Klempíř popřál účastníkům debaty v divadle zdar. Nedostaví se kvůli jednání vlády

Ministr kultury Oto Klempíř se na pondělní veřejnou debatu v pražském divadle Palace, kam ho pozvali umělci, nedostaví kvůli jednání vlády. Účastníkům diskuze popřál zdar. Těší se na úterní setkání s moderátory Jagelkou a Cibulkou.
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) popřál účastníkům pondělní veřejné debaty v pražském divadle Palace s umělci, kteří vystoupili na demonstraci na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s Motoristy, mnoho zdaru. Nedostaví se na ni kvůli tomu, že zároveň jedná vláda. Novinářům při příchodu na zasedání kabinetu řekl, že umělce pozval na jednání, ti odmítli, stejně tak on odmítl pozvání jejich. Označil to za nádhernou ukázku demokracie a naprostou souhru konání a jednání.
Klempíř také připomenul, že dva z pódia na Staroměstském náměstí jeho výzvu vyslyšeli, těší se tak na úterní schůzku s moderátory Alešem Cibulkou a Michalem Jagelkou.
Klempíř účast v pondělní debatě opakovaně v médiích odmítl. Trvá na schůzce na ministerstvu. Herec Hynek Čermák, který s dalšími ministra na zval na veřejnou debatu, v pondělí ráno v divadle řekl, že oficiální odmítnutí nedostali, proto čekají.
Klempíř novinářům sdělil, že pozvání na ministerstvo pro tyto herce stále platí. "Kobereček, který z toho udělala média, se neměl konat a konat se nebude," uvedl Klempíř. Úterní schůzka se podle něj živě přenášet nebude.
Moderátoři s Klempířem chtějí v úterý mluvit hlavně o budoucnosti Českého rozhlasu, v němž Cibulka pracuje 27 let. "Máme samozřejmě řadu otázek, které se týkají vůbec jeho osoby v téhle funkci. Je to věc fascinující a mnoha lidem nad tím zůstává rozum stát," uvedl Cibulka.
Na pondělní akci v divadle Palace vedle zvoucí pětice přislíbili účast i další umělci. Podle organizátorů jsou mezi nimi například Ota Balage, Jiří Dědeček, Petr Janda, Tomáš Matonoha, Josef Formánek, Robert Mikluš, Jitka Schneiderová, David Suchařípa či Iva Pazderková.
ŽIVĚ"Nechceme jen remcat." Nerudová má plán, jak vyjmout domácnosti z plateb za povolenky
Česká europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) navrhne v Evropském parlamentu (EP) několik legislativních úprav systému emisních povolenek ETS 2. Nerudová, která je v EP hlavní zpravodajkou pro vyjednávání o cenovém omezení povolenek ETS 2, to oznámila na dnešní tiskové konferenci.
ŽIVĚ3. den OH: Zabystřanovi kombinační sjezd nevyšel, český kustod uchvátil Brity
Sledujte události a zajímavosti z druhého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Potomci rodiny Löw-Beer vypsali odměnu milion korun za nalezení ztracené sochy
Potomci brněnského průmyslníka a filantropa Augusta Löw-Beera vypsali odměnu milion korun za nalezení sochy, která do roku 2011 stála v hale vily v brněnské ulici Hlinky 132. V tiskové zprávě o tom informoval jihomoravský zastupitel Michal Doležel (TOP 09), který je oprávněný za rodinu jednat.
Tak strašně paličatá. A teď navíc milionářka. Jak trenér hrdinky bavil i dojímal
Ostré slunce v pohádkové atmosféře olympijského Livigna ještě zvýrazňovalo logické dojetí v jeho tváři. Oči se mu leskly. Evžen Mareš, trenér, ale i řidič nebo servisman v jedné osobě, bavil i dojímal svým vyprávěním o své dlouholeté cestě po boku nové olympijské šampionky Zuzany Maděrové. „Dnes jsem zestárnul o pár let, to si musíme přiznat," smál se.