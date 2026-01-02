Přeskočit na obsah
Výtvarné umění

Rodina Henriho Matisse věnovala pařížskému muzeu přes 60 umělcových děl

ČTK

Muzeum moderního umění města Paříže obdrželo darem přes 60 děl francouzského malíře Henriho Matisse, napsal v pátek server The Guardian. Kromě obrazů, kreseb a grafik jsou ve sbírce také plakáty, ilustrované knihy a jedna socha. Díla darovala muzeu manželka Matissova vnuka a na většině z nich je vyobrazena umělcova dcera Marguerite.

Dcera malíře Henriho Matisse Marguerite byla jeho častým modelem. Například i na obraze s názvem Marguerite endormie (Spící Markéta).
Barbara Dauphinová Duthuitová, která je vdovou po Matissově vnukovi Claudovi, se rozhodla darovat 61 děl muzeu po úspěchu nedávné výstavy Matisse a Marguerite, pohled otce (Matisse et Marguerite, le regard d’un père). Informoval o tom na konci minulého roku server franceinfo. Pro muzeum byl tento krok podle The Guardian naprostým překvapením. Jeden z nejznámějších portrétů Matissovy dcery Marguerite s černou kočkou (Marguerite au chat noir) však Duthuitová darovala v roce 2013 pařížskému muzeu moderního umění Centre Pompidou.

Marguerite představovala podle franceinfo pro svého otce velký zdroj inspirace a často otci pózovala. Její matkou byla jedna z Matissových modelek Caroline Joblauová, se kterou se seznámil, když studoval v Paříži. Ačkoliv se později oženil a narodili se mu dva synové, Matisse své nejstarší dítě přijal do nové rodiny.

V šesti letech onemocněla Marguerite záškrtem a musela podstoupit akutní tracheotomii. Jizvy po zákroku, které jí zůstaly na krku, pak dlouho zakrývala roláky nebo stuhami, jak zachycují mnohé portréty jejího otce. Přestože její zdraví bylo křehké, připojila se za druhé světové války k odboji, kvůli čemuž ji mučilo gestapo, tedy nacistická tajná policie, a vyhrožovalo jí i odsunem do koncentračního tábora, uvádí The Guardian.

Darovaná díla ukazují "každé období něžného a důvěrného vztahu malíře se svou modelkou, a to od dětství až po náročný rok 1945, kdy Marguerite unikla deportaci", uvedlo dříve muzeum o sbírce.

Marguerite Duthuitová se vydala po stopách Matisse a i ona se věnovala malířství a zároveň pracovala pro svého otce jako asistentka až do jeho smrti v listopadu 1954. Matisse svá díla nerad prodával, i proto je podle The Guardian tento dar výjimečný.

