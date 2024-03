Čeká nás country léto s Beyoncé. Rádio, které ji odmítlo hrát, zahltili fanoušci

Když texaská hudebnice Denitia slyšela novou country píseň Texas Hold ‘Em od zpěvačky Beyoncé, byla ohromená. A nejen kvůli chytlavému zvuku banja. Po celých USA skladba vyvolala debatu o afroamerické stopě v country, žánru dodnes mnohými považovaného za hudbu bělochů.

Zpěvačka Beyoncé by svým novým albem mohla otevřít dveře do country světa více afroamerickým hudebníkům. | Foto: Parkwood Entertainment

"Když se Beyoncé pustí do country, obrátí tím pozornost ke všem černochům v žánru, k naší tvorbě, k tomu, jak ke country přispíváme, jak pozorně umíme poslouchat a jak jsme zapálené publikum," říká Denitia, která žije v Nashvillu a televizní síť Country Music Television ji označila za vycházející hvězdu. "Byli jsme tu vždycky, od začátku, a jsme tu pořád," dodává v narážce na fakt, že jeden z nejpopulárnějších amerických žánrů je možná vnímán jako bílý, avšak kořeny má minimálně smíšené.

Změnit celkovou image country může Beyoncé albem nazvaným Cowboy Carter, které vydá přespříští pátek 29. dubna. Fakt, že dvaaačtyřicetiletá zpěvačka dosud spojovaná se světy pop-music a R&B udělala úkrok do country, má podle expertů i fanoušků víc než symbolický význam. Světovou veřejnost by to mohlo upozornit na mnohé hvězdy country, které jsou jiné než bílé barvy pleti, a možná právě proto nejsou tak známé.

Do dějin afroamerického country patřili jak kytarista a zpěvák Lesley Riddle, který ovlivnil známou rodinu Carterových, avšak upadl do zapomnění, tak třeba Charley Pride, jenž uspěl v hitparádách a stal se jedním ze tří černošských členů Grand Ole Opry, nejdéle bez přestávky běžícího rozhlasového pořadu v USA zaměřeného na tento typ hudby.

K dnešním hvězdám žánru jiné než bílé barvy pleti patří například texaská hudebnice Mickey Guyton, country zpěvák a skladatel Jimmie Allen nebo zpěvačka, houslistka a hráčka na banjo Rhiannon Giddens. Právě její banjo, tedy nástroj pocházející původně ze západní Afriky, zní v singlu Texas Hold ‘Em z chystané desky Beyoncé.

Rovný díl

Uznávaná etnomuzikoložka Rhiannon Giddens se dlouhodobě věnuje tomu, zda je nějaká hudba v základu bílá, nebo černá, respektive kdo si ji v jaké době přisvojil a proč. U příležitosti spolupráce s Beyoncé napsala novou esej. Zdůrazňuje v ní, že "černí muzikanti měli zcela rovný díl na formování country" jako běloši.

To potvrzují i akademici. "Svět country hudby a místa s ní spojená, od barů po festivaly, jsou dnes převážně bílá. Černošští muzikanti k této hudbě ale přispívali od samého začátku," říká profesorka Francesca T. Royster, která na chicagské DePaul University vede seminář hledající společné jmenovatele mezi Williamem Shakespearem, filmem a černošským feminismem.

"O country si nejčastěji vyprávíme ten příběh, že je to autenticky bílá, nostalgická hudba. Jenže na formování jejího zvuku měli zásadní podíl černošští, původní i latinskoameričtí obyvatelé USA," pokračuje profesorka.

Přispět může každý

Že vydá desku Cowboy Carter, Beyoncé poprvé naznačila v reklamě pro telekomunikační firmu Verizon, kterou zhruba 123 milionů Američanů vidělo o přestávce Super Bowlu, tedy finále ligy amerického fotbalu. "Už jsou připravení. Vydejte tu novou hudbu teď," řekla zpěvačka v poslední vteřině.

Hned poté zveřejnila první singly 16 Carriages a Texas Hold 'Em, který je nazvaný po stejnojmenné variantě pokeru. Album má volně navázat na její oceňovanou desku Renaissance z roku 2022, která pro změnu osvětlovala kontext vzniku taneční hudby.

První singl z nového alba Beyoncé se jmenuje Texas Hold 'Em podle stejnojmenné varianty pokeru. | Video: Parkwood Entertainment

Každý nový projekt držitelky 32 cen Grammy vzbuzuje v USA a Kanadě pozornost. V tomto případě ale Beyoncé také zaznamenala prvenství, když právě s Texas Hold ‘Em vzápětí jako první černoška v dějinách ovládla žebříček Billboard Country Chart. Skladba, která stojí na zvuku banja, se šířila také po sociálních sítích včetně TikToku, jehož uživatelé k ní hned začali vymýšlet vlastní tanečky.

Profesorka z chicagské univerzity Francesca T. Royster upozorňuje, že jeden z nejtradičnějších nástrojů country má černošskou stopu. Kořeny banja sahají do Karibiku a Afriky, odkud předchůdce tohoto nástroje zřejmě už v 17. a 18. století přivezli do USA černí otroci.

Fakt, že nyní nástroj použije Beyoncé, vnímá profesorka jako "upozornění, že nehledě na svou rasovou či etnickou identitu může do tohoto žánru přispět každý a nemít obavy, že je to umělecká forma vyhrazená jen jedné skupině lidí".

Rozruch kolem jedné stanice

Beyoncé, která jako malá chodila s rodiči na rodeo, se už dříve náznakem přihlásila k jižanským kořenům. Na desku Lemonade z roku 2016 umístila country skladbu Daddy Lessons, kterou později naživo zazpívala na předávání cen Country Music Awards po boku The Chicks, country skupiny dříve známé jako The Dixie Chicks.

