Benative
13. 1. Edita
Štěchovický poklad. Proč jsme desítky let věřili lži jednoho vězně?

Dan Poláček
Nikola Bernard
Dan Poláček
Nikola Bernard
Dan Poláček,Nikola Bernard

Američané, nacisté, československé úřady, touha po zlatě i ulhaný vězeň. Příběh štěchovického „pokladu“ začal jako archiv válečných zločinů, ale desítky let žil jako legenda o nevyčíslitelném bohatství. Teprve po mnoha letech vyšlo najevo, jak a proč tento mýtus vznikl – a komu zničil život. Jak to, že lidé tak dlouho věřili lži jednoho muže?

Legenda, která se rozplynula

Výstavba vodní nádrže Štěchovice na Vltavě, 1937–1944. Betonové dílo vznikalo v náročném terénu středních Čech i během nacistické okupace.
Rozestavěná hráz vodní nádrže Štěchovice v období protektorátu (1937–1944). Nacistická správa stavbu strategicky upřednostnila pro energetické zásobení cvičiště SS a blízkého koncentračního tábora Hradištko, jehož vězni zde nuceně pracovali. Právě do těchto nepřístupných roklí a lesů nad staveništěm, v lokalitě Dušno, později K. H. Frank ukryl svůj tajný archiv. O dva roky později, v únoru 1946, se toto místo stalo cílem utajené mise americké jednotky kapitána Richardse.Foto: Aktuálně.cz / Archiv Povodí Vltavy s. p.

Ráno 11. února 1946 se před pražským hotelem Alcron shromáždilo třináct amerických vojáků vedených kapitánem Stephenem M. Richardsem. Ti nastoupili do vozidel a vyrazili z hlavního města. Kam? Do lesů nad Štěchovicemi. Američané tam mířili kvůli zpravodajským informacím, podle kterých se tam měly ukrývat bedny s důležitými dokumenty, které na konci války zmizely z dohledu. Jejich pátrání probíhalo tři dny - a nakonec skrýš skutečně našli. A bedny pak naložili a odvezli, aniž by o tom československá strana tušila. Teprve následné odhalení celé operace vyvolalo diplomatický konflikt a po protestech vlády dokumenty 2. března 1946 vrátili zpět.

Umělecká fikce. Ilustrační obrázek vytvořený pomocí umělé inteligence.
Umělecká fikce. Ilustrační obrázek vytvořený pomocí umělé inteligence.Foto: Aktuálně.cz / Umělá inteligence / A. I. / Dall E3 a Midjourney / Prompt engineering: Dan Poláček

Jejich obsah byl mimořádně závažný: šlo o osobní archiv K. H. Franka - zápisy z jednání protektorátní správy, seznamy kolaborantů, protokoly o popravách po atentátu na Reinharda Heydricha. Žádné zlato, žádné šperky ani tajemné poklady – „pouze“ papíry. Důležité papíry. Přesto se později začal tento příběh vyprávět jinak. Fakta ustoupila legendám a z archivních beden se v lidové představivosti staly schránky plné pokladů.

