Favoritem na zisk Českého lva jsou Vlny, uspět mohou Mádl i Hofmann

Historické drama Vlny režiséra Jiřího Mádla v pondělí dopoledne obdrželo nejvyšší počet nominací na ceny Český lev. Uspět může ve 14 kategoriích včetně té hlavní pro nejlepší celovečerní film uplynulého roku, oznámila Česká filmová a televizní akademie. O jednu méně, tedy 13 nominací, má na kontě Amerikánka. Deset nominací posbíraly krimi Metoda Markovič: Hojer a snímek Mord.

Vlny mají momentálně také šanci usilovat o Oscara v kategorii nejlepší zahraniční film. Dostaly se mezi 15 kandidátů, užší nominace budou teprve oznámeny koncem týdne.

Snímek zasazený do konce 60. let minulého století byl inspirován skutečným příběhem skupiny novinářů mezinárodní redakce Československého rozhlasu. Světovou premiéru měl na karlovarském festivalu, v kinech ho podle Unie filmových distributorů do konce roku 2024 vidělo téměř 877 tisíc lidí a utržil 143,6 milionu korun.

Nyní má projekt šanci potvrdit úspěch také na nejznámějších zdejších filmových cenách Český lev, které budou předány 8. března v pražském Rudolfinu. Večer má moderovat youtuber Karel Kovář známý jako Kovy. V prvním kole hlasování akademici hodnotili 93 loňských filmů, televizních seriálů nebo minisérií.

Sošku za režii mohou obdržet Viktor Tauš s Amerikánkou inspirovanou skutečným příběhem dívky, která v době normalizace prošla ústavní péčí, avšak nepřestala toužit po svobodě. Dalšími nominovanými jsou Adam Martinec s tragikomedií o vesnické zabijačce Mord, Martin Pavol Repka díky titulu Od marca do mája, Jiří Havelka za drama Zahradníkův rok a právě Jiří Mádl s Vlnami. Těchto pět snímků má zároveň šanci získat hlavní ocenění pro nejlepší celovečerní film.

Ceny za herecké výkony mohou dostat mimo jiné Jiří Bartoška, Klára Melíšková, Oldřich Kaiser, Denisa Barešová, Iva Janžurová, Pavla Beretová, Tereza Ramba nebo čtveřice Martin Hofmann, Táňa Pauhofová, Vojtěch Vodochodský a Stanislav Majer, všichni nominovaní za Vlny.

Na nejlepší minisérii byly nominovány Dcera národa, druhá řada Dobré ráno, Brno!, krimi Metoda Markovič: Hojer ukazující reálnou policejní práci v bývalém Československu nebo dále Smysl pro tumor a Vlastně se nic nestalo.

Pořadatelé letos udělali několik změn v oceňovaných kategoriích. Televizní minisérie a seriály nově sloučili do jedné kategorie, zatímco televizní filmy budou posuzovat v rámci celovečerních hraných děl. Zároveň byly rozšířeny herecké kategorie, čerstvě jsou tak samostatně posuzovány herecké výkony v seriálech a minisériích, a to v hlavních i vedlejších rolích.