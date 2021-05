Ředitelka: Odchod zaměstnanců ušetří Slováckému divadlu pět milionů ročně

Propuštění sedmi herců, mzdové účetní a jevištního technika ušetří Slováckému divadlu v Uherském Hradišti téměř pět milionů korun ročně na platech. Na zasedání uherskohradišťských zastupitelů to tento týden řekla Libuše Habartová, která je řízením divadla pověřená.

Instituce propustila spolupracovníky kvůli výpadku příjmů, jejž způsobila pandemie koronaviru. Podle Habartové za výpověďmi stála i nízká vytíženost některých herců.

"Vědomí o tom, že je potřeba zúžit herecký soubor, bylo jasné. Covidová doba pouze vygradovala nutnost tato opatření udělat. Chtěli jsme zodpovědně najít prostředky pro to, aby divadlo tuto situaci přežilo," uvedla Libuše Habartová. Ta v divadle zpracovala několik auditů. Sáhla také k provozním úsporám, pro příští rok snížila počet plánovaných premiér ze šesti na čtyři.

Roční rozpočet Slováckého divadla činí asi 50 milionů korun. Zřizovatel, tedy město, do něj posílá 26,5 milionu korun.

Podle Habartové divadlo dále počítá se čtyřmi miliony korun od ministerstva kultury a více než dvěma miliony korun od Zlínského kraje. Výpadek na tržbách způsobený nuceným uzavřením v době pandemie odhaduje na 18 milionů korun. "Čím později budeme moci začít hrát v tomto roce, tak minimálně do března příštího roku budeme dohrávat to, co dlužíme předplatitelům," varuje Habartová. Může to podle ní být i déle, pokud divadlo nebude moci obsadit plný sál.

Prezident Herecké asociace Ondřej Kepka před nedávnem v otevřeném dopisu uvedl, že herci Slováckého divadla byli nuceni podepsat výpovědi pod nátlakem. Komunikaci mezi vedením a zaměstnanci kritizovalo dalším otevřeným dopisem i 19 herců divadla.

Ke kritice vedení se tento týden přidali také někteří opoziční zastupitelé. "Je naprosto nepřípustné, minimálně v rovině morální, aby někdo, kdo někoho pozve na umělecké pohovory, začal rozdávat výpovědi," řekl Jan Zapletal, který je nestraník. "Nemyslím si, že takové zásadní opatření by měl dělat dočasně dosazený ředitel," přidal se Ivan Karpeles z ČSSD.

Že by na herce vyvíjela nátlak, Habartová odmítla. "Nejsem člověk, který by dopustil jakékoliv nekorektní jednání. Všichni herci mohli pokračovat dál, hledali jsme jen formu, aby dostávali zaplaceno za to, co skutečně odehrají," řekla.

"Všechno bylo velmi podrobně rozebráno s právním odborem městského úřadu. Na nikoho nebyl vyvíjen nátlak. To, že to není příjemné, je naprosto jasné a zřejmé. Stojíme o to, aby se emoce zklidnily a tito lidé mohli dále hrát pro divadlo," uvedla Libuše Habartová.

Ke konci května divadlo ukončí pracovní poměr Jaroslavě Tihelkové, Monice Horké, Anně Pospíchalové, Alžbětě Mahdalové, Petru Čagánkovi, Davidu Macháčkovi a Martinu Hudcovi. Nabídlo jim licenční smlouvy, na jejichž základě s nimi chce dál spolupracovat.

Podle Habartové k licenční spolupráci přistoupili kromě propuštěných herců i další dva členové souboru. Včetně pracovníků s licenčními smlouvami zůstane v divadle 19 herců, což scéně umožní v příštích letech zvládnout repertoár.