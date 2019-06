Operní odbory vyhlásily stávkovou pohotovost, chtějí vyměnit šéfa Národního divadla

Předmětem sporu odborářů je nastupující šéf opery Per Boye Hansen (na snímku). | Foto: Patrik Borecký

Odborové organizace Opery Národního divadla a Státní opery ve středu dopoledne vyhlásily stávkovou pohotovost. Důvodem je podle jejich zástupců netransparentní a nekoncepční řízení Národního divadla, které prý ohrožuje stabilitu opery i hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců. Vedení to odmítá.

Předáci odborů požadují nové obsazení pozice uměleckého ředitele Opery Národního divadla a Státní opery a také hudebního ředitele Státní opery. Kromě toho chtějí, aby bylo vypsáno i výběrové řízení na místo ředitele Národního divadla. Tím je nyní Jan Burian, kterému ministr kultury za ČSSD Antonín Staněk vloni v srpnu prodloužil funkční období do roku 2025.

Zaměstnanci a umělci Opery Národního divadla nedávno v otevřeném dopise požadovali vysvětlení okolností nástupu uměleckého ředitele opery Pera Boyeho Hansena, který se funkce ujme 1. srpna.

"Jde pořád o jednoduchou, ale principiální otázku: jestli smí ředitel Národního divadla po poradě s domácími i zahraničními odborníky jmenovat uměleckého ředitele souboru v souladu s platným právem a zřizovací listinou Národního divadla, nebo jestli je toto jmenování podmíněno souhlasem některých zaměstnanců nebo některých odborových organizací," reaguje na vyjádření odborářů ředitel divadla Jan Burian.

Podle něj jsou i umělecké rady jen poradními orgány hudebních a uměleckých ředitelů. "Ani v jejich statutech není nic, co by je opravňovalo bránit nástupu renomovaného operního manažera do funkce," upozorňuje Burian, který se prý s odboráři pravidelně schází. V aktuální sezoně měli devět jednání, naposledy začátkem června. "Řešila se běžná agenda, o žádné krizi nepadlo jediné slovo," doplňuje Burian.

Koncem května na post ředitelky Opery Národního divadla a Státní opery rezignovala Silvia Hroncová. Následovala tak uměleckého ředitele opery Petra Kofroně. Společně operu vedli uplynulých šest let.

Hroncová mezi důvody svého kroku uvedla "dlouhodobě nevyjasněnou situaci spojenou s novou sezonou, rozdílné názory na budoucí směřování opery, na její organizační a personální strukturu a obsazení i chod opery".

Zaměstnanci a umělci Opery Národního divadla minulý měsíc v otevřeném dopise požadovali po řediteli Národního divadla Janu Burianovi vysvětlení, za jakých okolností do Prahy nastupuje norský režisér Hansen. Dopis podepsalo 339 osobností, v Národním divadle je zaměstnáno kolem 1200 lidí.

Hansen, který byl před nástupem do funkce uměleckého ředitele jmenován poradcem ředitele Národního divadla Buriana, podle signatářů dopisu za své devítiměsíční působení nepředstavil základní vizi a soubor opery uvedl do krizového stavu.

Vedení Národního divadla si za změnami stojí. Podle mluvčího první scény Tomáše Staňka vedení první české scény mrzí, že se Silvia Hroncová nevyrovnala s dlouho připravovanými změnami, které jsou přirozenou součástí vývoje kulturní instituce. Slíbil, že vedení v blízké době oznámí jméno nového správního ředitele opery.

Končící ministr kultury z ČSSD Antonín Staněk už včera napsal, že svolá garanční radu Národního divadla, protože ho situace v instituci znepokojuje. Uvedl to na Twitteru a dodal, že jeho krok podnítilo setkání s operní pěvkyní Evou Urbanovou.

Garanční rada byla zřízena v roce 2013 jako poradní orgán ministra kultury kvůli předchozím přílišným zásahům ministerstva do chodu divadla.

Před měsícem garanční rada v dopise zaslaném ministerstvu kultury vyjádřila obavy z možného odvolání ředitele Národního divadla Jana Buriana. Mluvčí ministerstva Martha Häckl tehdy uvedla, že Staněk do konce května nechystá změny ve vedení divadla. Ke konci května měl sám ministr skončit ve funkci, jeho demisi ale odmítl přijmout prezident Miloš Zeman a zatím ho ani neodvolal, jak to na žádost ČSSD navrhl premiér Andrej Babiš (ANO).

Národní divadlo před měsícem očekávalo veřejnosprávní kontrolu z ministerstva, která se měla zabývat i licenční smlouvou svého ředitele Jana Buriana na honorář za uvedení inscenace opery Bedřicha Smetany Libuše v Národním divadle. Podobná smlouva na autorské dílo pro jím řízenou instituci byla jedním z důvodů dubnového odvolání ředitele Národní galerie Jiřího Fajta.





Celé vyjádření ředitele Národního divadla Jana Buriana:

Jde pořád o jednoduchou, ale principiální otázku: jestli smí ředitel Národního divadla po poradě s domácími i zahraničními odborníky jmenovat uměleckého ředitele souboru v souladu s platným právem a zřizovací listinou Národního divadla, nebo jestli je toto jmenování podmíněno souhlasem některých zaměstnanců nebo některých odborových organizací. Ostatně i umělecké rady jsou jen poradními orgány hudebních a uměleckých ředitelů a ani v jejich statutech není nic, co by je opravňovalo bránit například nástupu renomovaného operního manažera do funkce.

Chápu, že v tak velké instituci nemusí všichni zaměstnanci milovat své nadřízené, i tak bychom však měli vést korektní dialog uvnitř instituce. Vytváření nepravdivého dojmu, že nový umělecký ředitel, který nahradí svého předchůdce po té, co mu skončila smlouva, "rozvrátí" české divadlo, je, promiňte, urážka inteligence většiny zaměstnanců Národního divadla.

Vše ostatní jsou snadno vyvratitelné výmysly nebo lži, které plynou někdy z neznalosti a někdy z hloupého úmyslu.

Osobní invektivy jsem ochoten přehlížet, neboť mám příliš mnoho odpovědnosti za vynikající tvůrce v činohře, baletu i opeře. Dobrou pověst Národního divadla však budu bránit.

S odborovými organizacemi se scházíme pravidelně, v aktuální sezoně se uskutečnilo devět jednání vedení Národního divadla s předsedy odborových organizací - naposledy ve dnech 22. 5. a 4. 6. 2019, kde se řešila běžná agenda, a o žádné krizi nepadlo jediné slovo. Jsem přesvědčen, že otázky zaměstnanců jsem odpověděl otevřeně a vstřícně, o čemž svědčí i řada kladných reakcí. Nevím zároveň, že by vedení Národního divadla jakkoliv porušilo platná ustanovení kolektivní smlouvy ze dne 1. 2. 2018 v plném znění.

prof. MgA. Jan Burian, ředitel Národního divadla