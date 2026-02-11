Cibulka a Jagelka se s ministrem Klempířem neshodli. Jednání ale označili za korektní

Moderátor Aleš Cibulka a moderátor, dabér a herec Michal Jagelka se při úterním jednání s ministrem kultury Otou Klempířem (Motoristé) v jednotlivých tématech neshodli. Probírali mimo jiné koncesionářské poplatky nebo Klempířovu někdejší spolupráci se Státní bezpečností. Diskuse byla podle nich korektní. Před prázdninami by se měli s ministrem sejít znovu, řekli novinářům.
Zástupce kulturní sféry pozval na ministerstvo Klempíř. "Nebyl to žádný kobereček, žádný výslech. Opravdu jsme si hodinu a deset minut jako slušní lidé povídali. Potvrdilo se nám, že jsme na jiné straně barikády," uvedl Jagelka. Ministr se po schůzce nevyjádřil.
Cibulka a Jagelka opakovali, že přišli sami za sebe. Ptali se Klempíře, zda se nechce omluvit Martinu Semrádovi, na něhož podle zjištění projektu Paměť národa v archivech v polovině 80. let donášel. Upozornili na to například Reportéři ČT. "Řekl, že k tomu nemá žádný důvod, vůbec neví, kdo to je, a že toho člověka nezná," řekl Jagelka.
V případě koncesionářských poplatků ministr oba návštěvníky přesvědčoval o směrnici EU, která dává možnost financovat veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. "Má nějaké tři čtyři možnosti, jak by se mohla financovat média veřejné služby a s tím půjde na koaliční radu," uvedl Jagelka.
Podle Cibulky jako hlavní důvod změny Klempíř uváděl, že lidé ušetří 205 korun na poplatcích za ČT a ČRo. Na argument, že nemá smysl měnit něco, co funguje, ministr podle něj neslyšel. Prohlášení zaměstnanců ČT a ČRo i na dopis jejich generálních ředitelů ministr podle Cibulky ani na přímý dotaz nekomentoval.
Moderátoři také s Klempířem uzavřeli dvě sázky, každou o tisíc korun. Klempíř podle Cibulky s Jagelkou tvrdil, že koalice ANO, Motoristů a SPD vyhraje příští sněmovní volby, oni mají opačný názor. Stalo se to předmětem první sázky. Cibulka s Jagelkou pak tvrdili, že se Motoristé v příštích volbách nedostanou do Sněmovny, Klempíř, že ano. O to se vsadili podruhé. "Je jedno, jestli to budou volby předčasné, či řádné," dodal Jagelka.
S ministrem se dohodli na další schůzce, která by se měla uskutečnit před prázdninami. Klempíř Cibulkovi s Jagelkou řekl, že je opět pozve.
