Staněk navrhuje rozšířit garanční radu Národního divadla. Situace není klidná, říká

Účastníci středeční schůzky garanční rady Národního divadla zdůraznili nutnost další debaty ohledně situace první české scény.

Setkání se kromě členů rady zúčastnili ministr kultury za ČSSD Antonín Staněk i zástupci odborových organizací Opery Národního divadla a Státní opery, kteří minulý týden vyhlásili stávkovou pohotovost. Za ministerstvo byla další komunikací pověřena Kateřina Kalistová, náměstkyně pro řízení sekce živého umění.

Důvodem stávkové pohotovosti je podle odborářů netransparentní a nekoncepční řízení Národního divadla, které ohrožuje stabilitu opery i hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců. Odbory požadují objasnění nástupu nového uměleckého ředitele opery Pera Boyeho Hansena a výběrové řízení na post ředitele Národního divadla. Tím je šestým rokem Jan Burian.

"Proběhlo korektní jednání s ministrem, který nezpochybnil ani mé kompetence, ani pravomoce. Shodli jsme se, že jde o interní záležitost Národního divadla, kterou je třeba řešit standardními komunikačními prostředky uvnitř divadla," uvedl Burian po středečním jednání.

Garanční rada probírala komunikaci v Národním divadle, výši odměn a celkové nastavení první české scény. Řeč přišla také na personální obsazení klíčových míst Národního divadla, včetně obou operních souborů.

"Jsem neustále nabádán, abych uklidnil situaci v kultuře. A situace v Národním divadle klidná není, někteří zaměstnanci jsou ve stávce, odbory žádají o pomoc a v tisku se už objevují ostré výpady proti zaměstnancům, že nemají co kritizovat své vedoucí. Přeji si, aby celá situace byla řešena jednáním, lepší komunikací, a nikoliv vzkazy a nátlakem přes média," uvádí ministr Staněk.

K uklidnění situace by podle něj mohlo přispět rozšíření garanční rady o odborníky, kteří by do diskuse o Národním divadle vnesli nové a historií nezatížené pohledy. "Jsem rád, že na téma nových členů garanční rady padla napříč jednáním shoda," dodává Staněk.

Vratislav Vlna, předseda umělecké rady Orchestru Národního divadla, sdělil, že důvodem k vyhlášení stávkové pohotovosti jsou i údajně nezodpovězené otázky o směřování divadla adresované v několika dopisech Janu Burianovi.

Podle organizátorů dopisů nastupující šéf opery Hansen, který byl také jmenován poradcem ředitele divadla Buriana, za devítiměsíční působení ve funkci nepředstavil základní vizi a soubor opery přivedl do krizového stavu.

Od jednoho z dopisů se později distancovala Umělecká rada sboru Státní opery. Podle jejích zástupců ani jeden člen rady nebyl seznámen s jeho obsahem a podpis umělecké rady považují za neoprávněný.

Protestující naopak podpořila pěvkyně Eva Urbanová, která se po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem setkala též s ministrem kultury.

Do debaty byl, údajně proti své vůli, zatažen i zpěvák a dirigent José Cura. V médiích se objevil jeho dopis ze 7. června podporující umělce proti vedení Národního divadla. Cura však podle svých slov vyzval, aby jeho prohlášení nebylo použito.

Přesto se Curův text objevil na uživatelském blogu slovenské mutace Denníku N. "O údajném dopisu Josého Cury jsem se dozvěděl z internetu. Podle mé informace nikdo z Unie orchestrálních hudebníků s touto věcí nemá nic společného. Od případných podobných nekorektních způsobů jednání, které mají nějak účelově diskreditovat a poškozovat kohokoliv, se distancujeme," dodává Jiří Dokoupil, prezident Unie orchestrálních hudebníků.

Koncem května na post ředitelky Opery Národního divadla a Státní opery rezignovala Silvia Hroncová. Následovala tak uměleckého ředitele opery Petra Kofroně.

Hroncová mezi důvody svého kroku uvedla "dlouhodobě nevyjasněnou situaci spojenou s novou sezonou, rozdílné názory na budoucí směřování opery, na její organizační a personální strukturu a obsazení i chod opery".