Deset let bez Topola. Hlas lídra Psích vojáků zazní ze záznamu, doprovodí ho Agon

Hudbu, kterou před 22 lety nahrál orchestr Agon s dnes již nežijícím Filipem Topolem, připomene tuto středu 4. října koncert v pražském Divadle Archa. Všech deset tehdejších skladeb ansámbl zahraje naživo. Hlas frontmana kapely Psích vojáků bude puštěn ze záznamu.

Filip Topol při koncertu v pražské Lucerně, duben 1995. Vlevo ho pozoruje do půl těla svlečený básník Ivan Martin Jirous. | Foto: ČTK

Topol zemřel roku 2013 ve věku 48 let. Jeho projekt s Agonem se datuje do roku 2001, kdy si spoluzakladatel orchestru Petr Kofroň vybral 11 písní Psích vojáků a upravil je pro osmnáctičlenné těleso. Jsou mezi nimi i známé songy Kruhy, Černý sedlo, Chce se mi spát nebo Žiletky.

Topol byl bez klavíru, na který se při koncertech běžně doprovázel, rytmicky nejistý, proto se nejprve natočil celý orchestr a jeho sólový zpěv až s pomocí playbacku. Nahrávku vydal label Indies.

Nynější provedení umožnilo, když byly v Divadle Archa nalezeny původní soubory, kde je Topolův hlas zachován ve zvláštních stopách. "Soubory se nepodařilo úplně načíst ze starých archivních CD, nicméně zvukový mistr Ondřej Ježek Filipův hlas zrekonstruoval, takže Filip s námi bude zpívat ze zvukového sampleru s doprovodem živého orchestru, přesně tak, jak to bylo v roce 2001," popisuje hudebník Ivan Bierhanzl z Agon Orchestra.

Topolovy a Kofroňovy skladby doplní orchestrální verze písně Mejly Hlavsy Noc temná z Pašijí od The Plastic People of the Universe v aranžmá Michala Nejtka. Součástí středečního večera bude dále vystoupení spisovatele Jáchyma Topola, který přečte bratrovu povídku Na zdraví, a divadelníka Jakuba Gottwalda s pásmem textů ze vzpomínkového večera, jenž se k desátému výročí Topolova úmrtí konal letos v červnu.

Po skončení koncertu mohou posluchači v Arše zůstat a podívat se na dvouhodinový dokumentární film P.V.O. z roku 1990 režiséra Pavla Macháčka a kameramana Štěpána Bendy. Černobílý portrét tria Psí vojáci zachycuje frontmanovy úvahy o hudbě, ženách, inspiraci i publiku. Jednotlivé skladby doprovázejí dlouhé jízdy kamery pražskými ulicemi, po eskalátorech či poloprázdné dálnici. Film je tak v druhém plánu záznamem reality raných 90. let.

Agon Orchestra, původně Agon Ensemble, vznikl v polovině 80. let v Praze jako platforma pro mladou generaci skladatelů a hudebníků. Ti byli nespokojení se stavem provozování vážné hudby tehdejším establishmentem.

V polooficiálních podmínkách Agon kromě skladeb svých členů uváděl premiéry tehdy v Československu nehraných děl zahraničních autorů jako Johna Cage, Philipa Glasse, Mortona Feldmana či Arvo Pärta. Mezi příznivci šířil samizdatové nahrávky a publikace věnované současné hudbě.

Po roce 1989 orchestr uvedl tematické projekty mapující současnou českou i světovou avantgardu od 60. let po současnost. Agon má za sebou přes 200 vystoupení v 15 zemích, účinkoval na mezinárodních festivalech soudobé hudby a nahrával pro rozhlas, televizi i gramofirmy.