Za toto vystoupení zpěvačku jedna část posluchačů v USA vyzdvihla, avšak druhá ji zkritizovala se slovy, že ve světě country nemá co dělat. Beyoncé píseň zkusila přihlásit i do žánrové kategorie v nominacích na Grammy, avšak porotci ji odmítli s tím, že to country není.

Statistiky ukazují, že žánr je dodnes v USA dominantně bílý. Například studie z roku 2021 spočítala, že v prvních dvou dekádách nového tisíciletí hrála americká country rádia pouze 1 procento písní od černošských hudebníků. A totéž potvrzují i novější údaje. Třeba tento týden se dramaturgové amerických country rádií dozvěděli na odborném semináři, že v letech 2002 až 2023 jejich stanice hrály z 96,5 procenta hudbu lidí bílé pleti. Písně od žen jiné než bílé barvy pleti tvořily pouhých 0,6 procenta.

Změnit by to mohlo právě nové album od Beyoncé. Fanoušci si už teď stěžovali na sociálních sítích, když několik country rádií písně od Beyoncé zprvu ignorovalo. Až do světových médií pronikl případ stanice KYKC ve státě Oklahoma, která skladbu odmítla zahrát dokonce i na přání posluchače. "Beyoncé na KYKC nehrajeme, protože jsme country rádio," odvětil manažer.

Posluchač však odmítnutí nasdílel na sociální síti X, dříve známé jako Twitter, mezi komunitu fanoušků Beyoncé. Zpráva tam obratem nasbírala 3,6 milionu zhlédnutí, vzbudila desítky tisíc reakcí a stanice byla několik dalších dnů zavalena nesouhlasnými emaily i telefonáty.

Provozovatelé nakonec před kritikou ustoupili a oba singly Beyoncé zařadili do rotace, popsal britský deník Guardian.

"Dělám tuhle práci 48 let a nikdy jsem nezažil nic ani vzdáleně podobné tomu, kolik hlasů dorazilo na podporu téhle písně," vrtěl pak hlavou manažer stanice, když se ho na kauzu zeptal list New York Times.

Že by jeho původní rozhodnutí Beyoncé nehrát mělo rasový podtext, razantně odmítá. "Beyoncé doteď nedělala country, takže jsme na přání posluchače reagovali stejně, jako kdyby po nás chtěl, ať zahrajeme píseň od Rolling Stones," argumentoval.

Druhý singl z nového alba Beyoncé se jmenuje 16 Carriages. | Video: Parkwood Entertainment

Výhrady štamgastů

Na sociálních sítích se ale Beyoncé s rasově motivovanou kritikou ze strany posluchačů country také setkala. Dokonce do takové míry, že třeba bílá hvězda tohoto žánru Dolly Parton se jí musela veřejně zastat na Instagramu. "Jsem velká fanynka Beyoncé a mám hroznou radost, že natočila country album. Nemůžu se dočkat, až ho uslyším," uvedla.

Britský deník Guardian mezitím přinesl reportáž z míst nedaleko zpěvaččina rodného Houstonu v Texasu, kde v místních barech dál znějí nahrávky Willieho Nelsona či Waylona Jenningse, ale nikoliv novinky od Beyoncé. "Jen se tu dobře rozhlédněte. Můžete vzít jed na to, že Beyoncé do těchhle míst nikdy nevkročila," vysvětlil listu svůj odpor jeden z místních štamgastů.

Ti novou píseň Beyoncé slyšeli a říkají, že zpěvačka má samozřejmě právo dělat, jakou hudbu uzná za vhodné - jen to není takové country, na jaké jsou zvyklí oni.

Podle nich country není jenom o tom, jestli v hudbě zní určitý zvuk kytary a zda má interpret na hlavě klobouk nebo sedí na koni. Country zároveň vypráví příběhy obyčejných lidí. A štamgasti si stěžují, že právě superhvězda Beyoncé, jejíž majetek časopis Forbes vloni odhadl v přepočtu na 18,4 miliardy korun, se problémům běžných smrtelníků dávno vzdálila.

"Ve finále nejde o to, jestli jste se narodili v Texasu, nebo jinde, ale jestli to country žijete," shrnuje své námitky jeden ze štamgastů.

Jako Old Town Road

Není to poprvé, kdy se americká veřejnost neshodne, co ještě je a co už není country. V roce 2019 zaznamenal raper Lil Nas X mimořádný úspěch se skladbou Old Town Road, která využívala symboly i zvuky spojené s country včetně banja a jízdy na koni.

Song se dostal do čela žebříčku Billboard Hot Country Songs, pak ho ale organizátoři odstranili. "Přestože odkazuje ke country a estetice kovbojů, nepracuje s dostatečným počtem vlivů současného country, aby mohl být součástí tohoto žebříčku," vysvětlili s dodatkem, že Old Town Road má blíž k rapu.

Díky Beyoncé se letošní léto zřejmě ponese ve stylu country. Už teď po sociální síti Tiktok kolují tisíce videí, na nichž uživatelé v kovbojských botách či kloboucích tančí na singl Texas Hold ‘Em. Jedno takové se známými natočila i Danielle Williams-Hooey, učitelka z Texasu. "Fakt jsem za tu píseň ráda, protože existuje spousta afroamerických country umělců, o kterých prostě nevíme," říká a doufá, že úspěch Beyoncé výhledově pomůže prorazit i někomu dalšímu, jehož jméno zatím ani ona sama nezná.