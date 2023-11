Warner Bros. neuvedou film za desítky milionů. Může skončit v trezoru

Studio Warner Bros. neuvede už hotový film Coyote vs. Acme, který vyrobilo na motivy kreslených grotesek Looney Tunes o kojotovi Vildovi a ptákovi Uličníkovi. Částečně hraný snímek v hlavních rolích s Johnem Cenou a Lanou Condor se firma rozhodla odepsat z daní jako ztrátu. Než se tak stane, zkouší ho nyní prodat konkurenci.

Podle serveru Variety.com měl příběh kombinující hrané scény s digitální animací rozpočet okolo 70 milionů dolarů, v přepočtu asi 1,6 miliardy korun. Zelenou dostal od minulého vedení firmy v čele s Jasonem Kilarem, který šéfoval Warner Bros. do loňska.

Jeho nástupce David Zaslav teď usoudil, že Coyote vs. Acme nemá šanci uspět. "Po červnovém znovuspuštění divize Warner Bros. Pictures Animation je naší celosvětovou strategií zaměřovat se na uvádění filmů do kin. Ve světle toho jsme se bohužel rozhodli s Coyote vs. Acme dál nepokračovat," vyloučil mluvčí firmy možnost, že by snímek skončil alespoň ve videotéce HBO Max, kterou firma provozuje. "Bylo to těžké rozhodnutí a vážíme si všech, kdo na projektu pracovali," dodal.

Ředitel firmy Zaslav už před rokem podobně odepsal rovněž dokončený superhrdinský film Batgirl, jehož rozpočet byl 90 milionů dolarů, a rodinný animovaný Scoob! Holiday Haunt za asi 40 milionů dolarů.

Všechny tři projekty původní vedení vymyslelo s cílem posilnit videotéku HBO Max. Coyote vs. Acme nebyl zrušen už dříve zřejmě proto, že nový management v něm chvíli spatřoval potenciál, a tak mu dokonce v jednu chvíli stanovil datum premiéry v kinech. Nakonec však místo něj Warner Bros. do biografů v červenci poslali Barbie, která se následně s celosvětovými tržbami 1,4 miliardy dolarů stala komerčně nejúspěšnějším titulem roku.

Ve všech třech rozhodnutích neuvést už hotové filmy hrál roli fakt, že Warner Bros. po sloučení se společností Discovery musí šetřit. Pro studio je v podobných případech výhodnější projekt odepsat, než aby investovalo další peníze do přetáček, marketingové kampaně a kinodistribuce, pokud by to ve výsledku ztrátu jen prohloubilo. Konkrétně odepsání různých částí sedmdesátimilionového rozpočtu Coyote vs. Acme firmě dle amerických zákonů umožní uplatnit daňově uznatelný náklad ve výši asi 30 milionů dolarů, napsal časopis Rolling Stone.

Warner Bros. Discovery minulý týden oznámili, že ve třetím čtvrtletí jejich tržby stouply o dvě procenta na 9,98 miliardy dolarů, hospodaření však skončilo ve ztrátě 417 milionů dolarů. V reakci na zveřejnění výsledků akcie firmy oslabily o 19 procent, uvedla televize CNBC.

Zatímco film Batgirl už zřejmě navždy skončil v trezoru, v případě Coyote vs. Acme o tom dosud není rozhodnuto. Warner Bros. ho nyní nabízejí konkurenci. Podle serveru Deadline.com připravují projekce pro manažery Netflixu, Amazonu i Applu.

Zejména poslední dvě společnosti za pandemie koronaviru, kdy jejich videotékám rychle přibývali platící uživatelé, nakoupily více filmů od tradičních studií. Ta naopak v době zavřených kin potřebovala hotovost, a tak se projektů zbavovala. Konkrétně Amazon takto od Sony převzal animovaný Hotel Transylvánie: Transformánie nebo hraný Příběh Popelky.

Je však otázka, zda kupce najde zrovna snímek, který Warner Bros. nechtějí ani poslat do kin, ani uvést ve vlastní videotéce, poznamenává Variety.com. Podle něj to nicméně vyloučené není. Streamovací služby potřebují neustále občerstvovat katalog titulů, aby měly, na co lákat předplatitele, a rodinný film spojený se známou značkou Looney Tunes by pro ně mohl být atraktivní.

Po nedávné hollywoodské stávce scenáristů a herců navíc bude na trhu dočasně nedostatek titulů, protože štáby teď několik měsíců nenatáčely.

Novinku nadto neprovází tak špatná pověst jako Batgirl. Veřejně se proti rozhodnutí neuvést film Coyote vs. Acme hned postavil jeho režisér David Green. Pracoval na něm tři roky. Když vloni skončilo natáčení v Novém Mexiku, na 18 měsíců se odstěhoval od rodiny do Londýna, aby postprodukce vyšla levněji, napsal magazín Hollywood Reporter.

"Těšila nás i přízeň diváků z testovacích projekcí, kteří nám dali fantastické hodnocení," zmínil na sociální síti Green, který je "víc než pyšný" na výsledek své práce. Čtyřicetiletý režisér naposledy v roce 2016 natočil film Želvy Ninja 2, jenž má však na agregátoru recenzí Rottentomatoes.com hodnocení jen 37 procent od kritiků a 47 procent od diváků.

Podle serveru Deadline.com právě veřejný tlak od Greena a dalších lidí z branže, například scenáristy Briana Duffielda nebo skladatele Stevena Price, přiměl Warner Bros. k tomu, aby film rovnou neuložili do trezoru, ale nejprve ho zkusili nabídnout konkurenci. Snímek produkoval James Gunn, režisér všech tří dílů Strážců galaxie.

V novince se podobně jako ve známých krátkometrážních animovaných filmech lstivý a hladový kojot Vilda snaží polapit ptáka Uličníka, který umí uběhnout desítky kilometrů za hodinu. Kojot nakupuje nejrůznější vynálezy fiktivní firmy Acme, žádný mu ale nepomůže ptáka lapit a spousta jich naopak selže. Proto se animovaný kojot obrátí na svého lidského právníka hraného Willem Fortem a zažalují společnost Acme. Jejího šéfa hraje John Cena.

Warner Bros. Discovery v poslední době kvůli daňovým odpisům nerušili jen projekty ve své filmové divizi. Vloni například obdobně zrušili druhou řadu komediálního seriálu Minx zasazeného do 70. let minulého století, přestože štáb už ji měl z větší části natočenou. Po jednáních nakonec druhou sérii koupila a letos uvedla konkurenční platforma Starz.

V Česku podobně Warner Bros. Discovery v rámci úspor přestali natáčet vlastní seriály či filmy pro HBO a prodali již hotový seriál Víťaz režiséra Jana Hřebejka. Ten nakonec viděli diváci videotéky Skyshowtime.

Video: Trailer ze seriálu Vítěz