačním principem live-cinema (ten spojuje filmovou projekci s živým vystoupením v reálném čase). Buraj sám je také jedním z mála, kteří s tímto formátem dokážou smysluplně nakládat. K této malé hrstce tvůrců patří i Kamila Polívková.
Na bílé podestě, na níž se odehrává většina scénického dění Vegetariánky a která při úvodní monologické pasáži hrdinčina manžela působí chladně, až sterilně (vzhled moderní kuchyně obstarává předtočené video v televizi položené na podlaze), jsou postupně rozprostírány všelijaké potraviny a pokrmy. Jejich různě tuhá konzistence transformuje podlahu v umorousaný a značně nechutný terén. Finální obraz může sloužit jako metafora hnusu, kterým je tělo během života, zejména v důsledku mezilidských interakcí, zanášeno.
Než k tomu dojde, aranžuje kameraman jednotlivé produkty na okraj plošiny tak, aby je mohl natáčet na seshora zavěšené plátno v extrémním rozlišení. Makro snímání zeleniny, kterou navíc videooperátor intenzivně skrápí vodou z rozprašovače, vytváří například obraz zvláštně snové krajiny živé vegetace, v níž se chce Jonghje rozplynout. Podmanivou atmosféru spoluutváří s live-cinema i kreace tří výjimečných hereckých osobností Veroniky Lazorčákové, Matyáše Řezníčka a Jiřího Spišáka, jejichž hlasy nejsou po vzoru předlohy striktně rozděleny. Naopak se prolínají a vpíjí jeden do druhého.
Napětí mezi zjevným a fiktivním, vnějším a vnitřním vytváří sama podstata live-cinema, nabízející možnost sledovat zároveň kameramanův proces přípravy včetně snímání a technologicky manipulovaný obraz reality. Hrdinčinu přechodovou fázi (a vlastně i sám fakt, že v próze samostatně nepromlouvá) režisérka rafinovaně zobrazila prostřednictvím tušené siluety. Na černém horizontu se tu a tam vyjeví obrys lidských křivek a zase zmizí, což dodává jinak křehce snové inscenaci až hororový podtón.
Vegetariánka zprostředkovává úchvatný, až paralyzující zážitek, kterých se českému divadlu tak často nedostává. Do prostoru přímo bažícího po umělecké obrodě vnáší svěží závan aktuálního a nekompromisního divadla.
Divadlo
Han Kang, Matěj Samec: Vegetariánka
Režie: Kamila Polívková
Divadlo v Dlouhé, Praha, premiéra 28. února 2026
nejbližší reprízy 9. a 17. dubna 2026
