Slovanské tance k 17. listopadu. Koncert České filharmonie bude vysílat televize

Jeden z nejvýznamnějších dirigentů současnosti Antonio Pappano tento čtvrtek 16. a pátek 17. listopadu povede Českou filharmonii na zvláštních Koncertech pro svobodu a demokracii. V pražském Rudolfinu uvede skladbu Nänie od Johannesa Brahmse, druhou řadu Slovanských tanců Antonína Dvořáka a Houslový koncert e moll Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Ten zahraje nizozemská rodačka Janine Jansen.

Čtvrteční vystoupení bude od 20 hodin živě přenášet stanice ČT art, kde pak půjde zpětně vidět záznam. "Uvědomuji si význam a symboliku tohoto koncertu, velmi se však těším i na to, že právě ten večer uvedu Slovanské tance," řekl dirigent magazínu České filharmonie. "Vím, co 17. listopad pro Českou republiku znamená, a večerní koncert bude velkou oslavou tohoto výročí. Proč by nevyvrcholil touto nádhernou Dvořákovou hudbou, Čechům tak blízkou?" ptá se.

Třiašedesátiletý Pappano se narodil v anglickém Eppingu do rodiny italských emigrantů. Ti přesídlili do Ameriky, když mu bylo 13 let. Nikdy nenavštěvoval hudební školu, vzdělával se pouze soukromě: k Normě Verrilliové chodil na klavír, skladatel Arnold Franchetti mu dával hodiny kompozice a Gustav Meier ho učil dirigovat.

Profesně začínal jako klavírista a korepetitor v evropských a amerických operních domech, než ho v Chicagské lyrické opeře objevil dirigent Daniel Barenboim. Rychle rozpoznal jeho talent a udělal z mladého Pappana svého asistenta. Kariérní průlom představovala funkce hudebního ředitele Norské národní opery, kterou získal ve 31 letech.

Poté působil jako hudební ředitel Královského divadla La Monnaie v Bruselu, coby hlavní hostující dirigent Izraelské filharmonie a od roku 2005 až do konce minulé sezony v roli hudebního ředitele římského orchestru Národní akademie Svaté Cecílie. S ním roku 2019 vystoupil i na festivalu Pražské jaro. "Pappano je hudebník podmanivý, jak slyšíme v jeho plnokrevně muzikantských nahrávkách, z nichž řada patří k základnímu fondu milovníků oper a spadá do kategorie záznamů s mnohými oceněními. Pappano angažuje a diriguje nejlepší zpěváky světa, kterým důvěrně rozumí," napsaly o něm Hospodářské noviny.

Přes 20 let už Pappano působí jako umělecký ředitel Královské opery v Covent Garden, jednoho z nejprestižnějších operních domů na světě, kde ho v září 2025 vystřídá Jakub Hrůša. Pappano se ujme role šéfdirigenta Londýnského symfonického orchestru.

Myšlenka pořádat pravidelné koncerty České filharmonie spojené s tématem svobody a demokracie vznikla v roce 2020. Orchestr chtěl vytvořit tradici výjimečných událostí, které by posluchačům připomněly důležité milníky českých dějin. Při prvním večeru v roce 2020 nicméně kvůli pandemii koronaviru nemohli být v Dvořákově síni Rudolfina přítomni posluchači. Česká televize tak pouze zprostředkovala přenos Smetanovy Mé vlasti pod taktovkou Semjona Byčkova.

Poprvé s publikem se Koncerty pro svobodu a demokracii konaly v roce 2021 za řízení Jakuba Hrůši. Vloni se k České filharmonii připojili rezidenční umělci tehdejší sezony, dirigent Simon Rattle a mezzosopranistka Magdalena Kožená.