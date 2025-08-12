Výtvarné umění

Ikonický obchodní dům, kam se nechodilo jen na nákupy. Navštěvoval ho i Oscar Wilde

před 29 minutami
Londýnský obchodní dům patří k nejvýznamnějším budovám nejen britské architektury, ale i kulturního dění a designu. Už od doby svého vzniku v roce 1875 se vydal tak trochu proti proudu. Jeho příběh, architektonické prvky i spojení s uměleckou avantgardou přelomu 19. a 20. století – to vše dohromady tvoří legendu se svobodomyslným názvem Liberty, která letos slaví 150 let.
Slavný obchodní dům Liberty byl v Londýně založen v roce 1875. Stal se nejen centrem obchodu, ale také milovníků umění a designu. | Foto: Profimedia.cz

Liberty of London založil v roce 1875 Arthur Lasenby Liberty, který jako mladý muž pracoval v renomovaném obchodě Farmer & Rogers na Regent Street. Ambiciózní a vizionářský Liberty si půjčil 2 000 liber od svého budoucího tchána a otevřel na Regent Street malý obchod se zbožím z Japonska a Východu. Jeho nápad nebyl kopií tehdejších módních trendů. Liberty nechtěl být jen pouhým následovníkem, ale snažil se sám vytvářet nový design a udávat tón dobového vkusu. Jeho obchod začal velmi rychle prosperovat, a to natolik, že půjčku zaplatil už během osmnácti měsíců.

Liberty byl průkopníkem spojení maloobchodu s uměleckými hnutími jako Arts and Crafts a Aesthetic Movement, která odmítala průmyslovou uniformitu a inklinovala k ruční práci, kvalitě materiálu a jedinečnosti designu. Zakladatel brzy navázal kontakty s předními umělci a designéry té doby, jako byli William Morris či Gordon Craig. Už tehdy tu byl pravidelným zákazníkem také výstřední spisovatel a dramatik Oscar Wilde. Obchod je i v současnosti známý tím, že podporuje mladé designéry na začátku jejich kariéry. Mnoho dnes již prominentních značek bylo poprvé k dostání právě v Liberty.

Dřevěný interiér londýnského obchodního domu Liberty. | Foto: Profimedia.cz

Tudorovský skvost ze dřeva válečných lodí

Současná podoba obchodního domu vznikla až v roce 1924 a je výsledkem vizionářského spojení estetických principů se zájmem o historii a řemeslo. Budovu v tzv. tudorovském historizujícím stylu navrhli Edwin Thomas Hall se synem Edwinem Stanleyem Hallem. Nejde o konvenční obchodní dům - Liberty měl působit více jako "domov", kde se mimo jiné také obchoduje. Interiér je rozdělen do menších, útulných "pokojů" uspořádaných kolem otevřeného prostoru. Zmíněné místnosti často obsahují krby a nábytek v rukodělném stylu, čímž vytváří intimní atmosféru spíše než pocit monumentálního nákupního centra.

Stavba je unikátní i tím, že je postavena z recyklovaného dřeva dvou britských válečných lodí z 19. století. Více než 670 m³ této lodní dubové a teakové podlahy společně s trámy nejenže dodává fasádě výrazný charakter, ale je trvalým odkazem k anglické historii i řemeslné zručnosti stavebníků. Délka fasády směrem do Great Marlborough Street přitom odpovídá délce jedné z lodí - zhruba 56 metrů.

Přestože architekt Nikolaus Pevsner byl ke stavbě v době jejího vzniku kritický a poukazoval na nesoulad s okolní architekturou, příliš dekorativní styl a špatnou symetrii, Liberty se dnes řadí mezi architektonické klenoty Londýna. To potvrzuje i fakt, že je památkově chráněn.

Avantgarda na nákupech

Liberty nebyl jen běžným obchodním domem, ale centrem uměleckých a designových inovací. Arthur Liberty osobně podporoval a spolupracoval s avantgardními designéry, jako byl například Archibald Knox, kteří pomáhali utvářet meziválečný styl Art Nouveau. V Itálii se dokonce secese po tomto londýnském obchodu stala známou pod názvem Stile Liberty.

Charismatický spisovatel, estét a dandy Oscar Wilde byl nejen pravidelným zákazníkem, ale také vášnivým propagátorem Liberty. Při svém americkém přednáškovém turné věnovaném estetismu nosil oblečení zakoupené právě zde. Podle něj byl dům synonymem pro "obchod nakupujících umělců" - tedy pro ty, kdo hledají nejen zboží, ale také inspiraci a originalitu.

Kolekce patchworku byla letos v květnu vystavena v londýnském obchodním domě Liberty u příležitosti 150. výročí jeho založení. | Foto: Profimedia.cz

Do Liberty občas zašel i malíř James Abbott McNeill Whistler nebo anglický textilní výtvarník, libertiánský socialista a spisovatel William Morris. Ten společně s básníkem italského původu Dante G. Rossettim založil návrhářskou společnost, jejíž produkce ovlivnila výzdobu obydlí i kostelů v Anglii počátku 20. století a oživila také tradiční metody výroby i zpracování textilu. (Mimochodem Morris coby autor a ilustrátor se zájmem o středověké umění a literaturu stál také u počátků žánru fantasy a ovlivnil například tvorbu J. R. R. Tolkiena.)

Ti všichni mezi vkusnými prodejními pulty hledali nejen prostor pro nákup orientálních i domácích textilií a dekorací, ale i komunitu uměleckých kreativních mozků.

