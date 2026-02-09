Přeskočit na obsah
Kultura

Klempíř popřál účastníkům debaty v divadle zdar. Nedostaví se kvůli jednání vlády

ČTK

Ministr kultury Oto Klempíř se na pondělní veřejnou debatu v pražském divadle Palace, kam ho pozvali umělci, nedostaví kvůli jednání vlády. Účastníkům diskuze popřál zdar. Těší se na úterní setkání s moderátory Jagelkou a Cibulkou.

Demonstrace milionu chvilek
Herec Hynek Čermák na demonstraci Milionu chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla 1. února 2026 v Praze.Foto: Profimedia
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) popřál účastníkům pondělní veřejné debaty v pražském divadle Palace s umělci, kteří vystoupili na demonstraci na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s Motoristy, mnoho zdaru. Nedostaví se na ni kvůli tomu, že zároveň jedná vláda. Novinářům při příchodu na zasedání kabinetu řekl, že umělce pozval na jednání, ti odmítli, stejně tak on odmítl pozvání jejich. Označil to za nádhernou ukázku demokracie a naprostou souhru konání a jednání.

Klempíř také připomenul, že dva z pódia na Staroměstském náměstí jeho výzvu vyslyšeli, těší se tak na úterní schůzku s moderátory Alešem Cibulkou a Michalem Jagelkou.

Klempíř účast v pondělní debatě opakovaně v médiích odmítl. Trvá na schůzce na ministerstvu. Herec Hynek Čermák, který s dalšími ministra na zval na veřejnou debatu, v pondělí ráno v divadle řekl, že oficiální odmítnutí nedostali, proto čekají.

Klempíř novinářům sdělil, že pozvání na ministerstvo pro tyto herce stále platí. "Kobereček, který z toho udělala média, se neměl konat a konat se nebude," uvedl Klempíř. Úterní schůzka se podle něj živě přenášet nebude.

Moderátoři s Klempířem chtějí v úterý mluvit hlavně o budoucnosti Českého rozhlasu, v němž Cibulka pracuje 27 let. "Máme samozřejmě řadu otázek, které se týkají vůbec jeho osoby v téhle funkci. Je to věc fascinující a mnoha lidem nad tím zůstává rozum stát," uvedl Cibulka.

Na pondělní akci v divadle Palace vedle zvoucí pětice přislíbili účast i další umělci. Podle organizátorů jsou mezi nimi například Ota Balage, Jiří Dědeček, Petr Janda, Tomáš Matonoha, Josef Formánek, Robert Mikluš, Jitka Schneiderová, David Suchařípa či Iva Pazderková.


