Výlet na dno oceánu, Maughamova krize. Vyšly nominace na Bookerovu cenu

Čtyři debutanti i zkušení autoři jako Paul Harding nebo Sebastian Barry mohou získat prestižní britskou literární Bookerovu cenu. Seznam třinácti nominovaných porota představila v úterý. Podle deníku Guardian třetinu tvoří Irové. Uspět může například Paul Murray s tragikomickou generační ságou The Bee Sting o čtyřčlenné rodině, která v současnosti čelí finančním i emocionálním strastem.

Podle deníku Washington Post porota vedená kanadskou autorkou Esi Edugyan vybírala z více než 160 přihlášek. "Knihy, které jsme vybrali, se vyznačují čerstvostí - neomalenými novými hlasy, stejně jako obrazoboreckými příspěvky těch již zavedených," uvedla.

Osmašedesátiletý Sebastian Barry hodnotitele zaujal s titulem Old God’s Time o samotářském policistovi v důchodu, kterého vyšetřování desítky let staré vraždy přiměje postavit se čelem minulosti.

Malajský prozaik píšící anglicky Tan Twan Eng může nominaci proměnit se svým třetím románem The House of Doors, který se odehrává začátkem 20. let minulého století a vypráví o tvůrčí i osobní krizi velikána anglické literatury Williama Somerseta Maughama. "Určitě by Maugham protestoval proti tomu, jak je tu vykreslen. Ale ve všech ostatních ohledech by příběh asi schválil a zaslechl v něm ozvěnu svého hlasu," napsal deník Guardian.

Do širšího výběru se dostala také pětatřicetiletá Nigerijka Ayọ̀bámi Adébáyọ, jejíž próza A Spell of Good Things se odehrává v přítomnosti. Sleduje dvě nigerijské rodiny přitahované bohatstvím, mocí a láskou. Je to její druhá próza. "Zjednodušeně řečeno vypráví o Nigérii, o tom, jaké je tam dneska žít a že ke každému záložnímu plánu pro život potřebujete mít ještě další záložní plán, protože na systém a veřejnou infrastrukturu se prostě nemůžete spolehnout," řekla spisovatelka v podcastu.

Pětapadesátiletý Američan Paul Harding, jehož obě dřívější knihy vydal Odeon v překladu Zuzany Mayerové a který je držitelem Pulitzerovy ceny, může uspět s dobovou prózou This Other Eden. Odehrává se roku 1911 ve smíšené rasové komunitě na ostrově Apple Island u pobřeží amerického státu Maine.

Seznam nominací na Bookerovu cenu Ayòbámi Adébáyò: A Spell of Good Things

Sebastian Barry: Old God’s Time

Sarah Bernstein: Study for Obedience

Jonathan Escoffery: If I Survive You

Elaine Feeney: How to Build a Boat

Paul Harding: This Other Eden

Siân Hughes: Pearl

Viktoria Lloyd-Barlow: All the Little Bird-Hearts

Paul Lynch: Prophet Song

Martin MacInnes: In Ascension

Chetna Maroo: Western Lane

Paul Murray: The Bee Sting

Tan Twan Eng: The House of Doors

Porotu zaujalo i sci-fi. V knize Martina MacInnese nazvané In Ascension se mořská bioložka jménem Leigh, které oceán vždy skýtal útěchu před nevlídnou realitou, vydává prozkoumat dno nově nalezeného příkopu na dně Atlantského oceánu, aby se tam možná setkala s mimozemšťany.

Seznam uzavírají čtyři debutanti: Jonathan Escoffery napsal román If I Survive You o rodině, která roku 1979 emigruje z Jamajky do amerického Miami a těžce se tam pro sebe snaží vydobýt místo. Spisovatelka Siân Hughes v textu nazvaném Pearl píše o pohřešované matce a její osmileté dceři.

Viktoria Lloyd-Barlow vypráví lyricky pojatou knihu All the Little Bird-Hearts z pohledu autistické matky. Konečně v Londýně žijící Chetna Maroo vylíčila v próze Western Lane, jak jedenáctiletá hráčka squashe truchlí za svou zesnulou matku a pod vlivem tvrdého sportovního výcviku se postupně vzdaluje své sestře.

Užší seznam šesti nominovaných porotci představí 21. září, vítěz bude znám 26. listopadu. Spolu s cenou převezme šek na 50 tisíc liber, v přepočtu skoro 1,4 milionu korun.

Ocenění založené v roce 1969 bývalo určeno jen autorům z Anglie, Irska a zemí Britského společenství národů. Od roku 2014 mohou Bookerovu cenu získat všechny romány napsané anglicky a vydané ve Spojeném království, díky čemuž se mohli zapojit i umělci z USA.

Předloni uspěl Jihoafričan Damon Galgut s titulem Slib, vloni se radoval srílanský rodák Šehan Karunatilaka se satirickým románem o tamní občanské válce nazvaného The Seven Moons of Maali Almeida. Poté, co byl vyhlášen za vítěze, prodeje této knihy překročily hranici 100 tisíc výtisků a dnes už byla přeložena do 19 jazyků, doplňuje list The New York Times.