Pugačovová, která kritizovala válku, se vrátila do Ruska. Církev od ní žádá omluvu

Podle americké agentury AP vloni Pugačovová s manželem a dětmi odcestovala z Ruska do Izraele několik týdnů poté, co začala ruská válka na Ukrajině. Vloni v září pak zpěvačka způsobila rozruch, když řekla, že ruští vojáci umírají za iluzorní cíle, konflikt zatěžuje obyčejné Rusy a dělá z Ruska světového vyvrhele.

Zároveň umělkyně vyzvala Kreml, aby ji označil za zahraniční agentku stejně, jako to udělal v případě jejího manžela Maxima Galkina. Televizního komika a humoristu režim v září 2022 zařadil na na seznam takzvaných zahraničních agentů stejně jako další umělce, kteří se postavili proti válce.

Galkin ji odsoudil jako jeden z prvních. Nedlouho poté Rusko přijalo zákon o takzvané diskreditaci armády, na jehož základě byl například populární spisovatel Dmitrij Gluchovskij v nepřítomnosti odsouzen k osmi letům odnětí svobody. Pugačovovou ani Galkina však režim neobžaloval, všímá si agentura AP.

Když zpěvačka letos v květnu krátce přiletěla z Izraele do Ruska na pohřeb ruského módního návrháře Valentina Judaškin, mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov jí políbil ruku.

Pugačovová následně opět odcestovala do Izraele, načež po útocích teroristického hnutí Hamás proti Izraeli ze začátku minulého měsíce přesídlila s rodinou na Kypr. Tento týden se však vrátila do Ruska.

Podle moskevského listu RBK a bulvárního kanálu Mash, jenž působí na síti Telegram, přicestovala bez manžela do svého šestipatrového zámku ve vesnici Grjaz, která je pár desítek kilometrů západně od Moskvy. Není jasné, jak dlouho se zdrží. Mluvčí Kremlu Peskov k jejímu příjezdu uvedl pouze to, že ruští občané mají možnost ze země svobodně odjíždět a zase se vracet.

Mluvčí moskevského patriarchátu Vachtang Kipšidze naopak řekl státní agentuře RIA Novosti, že "Rusové, kteří svůj odchod ze země v kontextu speciální vojenské operace spojili s urážením druhých nebo kontroverzními výroky, by se měli omluvit, a to platí také o Alle Borisovně". Speciální vojenská operace je oficiální termín, kterým režim označuje válku. Ruská pravoslavná církev útok na Ukrajinu dlouhodobě podporuje.

Pugačovová, která prodala přes 250 milionů nosičů a roku 1997 reprezentovala Rusko na soutěži Eurovize, je jednou z nejznámějších tamních popových hvězd.

V roce 2016 obdržela řád Za zásluhy o vlast z rukou prezidenta Vladimira Putina. Ten jí pak o tři roky později blahopřál k sedmdesátinám. "Talent a neobyčejné pěvecké schopnosti, výrazný umělecký temperament a pracovitost vás dostaly na popový Olymp a vydobyly opravdu všelidovou slávu," řekl tehdy Putin.

Svého času zazpívala Pugačovová také na československém festivalu Bratislavská lyra a její tehdejší hit se dočkal i české verze.

"Pravda je to, co chce car. To, co vytváří hezký obraz Ruska," řekl vloni pro DVTV krátce po zahájení ruské války profesor a literární historik Martin C. Putna. | Video: Daniela Písařovicová