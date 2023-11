Co kdyby se Irsko změnilo v totalitu a rozpadlo jako Sýrie. Román o tom získal cenu

Přirovnání k románům Příběh služebnice od Margaret Atwood nebo klasice 1984 od George Orwella si letos vysloužil dystopický román nazvaný Prophet Song. Tuto neděli večer za něj autor, irský spisovatel Paul Lynch, převzal nejznámější ostrovní literární Bookerovu cenu. Kniha se odehrává v blízké budoucnosti a vypráví o rodině, která se snaží přežít proměnu Irska v tyranii a začátek občanské války.

Jedná se o pátou prózu šestačtyřicetiletého rodáka z města Limerick, jenž začínal jako filmový kritik dnes již neexistujícího irského deníku Sunday Tribune. Podle autora příběh reflektuje neklid v západní společnosti a konkrétně její lhostejnost k syrské občanské válce. Anglický název Prophet Song by se dal přeložit jako Píseň proroka.

Dle poroty román "vytrhává čtenáře z nevšímavosti" a nutí jej vžít se do situace ženy ve světě upadajícím do totality. Sám prozaik řekl, že text psal záměrně na efekt, intenzivně a realisticky, aby čtenářům přiblížil atmosféru totalitní společnosti a problémy jako uprchlickou krizi. "Chtěl jsem, aby se čtenář do knihy tak ponořil, až na konci nejenže bude mít o tomhle všem představu, ale bude to přímo cítit," uvedl romanopisec, jenž v této souvislosti hovoří o snaze vzbudit "radikální empatii".

Hrdinkou románu Prophet Song je mikrobioložka a matka čtyř dětí Eilish Stack. Na začátku u ní doma klepou na dveře dva příslušníci nově zřízené tajné policie a přejí si mluvit s jejím mužem, učitelem a odborářem Larrym.

Když je pak manžel zadržen, protagonistka se sama musí starat o čtyři děti a otce trpícího demencí. To vše se odehrává v situaci, kdy se po stávce učitelů vlády nad Irskem chopila krajně pravicová strana, omezila občanské svobody, začala násilně potlačovat demonstrace a bezdůvodně zatýká i mučí občany.

V románu Irsko pozvolna sklouzává k občanské válce, v důsledku čehož tamní občané začínají prchat podobně jako svého času Syřané.

Dle vyjádření na webu Bookerovy ceny psal Lynch knihu čtyři roky. Rodila se v průběhu pandemie, krátce poté, co se mu narodil syn. "Když jsem začal pracovat, invaze na Ukrajinu ještě ani nezačala. A nemohl jsem psát přímo o Sýrii, proto jsem si tamní situaci nasimuloval v kulisách Irska. Jako první mě napadlo dilema, které v knize řeší Larry Stack: jak dokázat, že demokratický čin není namířený proti státu?" zmiňuje spisovatel.

Deník Financial Times uvedl, že v románu "autoritářská noční můra působí zcela uvěřitelně". Podle recenzentky k silnému dojmu a pocitu naléhavosti ze čtení přispívá fakt, že kniha je napsaná formou dlouhých bloků textu, bez členění na odstavce či užívání uvozovek. "Prophet Song sugestivně objasňuje, proč lidé utíkají z domovů a z jakého důvodu někteří riskují nebezpečnou cestu přes moře, aby se dostali do bezpečí," konstatoval list.

Podle britského Guardianu kniha v člověku zanechá silný dojem. Působí "klaustrofobně, až děsivě realisticky" a kromě tematicky podobných próz jako Příběh služebnice nebo 1984 odkazuje k nedávno zesnulému americkému spisovateli Cormacu McCarthymu, a to mimo jiné používáním až biblického jazyka či některými konkrétními pasážemi. Podle Guardianu lze v textu vycítit i to, že jej autor psal v izolaci za pandemie koronaviru.

Paul Lynch vyhrál Bookerovu cenu jako pátý Ir v historii. Dříve se to podařilo Johnu Banvilleovi, Roddymu Doyleovi plus spisovatelkám Iris Murdoch a Anne Enright. V roce 2018 pak uspěla severoirská rodačka Anna Burns.

Letos se porota rozhodovala dlouho, hodnotitelé se šest hodin nemohli shodnout na jednom jméně, než vybrali Lynche, doplňuje deník New York Times.

Cena je spojená s odměnou 50 tisíc liber, v přepočtu asi 1,4 milionu korun. Poprvé byla udělena roku 1969, dosud ji získali například Salman Rushdie nebo prozaičky Margaret Atwood a Hilary Mantel. Do roku 2014 byla Bookerova cena určena jen rodákům z Anglie, Irska a zemí Britského společenství národů. Nyní už ji mohou získat všechny romány napsané anglicky a vydané ve Spojeném království, včetně například textů amerických literátů.

Naposledy vloni se radoval srílanský rodák Šehan Karunatilaka se satirickým románem o tamní občanské válce nazvaným The Seven Moons of Maali Almeida. Druhý rok po sobě si tak nyní Bookerovu cenu odnáší politicky laděná próza.