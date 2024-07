Bookerovu cenu může získat indiánský spisovatel nebo variace na Twaina

Dobrodružství Huckleberryho Finna vyprávěné z pohledu uprchlého černošského otroka Jima nebo novinka talentovaného indiánského prozaika se ocitly na seznamu děl, která letos mohou získat Bookerovu cenu pro nejlepší román. Informuje o tom agentura AP.

"Není tu žádný jednotící prvek," komentuje výběr nominací spisovatel Edmund De Waal, jenž předsedá letošní porotě. "A to proto, že beletrii potřebujeme z různých důvodů. Aby nás občerstvovala, utěšovala, aby nás odváděla od nás samotných a zase nás vedla zpět, avšak proměněné a vzájemně propojené. A samozřejmě potřebujeme, aby nás beletrie bavila," dodává.

Šest ze 13 nominovaných titulů napsali Američané, tři Britové. Dokonce s převážnou částí autorů se dříve mohli seznámit čeští čtenáři.

To je případ mladého Američana indiánského původu Tommyho Orange, jehož román Tam tam před třemi roky vydalo nakladatelství Vyšehrad. Nyní byl tentýž prozaik, jenž se narodil v Oaklandu a má kořeny v národech Čejenů a Arapahů, nominován za ságu Wandering Stars. V ní znovu vystupují některé postavy z Tam tamu, například čtrnáctiletý kluk Orvil Rudé péro, jenž se hluboce zajímá o svůj indiánský původ, jeho mladší bratři Loother a Lony nebo čejenská padesátnice Opal Viola Victoria Medvědí štít.

Vloni čeští čtenáři díky románu nazvanému Jižanské stromy divné ovoce nesou objevili sedmašedesátiletého Percivala Everetta, jenž učí anglickou literaturu na Univerzitě Jižní Kalifornie. Bookerovu cenu teď může získat za román nazvaný James, jenž volně převypravuje události z Dobrodružství Huckleberryho Finna od Marka Twaina, avšak z pohledu černošského otroka Jima. Práva na případnou adaptaci této knihy čerstvě získala společnost režiséra Stevena Spielberga, napsal server Variety.com.

Další nominovanou je Rachel Kushnerová, jež už na Bookerovu cenu mohla dosáhnout s předešlým románem Noční klub Mars. Ten publikovalo Argo. Nyní může pětapadesátiletá rodačka z Oregonu obdržet totéž ocenění za ještě nevydanou, špionážně laděnou novinku Creation Lake. Vypráví o Američance, které se podaří infiltrovat mezi francouzské anarchisty.

Hned dva romány už v češtině vyšly Richardu Powersovi, který byl na Bookerovu cenu navržen v letech 2018 a 2021. Třetí nominaci obdržel letos za Playground odehrávající se na ostrově v Polynésii, jehož obyvatelé mají hlasovat o tom, zda lidstvo do Tichého oceánu vyšle létající město.

Zbylými dvěma Američany v nominacích jsou Rita Bullwinkelová za příběh z prostředí ženského boxu Headshot a kanadsko-americká prozaička Claire Messudová s prózou o francouzském kolonialismu This Strange Eventful History. Této autorce v novém tisíciletí vyšly v českém překladu romány Žena z horního patra a Císařovy děti nemají šaty.

Kanadskou básnířku a prozaičku Anne Michaelsovou, jejíž knihu Zimní krypta v roce 2009 publikoval Odeon a která navštívila Festival spisovatelů Praha, porota vybrala za novinku nazvanou Held. V New Yorku narozený britský autor libyjského původu Hisham Matar, jemuž česky roku 2009 vyšla kniha nazvaná V zemi mužů, může uspět s románem My Friends. Ten se zabývá skutečnou událostí z roku 1984, kdy byla před libyjskou ambasádou v Londýně zastřelena pětadvacetiletá policistka dohlížející na poklidnou demonstraci odpůrců tehdejšího diktátora Muammara Kaddáfího.

Poprvé se mezi nominované dostala také nizozemská autorka, a to Yael van der Woudenová za prózu The Safekeep.

Seznam uzavírají irsko-kanadský romanopisec Colin Barrett, Samantha Harveyová z Velké Británie, Australanka Charlotte Woodová a Sarah Perryová, které nakladatelství Argo od roku 2018 vydalo již tři romány. Na Bookerovu cenu byla nyní navržena s novinkou Enlightenment.

Ocenění založené v roce 1969 patří k nejprestižnějším literárním cenám na světě. Užší seznam nominací porota představí 16. září, vítěze pak 12. listopadu na galavečeru v Londýně. Spolu s cenou převezme 50 tisíc liber, v přepočtu asi 1,5 milionu korun.

Bookerovu cenu dosud získali například Salman Rushdie nebo prozaičky Margaret Atwoodová a Hilary Mantelová. Do roku 2014 byla určena jen rodákům z Anglie, Irska a zemí Britského společenství národů. Nyní už ji mohou obdržet všechny romány napsané anglicky a vydané ve Spojeném království, včetně například textů amerických literátů. To je podle deníku New York Times častým terčem kritiky právě ze strany Britů.

Vloni se radoval irský spisovatel Paul Lynch s dystopickým románem Prophet Song, předloni srílanský Šehan Karunatilaka se satirickým pohledem na tamní občanskou válku nazvaným The Seven Moons of Maali Almeida.