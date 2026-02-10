Přeskočit na obsah
10. 2.
Kultura

Britské muzeum v Londýně koupí zlaté Tudorovo srdce. Zaplatí za něj 97 milionů korun

ČTK

Londýnské Britské muzeum v úterý oznámilo, že shromáždilo 3,5 milionu liber (97,34 milionu korun) potřebných ke koupi zlatého přívěsku ve tvaru srdce, který je spjat s Jindřichem VIII. a jeho první manželkou Kateřinou Aragonskou.

Přívěsek z 24karátového zlata nazývaný Tudorovo srdce zobrazuje bílou a červenou tudorovskou růži, symbol Jindřichovy dynastie Tudorovců, propletenou s granátovým jablkem, které bylo osobním znakem Kateřiny.
Přívěsek z 24karátového zlata nazývaný Tudorovo srdce zobrazuje bílou a červenou tudorovskou růži, symbol Jindřichovy dynastie Tudorovců, propletenou s granátovým jablkem, které bylo osobním znakem Kateřiny.
Přívěsek známý jako Tudorovo srdce je jediným dochovaným šperkem svého druhu z 24letého manželství tohoto královského páru. Více než 10 % potřebné částky získalo muzeum prostřednictvím veřejné sbírky, uvedla instituce.

Přívěsek z 24karátového zlata zobrazuje bílou a červenou tudorovskou růži, symbol Jindřichovy dynastie Tudorovců, propletenou s granátovým jablkem, které bylo osobním znakem Kateřiny. Historici předpokládají, že přívěsek byl vytvořen u příležitosti zasnoubení jejich dcery, princezny Marie, s francouzským následníkem trůnu v roce 1518. Šperk objevil v roce 2019 majitel kavárny z Birminghamu pomocí detektoru kovů na dně vyschlého rybníka ve Warwickshire, severozápadně od Londýna.

"Tento krásný artefakt nám vypráví příběh anglické historie, o kterém málokdo z nás věděl, ale o který se nyní můžeme všichni podělit," řekl ředitel Britského muzea Nicholas Cullinan. Podle muzea se téměř žádné jiné předměty připomínající vztah Jindřicha a Kateřiny nedochovaly.

Britské muzeum, které spravuje nejrozsáhlejší stálou historickou kolekci na světě, zahájilo loni v říjnu veřejnou sbírku, aby přívěsek zůstal trvale přístupný veřejnosti a nepřešel do rukou soukromého sběratele. Více než 45.000 lidí přispělo individuálními dary v celkové výši 380.000 liber (10,57 milionu korun), přičemž fond National Heritage Memorial Fund dodal částku 1,75 milionu liber (48,67 milionu korun).

Manželství mezi Jindřichem VIII. a Kateřinou Aragonskou skončilo v roce 1533 poté, co se páru nenarodil mužský potomek. Anglický král prohlásil sňatek za neplatný navzdory rozhodnutí papeže Klementa VII., který ukončení manželství odmítl povolit. To vedlo Jindřicha o rok později k založení anglikánské církve, jejímž se prohlásil nejvyšším představitelem.

