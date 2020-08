Osel s mrkví před nosem. Festival Letní Letná zahájí španělský cirkus

Obvykle třítýdenní program populárního cirkusového festivalu Letní Letná se letos zúží do osmi nabitých dnů. Do pražského parku přijede méně zahraničních hostů, zato přibude prostor pro české soubory. Výjimečné bude například společné vystoupení La Putyky s Losers Cirque Company. Úterní zahájení patří španělskému cirkusu Voalá. Festival potrvá do 25. srpna.

Jak je při úvodním představení zvykem, Španělé vystoupí pod širým nebem. Jejich vzdušná akrobacie doprovázená živou hudbou zaujala pořadatele už před sedmi lety, teprve letos se však podařilo najít společný termín. Inscenace Voalá Station byla s úspěchem uvedena ve 30 zemích světa. Akrobaté zavěšení na jeřábu rozvíjejí ve vzduchu drobné příběhy. Druhým zahraničním hostem je Galapiat Cirque. Francouzští artisté se v Praze představili už před osmi lety s titulem Risque Zéro. Tentokrát uvedou světovou premiéru inscenace L’âne et la Carotte, tedy Osel a mrkev. "Když potřebujete, aby tvrdohlavý osel šel, dáte mu klacek se zavěšenou mrkví před nos. Je to symbolika, jak člověk má něco těsně před sebou, ale nedosáhne na to," vysvětluje ředitel festivalu Jiří Turek a zdůrazňuje, že inscenace bude na programu každý den. "Jeden z členů, akrobat a žonglér Lucho Smith, připravil víceméně sólové představení, i když má několik lidí k sobě," upřesňuje Turek, podle kterého je akrobatické představení značně adrenalinové. "Například je tam scéna s židlemi, ze kterých Lucho staví pyramidy a leze po nich. Je to něco neuvěřitelného." K nejočekávanějším titulům patří společný projekt českých Cirku La Putyka a Losers Cirque Company. "Nebudou hrát na jednom místě, diváci se budou otáčet za různými scénami a občas se začne hrát i mezi nimi," líčí ředitel. Lůzři, jak se souboru Losers Cirque říká, mají pro Letnou připravenou ještě jednu inscenaci. "Je to jejich retrospektiva, kterou však zahrají jen jednou," upozorňuje Jiří Turek. Představení nazvané Losers - Speciální edice připomene i úplné začátky, kdy zakladatelé cirkusu Petr Horníček se Zdeňkem Moravcem vystupovali jako duo DaeMen, až po současnost, kdy už soubor získal mnoho nových členů. Související Zázemí pro nový cirkus. Akrobati z Losers Cirque Company opravují divadlo v Braníku 22 fotografií "Na Letní Letné zahrají jen jedno představení, ale možná to zopakují v Braníku," upozorňuje ředitel festivalu na skutečnost, že "Lůzři" na podzim otevřou vlastní scénu v pražském Divadle Bravo, někdejším Branickém divadle. "Jsem rád, že se tam zase vrací pohybové divadlo a pantomima. Mám k tomu divadlu osobní vztah," podotýká Jiří Turek, který právě v Braníku začínal kariéru mima. Později se dokonce stal ředitelem Branického divadla, jejž vedl do roku 1992. Z letošního programu se obzvlášť těší také na premiérovou projekci filmu, který vznikl při loňském zahájení Letní Letné. Francouzská provazochodkyně Tatiana-Mosio Bongonga tehdy ušla 350 metrů na laně nataženém nad Vltavou. Z přechodu od právnické fakulty k Letenským sadům vznikl hodinový dokument. Pod širým nebem bude promítnut jen jednou, poté se ale dostane i do kinodistribuce. Festival Letní Letná v průběhu osmi dnů uvede téměř 60 inscenací. Vystoupí například AirGym Art Company, Feel The Universe Circus Company nebo tradiční a oblíbené divadlo Vosto5. Velká část programu je zaměřená na dětského diváka. Vedle těch nejznámějších, jako je Divadlo Víti Marčíka nebo Buchty a loutky, se představí například Divadlo Já to jsem, Toy Machine zaměřující se na loutkové a objektové divadlo nebo LokVar, jehož členové jsou dlouholetí spoluhráči nejprve z Dejvického divadla a posléze z Divadla v Dlouhé. 11:47 Vnitřní alarm pípá, ale držet se představy, že můžu spadnout, je pro mě nepřijatelné, říká francouzská artistka Tatiana-Mosio Bongonga. | Video: Emma Smetana