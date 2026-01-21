Architekt Wiesner má v Liverpoolu nový náhrobek s úlomky brněnských budov

Nový náhrobek architekta Ernsta Wiesnera, který ve 20. letech 20. století ovlivnil podobu Brna, odhalili na hřbitově v britském Liverpoolu zástupci Jihomoravského kraje a kastelánka brněnské vily Stiassni Kateřina Konečná. Součástí náhrobku je doplněk vytvořený z úlomků Wiesnerem navržených budov. Wiesner je autorem brněnského paláce Morava, krematoria v Brně či zásadních úprav vily Stiassni.
"Ernst Wiesner patří k architektům, kteří zásadně formovali podobu moderního Brna, ale jejich životní příběh byl tragicky přerušen historickými událostmi 20. století. Odhalením pomníku v Liverpoolu mu vracíme důstojnou památku a zároveň připomínáme silné kulturní vazby mezi jižní Moravou a Velkou Británií," uvedl krajský zastupitel Michal Doležel (TOP09).
Kvůli židovskému původu byl Wiesner po okupaci Československa nucen emigrovat do Velké Británie, kde také zemřel. O umístění jeho hrobu v Liverpoolu brněnští historici nevěděli. Místo jeho posledního odpočinku na hřbitově Allerton Cemetery našla kastelánka vily Stiassni Konečná. Díky podpoře kraje se podařilo náhrobek obnovit a doplnit dílem, které vzniklo podle návrhu architekta Tomáše Růžičky z kamenných fragmentů z vily Stiassni, vily Neumark, paláce Morava a budovy Českého rozhlasu Brno.
"Paměť měst netvoří jen budovy, ale i lidské příběhy. A příběh Ernsta Wiesnera je hluboce brněnský, evropský i lidský. Jsem ráda, že jsem se mohla podílet na této důležité připomínce," dodala Konečná.
Ernst Wiesner se narodil 21. ledna 1890 ve slovenských Malackách. Začátkem 20. století se s rodiči přestěhoval do Brna. Vystudoval vídeňskou výtvarnou akademii, od roku 1918 začal v Brně působit jako architekt. Po autorsky plodných 20. letech začala Wiesnerova tvorba stagnovat, v roce 1939 emigroval před nacisty do Británie. Do Brna se vrátil koncem 40. let, s nástupem komunistické moci natrvalo přesídlil do Liverpoolu, kde zemřel 15. července 1971.
ŽIVĚCla na EU Trump neuvalí. S šéfem NATO domluvil dohodu o Grónsku, jež "potrvá věčně"
Americký prezident Donald Trump se domluvil se šéfem Severoatlantické aliance Markem Ruttem na rámci budoucí dohody o Grónsku a celé arktické oblasti. Trump to po jednání v Davosu oznámil na sociální síti Truth Social s tím, že díky tomu nezavede dodatečná cla vůči osmi evropským zemím.
Europarlament poslal kontroverzní pakt s Latinoameričany k ledu. Prošetří ho soud
Evropský parlament schválil ve středu návrh, aby obchodní dohodu s uskupením latinskoamerických zemí Mercosur přezkoumal Soudní dvůr EU. Nemůže tak přistoupit k ratifikaci do doby, než se Soudní dvůr k úmluvě vyjádří. Pokud by Soudní dvůr EU uznal, že dohoda není v souladu s unijním právem, bylo by nutné ji pozměnit. Evropská komise rozhodnutí parlamentu lituje.
ŽIVĚTrump oznámil, že se ve čtvrtek setká se Zelenským, chce konec krveprolití
Americký prezident Donald Trump ve středu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu oznámil, že by se ve čtvrtek ve švýcarském městě měl setkat s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Předtím v projevu na WEF tvrdil, že schůzku plánuje na dnešek, Zelenskyj však ve středu v Davosu není, potvrdila kancelář ukrajinského prezidenta.
Černobyl v ohrožení. Rusko elektrárnu odstřihlo, chystá se ještě horší věc
Rozsáhlé ruské útoky na ukrajinskou energetiku zasáhly i infrastrukturu klíčovou pro jadernou bezpečnost. Černobylská elektrárna přišla o veškeré externí napájení, výpadky se dotkly také přenosových vedení k dalším jaderným zdrojům. Situaci zhoršují silné mrazy a hrozba dalších úderů, Ukrajina žádá naléhavou pomoc v energetice i protivzdušné obraně.
ŽIVĚČást poslanců chce omezit ústavní pravomoc prezidenta při jmenování ministrů
Někteří vládní poslanci chtějí diskutovat o omezení pravomocí prezidenta při jmenování ministrů úpravou ústavy. Uvedla to ve středu večer televize Nova, podle které o tom poslanci mluvili na jednání ústavně-právního výboru Sněmovny. Důvodem je nynější situace, kdy prezident Petr Pavel odmítá jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.