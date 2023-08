Lidé mohou přenocovat a meditovat v Galerii Rudolfinum s hudbou Briana Ena

Speciální program připravila pražská Galerie Rudolfinum pro návštěvníky aktuální výstavy. V noci z pátku na sobotu zde mohou přenocovat přímo ve výstavním sále. Akce nazvaná Noc s Brianem doprovází zvukovou instalaci hudebníka Briana Ena a umělce Jiřího Příhody, kterou lze jinak vidět až do 24. září. Přenocování má vyzdvihnout její kontemplativní atmosféru.

Výstavu tvoří jediné monumentální dílo. Od pátečních 18 hodin do sobotních 11 hodin u něj mohou zájemci meditovat, odpočívat, rozjímat či usínat, oznámili pořadatelé. V galerii platí zákaz konzumace alkoholu a potravin, zdarma však bude k dispozici pitná voda. K odpočinku lze využít lavice a sedací polštáře přímo u instalace, lidé si také mohou přinést vlastní přikrývky, polštáře či karimatky.

V případě vysokého počtu návštěvníků bude možné meditovat a spát nejen v centrálním sále s instalací Jiřího Příhody a Briana Ena, ale také předcházejících místnostech. Po západu slunce má být ve všech sálech redukováno osvětlení tak, aby nenarušovalo meditaci.

Enovo a Příhodovo dílo se jmenuje Nave. Po vstupu do Rudolfina člověk nejprve slyší, jak se vyklizenými sály zprvu sotva znatelně, při cestě do nitra galerie stále zřetelněji ozývá syntetizovaná hudba. Návštěvníka vede do nejzazšího "červeného sálu", z jehož stropu visí velká obdélníková konstrukce potažená světlou, poloprůsvitnou látkou.

Celá obří konstrukce září jako přerostlý hranatý lampion a zní jakousi vesmírnou hudbou, popsalo Aktuálně.cz. "Stěny obřího 'stínítka' nebo také chrámové lodi, jak lze přeložit anglický název Nave, tvoří konstrukce z kolmých a vodorovných latí, pravidelně poskládaná do obdélníků. Jejich rozměry přesně kopírují nástropní kazety, k nimž přiléhají ladným obloukem," uvedl server. Podle něj se návštěvník výstavy zároveň noří do zvukového pole Enovy nekonečné, nikdy se neopakující hudby.