David Koller odchází z Lucie. Ještě spolu odehrají poslední koncerty

Bubeník a kytarista David Koller opouští kapelu Lucie. Jedna z nejpopulárnějších českých sestav informaci v neděli večer zveřejnila na Facebooku, záhy ji potvrdil i Koller. Třiašedesátiletý rocker dle vlastních slov odchod dlouho zvažoval. Chce se víc věnovat vlastní skupině a rodině.

"Po dlouhých úvahách jsem se rozhodl, že odcházím z Lucie. Hraní s Lucií bylo fajn a teď se chci věnovat především svojí kapele a rodině," napsal Koller. V poprockové skupině působil s přestávkami od roku 1987, zažil s ní i nejslavnější éru v 90. letech minulého století.

"David by se rád věnoval především svojí kapele a rodině. Rozcházíme se v dobrém," zdůraznili spoluhráči. Ti se s Kollerem domluvili, že spolu ještě odehrají všechny nasmlouvané koncerty do konce letních prázdnin. "Lucie jede dál, připravuje nové album a oslavy čtyřicátých narozenin," napsala skupina na Facebooku bez bližšího upřesnění.

Lucie třemi koncerty v Českých Budějovicích, Brně a Praze koncem loňského roku připomněla 30. výročí alba Černý kočky mokrý žáby, které dostalo cenu Anděl pro nahrávku dvacetiletí. Letos bude účinkovat na festivalu Hrady CZ, jenž začne 12. a 13. července na hradě Točník a vyvrcholí 23. a 24. srpna na hradě Bouzov.

Koller už skupinu jednou opustil, a to v roce 2005, kdy se loučil z osobních důvodů. "Jsem nesnesitelný, nadmíru ješitný, neposlouchám, navenek se chovám jinak než uvnitř, mám jiné názory, mám rád jinou hudbu a to vše jsem se dozvěděl minulý týden," uvedl tehdy s tím, že by "nechtěl svou osobou dále obtěžovat bývalé spoluhráče".

Dva roky předtím zase z rozhodnutí spoluhráčů formaci opustil klávesista Michal Dvořák. "Obávám se, že to znamená konec skupiny Lucie," řekl tehdy Dvořák.

Následný comeback inicioval koncert na vánočním večírku skupiny PPF v prosinci 2012, po němž se muzikanti dali opět dohromady nastálo. Dva roky nato už David Koller, Robert Kodym, Michal Dvořák a P.B.Ch. absolvovali turné po republice. Od té doby doteď koncertovali.

V roce 2018 také vydali novou studiovou desku nazvanou EvoLucie. "Kapele se navzdory názvu povedlo vrátit čas a obhájit svoji současnou existenci," napsal o ní hudební kritik Honza Vedral, podle nějž Lucie čerpá z minulého století, díky cynismu a ironii ale také na této nahrávce zůstala relevantní. "Kapela se nepolekala vlastní minulosti, naopak z ní chytře čerpá a bez cavyků dělá, co jí vždy šlo nejlépe," shrnul novinář.

Video: Devadesátky byly pro členy Lucie velkou party