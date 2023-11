Charlie Sheen se udobřil s autorem Dva a půl chlapa. Hraje v jeho novém seriálu

Před 12 lety scenárista a producent Chuck Lorre v mediálně ostře sledovaném sporu vyhodil herce Charlieho Sheena z populárního seriálu Dva a půl chlapa. Teď se udobřili a Sheen ztvárnil menší roli v Lorreově nové minisérii Bookie, kterou koncem listopadu uvede HBO Max. Ve středu večer z ní videotéka zveřejnila první trailer.

Podle serveru Deadline.com je Bookie černá komedie. Vypráví o losangeleském sázkaři Dannym, kterého hraje Sebastian Maniscalco, a jeho zadlužených, nespolehlivých či jinak problematických klientech. Jednoho z nich zpodobnil právě Charlie Sheen. "Poradím ti něco, co jsem nikdy žádnému klientovi neřekl. Ty bys fakt neměl sázet," říká mu v traileru Maniscalco.

HBO první dva díly zveřejní 30. listopadu, další budou následovat každý čtvrtek až do Vánoc.

Bookie je nejnovějším projektem jedenasedmdesátiletého Chucka Lorrea, který kromě Dva a půl chlapa vytvořil také populární Teorii velkého třesku nebo z posledních let Kominského metodu. "Byl jsem ze setkání s Charliem nervózní, ale jakmile jsme se dali do řeči, vzpomněli jsme si, že jsme bývali kamarádi," řekl časopisu Variety Lorre, který s Sheenem nepromluvil 12 let.

Příběh minisérie se točí okolo možné legalizace sportovních sázek v Kalifornii, která by ohrozila Dannyho živobytí. Sportovní sázení bylo dlouho ilegální ve většině amerických států s výjimkou Nevady, kde se nachází centrum hazardu Las Vegas. Možnost legalizovat sportovní sázky, a tím i vytvořit nový zdroj daňových příjmů, jednotlivým státům v roce 2018 otevřelo rozhodnutí Nejvyššího soudu. Dnes už si lze vsadit ve více než třicítce států včetně New Yorku nebo Massachusetts, avšak stále ne v Kalifornii.

Minisérie Bookie je první projekt, ve kterém po letech účinkuje osmapadesátiletý Charlie Sheen. Americký herec známý z filmů Četa nebo Wall Street dostal roku 2002 cenu Zlatý glóbus za komediální seriál z prostředí newyorské magistrátní politiky Všichni starostovi muži.

Na vrchol popularity mu následně pomohl sitcom Dva a půl chlapa, který z něj udělal nejlépe vydělávajícího herce v americké televizi s platem asi 1,8 milionu dolarů za epizodu. Sheen ztvárnil bohatého starého mládence, do jehož domu na pláži se po rozvodu nastěhuje bratr hraný Jonem Cryerem se svým osmiletým synem.

Televize CBS vyhodila Sheena poté, co po opakovaných léčbách závislosti na drogách a alkoholu veřejně kritizoval jí i autora projektu Chucka Lorrea, s nímž se později soudil. Kromě toho byl Sheen ve stejné době souzen například za napadení své tehdejší manželky, které dle jejího tvrzení vyhrožoval zabitím.

Firma výrobu seriálu nejprve přerušila a nedokončila řadu. Nakonec ale Dva a půl chlapa pokračovalo bez Sheena, kterého v posledních čtyřech sériích nahradil Ashton Kutcher.

Od té doby Charlie Sheen už jen v letech 2012 až 2014 ztvárnil hlavní roli v méně úspěšné sérii Kurz sebeovládání. Posledních šest roků se neobjevil v jediném filmu ani seriálu.

Třikrát rozvedený otec pěti dětí Sheen na sebe dlouho upozorňoval také excesy spojenými s alkoholem, drogami, sexuálními výstřelky či domácím násilím, napsala agentura ČTK. V roce 2015 herec oznámil, že je už čtyři roky HIV pozitivní. Jedním z důvodů pro zveřejnění zdravotního stavu bylo prý rozhodnutí ukončit dlouhodobé vydírání.

V následujících měsících se na americkém internetu zvedl rekordní zájem o informace, jak předcházet nakažení virem, uvedla studie publikovaná v časopise Journal of American Medical Association. Autoři výzkumu po Sheenově oznámení zaznamenali o zhruba 2,75 milionu více dotazů na virus HIV, AIDS, prevenci této choroby a ochranné pomůcky, než očekávali na základě předchozího vývoje.