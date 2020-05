Zázemí pro nový cirkus. Akrobati z Losers Cirque Company opravují divadlo v Braníku

Radost z vidiny vlastní scény pomáhá souboru Losers Cirque Company překonat těžkosti – ty nečekané, které způsobila pandemie, i ty, které se daly zjistit dopředu.

"Nebyla tu žádná zvuková ani světelná technika, sezení je staré dvacet let, topení je zajímavá změť, sedm kotlů na čtyřech místech," komentuje spoluzakladatel a šéf novocirkusové company Petr Horníček stav Branického divadla v Praze. To nyní čeká rekonstrukce podle návrhu ateliéru A69 Architekti. V září by se mělo změnit na Divadlo Bravo s dramaturgií zaměřenou na současný cirkus a pantomimu.

Výběrové řízení na provoz divadla, vyhlášené Městskou částí Praha 4, soubor vyhrál loni na podzim. V březnu mělo dojít k předání, ale pandemie koronaviru a s ní související ochranná opatření všechno zastavily. Opětovné otevírání divadel povolené od 11. května se Divadla Bravo týkat nebude, nejbližší představení plánuje na začátek října. Zkoušky tam ale probíhají už teď.

Už před rozšířením koronaviru měli "Loseři", jak si akrobaté a performeři říkají, v plánu zatáhnout do přestavby divadla diváky. Sbírka, kterou s provokativní nadsázkou připravili na platformě Hithit, ale v čase karantény získala jiný charakter. "Nemůžeme vystupovat, tvořit ani vést lekce akrobacie. Ze dne na den jsme zkrátka bez práce a tím pádem i bez příjmů," oznamují.

Mekáč a zpocené tričko

Rekonstrukce divadla by měla stát 6 až 8 milionů korun. Sbírka, rozdělená na tři etapy, je propagovaná tak, aby oslovila každého: nepříliš majetného fanouška, bohatého mecenáše, libůstkáře i konzervativní diváky, rodiče malých dětí či firmy. Každý je motivován sérií dárků, jež za příspěvek může dostat.

Vedle konvenčních věcí jako vstupenky, podepsané fotky nebo návštěvy zázemí je na výběr za ďábelských 666 korun zpocené tričko, které s akrobatem prošlo představení, společné jídlo v "mekáči," bowling, "sauna s Losers Beach Boys" nebo vyfocený vzkaz na kůži akrobata.

Každá ze tří etap sbírky má cílovou částku milion korun. Sedm dní před koncem té první, ve které je účelem nové světelné a zvukové vybavení, bylo vybráno téměř 400 tisíc korun. Ve druhé etapě se bude sbírat na nové židle a ve třetí na elevaci. I kdyby se cílové, v součtu třímilionové částky nedosáhlo, rekonstrukce divadla pokračuje.

"Budeme ji financovat hlavně z vlastních zdrojů. Roky na tuto příležitost spoříme, máme připravené peníze, i když za pomoc budeme opravdu rádi," říká Petr Horníček, jehož soubor již požádal o grant do 300 tisíc korun od Městské části Prahy 4 a kromě toho jej letos a příští rok podporuje ministerstvo kultury. "To jsou ale malé částky. Budeme psát žádost také na pražský magistrát na provoz divadla, což by bylo až na příští rok. Co se týká vybavení divadla, jsme závislí jen sami na sobě," vysvětluje.

Vzpomínka na Hybnera

Horníček doufá, že kromě fanoušků, kteří Losers Cirque Company znají z festivalů jako Letní Letná nebo z hostování na pražských scénách La Fabrika, Jatka 78 či Divadle Na Fidlovačce, se do sbírky zapojí diváci, kteří pamatují Branické divadlo v 80. a 90. letech minulého století.

Tehdy mělo silnou pantomimickou dramaturgii, působil zde dnes již nežijící přední český mim Boris Hybner. Jeho žák, uznávaný mim a držitel Ceny Thálie Radim Vizváry, se tam nyní stěhuje s Losers Cirque Company. "Radim si myslí, že by byl Boris Hybner nadšený, že se do divadla vrací pantomima, že se divadlo snažíme oživit po tom několikaletém prokletí," říká Petr Horníček.

Vizváry s novocirkusovým souborem spolupracuje už nějaký čas. Je choreografem jejich dva roky staré inscenace Ego a loni společně nazkoušeli představení Heroes, ve kterém mim hraje hlavní roli. "Radim Vizváry odešel ze Švandova divadla a bude hrát s námi. Takže se pantomima bude do Braníka vracet," potvrzuje Horníček.

V představení Heroes ztvárnil hlavní roli mim Radim Vizváry. | Video: Losers Cirque Company

V neděli děti

Dramaturgii divadla Bravo budou tvořit také kabarety a stand-up comedy. "O nějakém programu se bavíme s Tomášem Měcháčkem nebo s Ondřejem Havlíkem," zmiňuje šéf souboru komika a populárního beatboxera Havlíka, jenž si říká En.Dru a se kterým novocirkusové těleso spolupracuje od své první inscenace.

