Kožená s Rattlem oslaví demokracii. Koncert České filharmonie přenáší televize

Obchodníci budou muset na zboží, které nabízejí ve slevě, povinně uvádět i jeho původní cenu. Změnu přinese vládní novela o ochraně spotřebitele, která má ztížit prodejcům uvádění falešných slev a kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman. O jeho podpisu dnes informoval Hrad. Předloha vychází z evropských předpisů a mimo jiné také prodlouží ze 14 dnů na 30 dnů lhůtu, v níž je možné odstoupit od smlouvy o koupi uzavřené například na prodejní akci. Změny budou účinné 30. den potom, co předloha vyjde ve sbírce.

U zlevněného zboží budou obchodníci muset podle předlohy nově uvádět, za jakou nejnižší cenu před prvním uplatněním akce produkt nabízeli v období ne kratším než 30 dnů. Pokud zboží nabízeli kratší dobu, budou uvádět nejnižší cenu za uplynulou dobu. Má to zabránit klamání spotřebitelů ohledně výše slevy. Opatření se ale nebude vztahovat například na věrnostní programy nebo na reklamy, kde se obchodníci chlubí obecně nízkými cenami. Nebude se vztahovat ale ani na potraviny a další zboží, které rychle podléhá zkáze nebo s krátkou dobou spotřeby.

Spotřebitel, který by byl poškozen nekalou praktikou prodejce, dostane vedle nároků plynoucích z občanského zákoníku také právo na odstoupení od smlouvy do 90 dnů. Navíc bude moci požadovat přiměřené snížení ceny. Od smlouvy ale nebude moci odstoupit, pokud prodávající prokáže, že je to vzhledem k závažnosti nekalé praktiky nepřiměřené.