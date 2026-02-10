Britské muzeum v Londýně koupí zlaté Tudorovo srdce. Zaplatí za něj 97 milionů korun

Londýnské Britské muzeum v úterý oznámilo, že shromáždilo 3,5 milionu liber (97,34 milionu korun) potřebných ke koupi zlatého přívěsku ve tvaru srdce, který je spjat s Jindřichem VIII. a jeho první manželkou Kateřinou Aragonskou.
Přívěsek známý jako Tudorovo srdce je jediným dochovaným šperkem svého druhu z 24letého manželství tohoto královského páru. Více než 10 % potřebné částky získalo muzeum prostřednictvím veřejné sbírky, uvedla instituce.
Přívěsek z 24karátového zlata zobrazuje bílou a červenou tudorovskou růži, symbol Jindřichovy dynastie Tudorovců, propletenou s granátovým jablkem, které bylo osobním znakem Kateřiny. Historici předpokládají, že přívěsek byl vytvořen u příležitosti zasnoubení jejich dcery, princezny Marie, s francouzským následníkem trůnu v roce 1518. Šperk objevil v roce 2019 majitel kavárny z Birminghamu pomocí detektoru kovů na dně vyschlého rybníka ve Warwickshire, severozápadně od Londýna.
"Tento krásný artefakt nám vypráví příběh anglické historie, o kterém málokdo z nás věděl, ale o který se nyní můžeme všichni podělit," řekl ředitel Britského muzea Nicholas Cullinan. Podle muzea se téměř žádné jiné předměty připomínající vztah Jindřicha a Kateřiny nedochovaly.
Britské muzeum, které spravuje nejrozsáhlejší stálou historickou kolekci na světě, zahájilo loni v říjnu veřejnou sbírku, aby přívěsek zůstal trvale přístupný veřejnosti a nepřešel do rukou soukromého sběratele. Více než 45.000 lidí přispělo individuálními dary v celkové výši 380.000 liber (10,57 milionu korun), přičemž fond National Heritage Memorial Fund dodal částku 1,75 milionu liber (48,67 milionu korun).
Manželství mezi Jindřichem VIII. a Kateřinou Aragonskou skončilo v roce 1533 poté, co se páru nenarodil mužský potomek. Anglický král prohlásil sňatek za neplatný navzdory rozhodnutí papeže Klementa VII., který ukončení manželství odmítl povolit. To vedlo Jindřicha o rok později k založení anglikánské církve, jejímž se prohlásil nejvyšším představitelem.
ŽIVĚTOP 09 spustila náborovou kampaň, chce získat nové členy do komunálních voleb
Opoziční TOP 09 spustila kampaň k získání nových členů a kandidátů do podzimních komunálních voleb. Zájemcům se chce otevřít prostřednictvím webu www.62000.cz, který nabízí elektronické cesty k přihlášení se k členství či jiným formám spolupráce. Číslo v názvu kampaně vychází z počtu mandátů, o které na podzim půjde. V říjnu loňského roku měla TOP 09 zhruba 1800 členů.
ŽIVĚRusko vytrvale útočí na Záporoží a oblast Oděsy. Část Ukrajiny čelí výpadkům energií
Čtyři zraněné si v noci na dnešek vyžádal ruský útok drony na ukrajinskou Záporožskou oblast, v Oděské oblasti zase ruské údery vedly k výpadkům dodávek elektřiny. Informuje o tom agentura Ukrinform.
Europoslanci schválili kompromisní dohodu, zavedení povolenek ETS2 se odkládá o rok
Europoslanci v úterý schválili klimatický cíl snížit do roku 2040 emise o 90 procent oproti roku 1990. Až pět procentních bodů čistých emisí může pocházet z vysoce kvalitních mezinárodních uhlíkových kreditů od partnerských zemí. Součástí dohody je i odložení zavedení emisních povolenek ETS2 o jeden rok, tedy na rok 2028.
Slunečná obloha je předzvěstí krátkého jara. Brzy se však převlékneme do zimních bund
Příští dny budou hlavně mlhavé a zatažené, ač se to při pohledu na nesměle prosluněnou úterní oblohu nezdá. Ve středu a ve čtvrtek má být sice teplo, ale částečně i deštivo. O víkendu však meteorologové hlásí další teplotní šok. Teploty se propadnou až o deset stupňů Celsia.
Epstein se chtěl sejít s Putinem. U přítele Beljaka poptával „řešení“ ruské vyděračky
Z nově zveřejněných dokumentů k případu odsouzeného sexuálního delikventa – amerického finančníka Jeffreyho Epsteina – vyplývá, že navazoval blízké vztahy s ruskými úředníky i podnikateli a v minulém desetiletí se opakovaně pokoušel soukromě setkat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.