Divadlo Bravo by mělo být zázemím také několika menším a začínajícím souborům na pomezí nového cirkusu a fyzického i tanečního divadla. Budou tu účinkovat Jana Burkiewiczová a její divadlo Burki&com nebo Collective Momentum. "Každou neděli a některé pátky budeme hrát pro děti. Chtěli bychom dál spolupracovat s Klubem mladého diváka, pro který jsme v Divadle Na Fidlovačce měli rezervovaných od padesáti do sta lístků. V Braníku bychom chtěli pokračovat a pro děti hrát ještě víc," vysvětluje šéf Losers Cirque Company.

Soubor si nechal jméno podle prvního představení Losers z roku 2014, zakladatelská dvojice akrobatů Petr Horníček a Zdeněk Moravec však vystupovala jako duo DaeMen už několik let předtím. V roce 2010 vyhráli první ročník soutěže Česko Slovensko má talent. Vystupovali také v představení La Putyka stejnojmenného divadla i v jeho další inscenaci Up'End'Down.

Méně make-upu

Od La Putyky, zřejmě nejslavnějšího českého novocirkusového divadla, se Losers Cirque Company liší vizuální střízlivostí, současnou i futuristickou scénografií a také užší fúzí fyzického a tanečního divadla s pantomimou.

"Ve srovnání s La Putykou máme všednější styl. Nepoužíváme bohaté make-upy, divadelní linku se do představení snažíme dostat spíš dramaturgicky, příběhem. Někteří naši kluci i holky kromě akrobacie hodně tancovali. V tom se snažíme vzdělávat se," popisuje Horníček, který je zároveň dramaturgem a scénografem divadla.

Pro svou budoucí domovskou scénu musí Loseři některá představení upravit, protože Divadlo Bravo má menší jeviště, než na jaké byli dosud zvyklí. To je ale příliš netrápí. "Dosud jsme hráli na třech pražských scénách, stěhovali jsme se pořád z místa na místo. Branické divadlo se nám zalíbilo," říká Horníček.

Na židle nedošlo

Branické divadlo bylo poslední dva roky zavřené, předtím tam s nevalným úspěchem působila agentura BCD CZ. Divadlo prošlo v letech 2013 až 2015 rekonstrukcí za 16 milionů korun, která zahrnovala opravu fasády či vlhkostí narušeného stropu. "Ale sezení diváků a scény se to vůbec nedotklo," lituje šéf Losers Cirque Company.

Právě v hledišti se chystají nejviditelnější úpravy. Bude se stavět vysoká elevace tak, aby diváci dobře viděli na podlahu jeviště. Pod zadními řadami tím vznikne prostor pro bar a foyer, které je nyní malé.

Elevace sice sníží počet sedadel z původních 320 na 255, ale vznikne větší divácký komfort, který lépe odpovídá zaměření divadla na kabarety, pantomimu a nový cirkus. "Pro firemní klientelu chystáme i sezení u stolečků, aby to bylo zajímavé. Chceme přitáhnout i komerční klienty, což by mělo zaplatit provoz," přibližuje Horníček, který prostor pro stolky získá tím, že třetina elevace bude posuvná.

Soubor Losers Cirque Company, jejž tvoří výhradně čeští akrobaté a performeři, má mnoho příznivců z umělecké scény. Svědčí o tom i osobní videa, která na podporu sbírky natočili hudebník Jiří Korn nebo herečky Tereza Ramba či Hana Vagnerová.

Zpěvačka Klára Vytisková ve svém příspěvku přeje divadlu "lásku, sex a něžnosti", což bývalo motto teenagerského časopisu Bravo. "Samozřejmě mi to připomnělo ten časák, protože jsem na tom vyrůstala," směje se Vytisková shodnému názvu s budoucím divadlem.

Příspěvek na podporu Losers Cirque Company natočila i Klára Vytisková. | Video: Losers Cirque Company

Dobrá výmluva

Propagace na sociálních sítích diváky oslovuje, velkého sponzora se ale zatím sehnat nepodařilo.

"Mecenáše teď nemáme, i když jsem oslovil firmy, pro které dlouhodobě děláme vystoupení. V této situaci se všichni bojí. Nejvíc teď dali obyčejní lidé na Hithitu. Pandemie je, myslím, pro některé firmy dobrá výmluva," myslí si Horníček, který ze zkušenosti účinkujícího na korporátních večírcích ví, kolik jsou společnosti schopné utratit za zábavu. "Myslím, že podpora půl milionu pro ně není nic moc zásadního. Ale asi mají jiné starosti než řešit kulturu."

I do budoucna počítá s tím, že Loseři budou kromě divadelních představení vystupovat na komerčních "eventech", aby se divadlo i akrobaté uživili. "Divadlo je 'jen' zábava, která nás všechny baví, ale bohužel na měsíční příjem to nestačí," dodává Petr Horníček.