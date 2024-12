Český snímek Vlny je mezi 15 kandidáty na Oscara pro nejlepší zahraniční film

Drama Vlny režiséra Jiřího Mádla se dostalo mezi 15 kandidátů americké filmové akademie na Oscara v kategorii nejlepší zahraniční film, ukazuje užší výběr zveřejněný pořadateli nejprestižnějších filmových cen. Český snímek je v něm poprvé od roku 2021, kdy akademie takto vyzdvihla film Agnieszky Hollandové Šarlatán. Tentokrát její členové "shortlist" vybírali ze seznamu děl z 85 zemí.

"Mám především obrovskou radost, a to hlavně z toho, že se ukazuje, že silná stránka toho filmu je srozumitelnost, protože na to všude na světě reagují úplně stejně a všemu rozumí, tím pádem je náš československý příběh zajímá," řekl Mádl.

"Je to boží!" reagoval na úspěch filmu šéf distribuční společnosti Bontonfilm Martin Palán.

Pokud by Vlny postoupily také mezi finální kandidáty na Oscary, kteří budou oznámeni za měsíc, byl by to pro český film první takovýto úspěch za posledních 20 let. Do nominačního výběru se od rozdělení Československa probojovaly dva snímky: Musíme si pomáhat Jana Hřebejka (2000) a Želary Ondřeje Trojana (2003). Kolja od režiséra Jana Svěráka pak v roce 1997 v mezinárodní oscarové kategorii zvítězil.

Mádl označil za úspěch, že se filmu podařilo získat pozornost, i když se v oscarové propagaci s finančními prostředky nemohl srovnávat s konkurencí. "Naše možnosti byly, asi jako když srovnáte potyčku v hospodě se soubojem Sparta a Atény," řekl. Poznamenal, že nejprve Vlny v prognózách prestižních časopisů nebyly ani v první čtyřicítce, postupně ale stoupaly a nakonec se dostaly do užšího výběru.

Na nominace, které budou známé za měsíc, hledí Mádl sebevědoměji, než tomu bylo při cestě do užšího výběru. "Pro nás byl tohle nejtěžší krok, protože pro nás bez prostředků a bez toho, že by naše kinematografie měla za poslední dobu nějakou ohromně dobrou reputaci, byl mnohem těžší boj vybojovat shortlist," dodal.

Inspirováno skutečností

Vlny zasazené do konce 60. let minulého století jsou inspirované skutečným příběhem skupiny novinářů mezinárodní redakce Československého rozhlasu a jejich odhodláním přinášet nezávislé zprávy za každou cenu.

Autor a režisér filmu Mádl pracoval s osobními vzpomínkami původních členů redakce, kteří ve filmu vystupují pod skutečnými jmény. Vedle Jiřího Dienstbiera v podání Vojtěcha Kotka to jsou Věra Šťovíčková, kterou hraje Tatiana Pauhofová, Luboš Dobrovský (Martin Hofmann), Jan Petránek (Petr Lněnička) nebo Milan Weiner (Stanislav Majer).

Vedle českého zástupce jsou v užším výběru americké akademie také snímky z několika dalších evropských zemí nebo palestinský dokument From Ground Zero. Za jasného favorita letošního ročníku je v mezinárodní kategorii považován francouzský muzikál Emilia Pérez zasazený do prostředí obchodu s drogami. Snímek režiséra Jacquese Audiarda byl nedávno vyhlášen evropským filmem roku a posbíral deset nominací na Zlaté glóby.

Vítězové 97. ročníku Oscarů budou oznámeni na tradičním ceremoniálu v Los Angeles v noci na 3. března.