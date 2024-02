Pražskou halu vyprodal, teď se vrátí do Brna. Bryan Adams tam zazpívá už potřetí

Kanadský rockový zpěvák a fotograf Bryan Adams, který proslul hity Summer of ’69 nebo Run to You, vystoupí v Brně. Koncert se uskuteční 13. října ve Winning Group areně, dříve známé jako hala Rondo. Vstupenky za cenu od 1390 korun budou v prodeji od čtvrtka, oznámila pořadatelská agentura Live Nation.

