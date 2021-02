Koala se narodil bez jednoho chodidla. Díky zázračné protéze od zubaře běhá i šplhá

Sameček medvídka koaly jménem Triumph, který se narodil v australském státě Nový Jižní Wales bez jednoho chodidla, konečně může šplhat a běhat jako jeho kamarádi. Místní zubař mu totiž vyrobil růžovou protézu na suchý zip a zatím se zdá, že mu výborně padne.

Třínohého koalu našla v roce 2017 australská zvěrolékařka Marley Christianová. Genetickou poruchu medvídek patrně zdědil od své matky, která měla také jen tři chodidla, a na místě čtvrtého jí z těla vyčníval kus kosti. Když Christianová samečka objevila, matka právě umírala. Informovala o tom agentura Reuters.

Zvěrolékařka zvíře pojmenovala Triumph a odvezla ho do města Lismore, kde sídlí středisko organizace Friends of the Koala, která se o záchranu ohroženého druhu stará. V následujících letech se stala jeho hlavní pečovatelkou a hledala způsob, jak koalovi s vadou, se kterou se narodil, pomoct.

O vývoj umělé nohy pro Triumpha se snažila i americká firma, která se na zvířecí protézy specializuje. Její pokusy ale skončily neúspěchem. S řešením samečkova handicapu nakonec paradoxně přišel Jon Doulman, který se živí výrobou zubních protéz, a chodidlo pro Triumpha dal dohromady ve volném čase.

Protéza, kterou medvídkovi vyrobil, je růžová, na tělo se připíná pomocí řemínku se suchým zipem a v dolní části má vytvarovanou šlapku, aby se Triumph při lezení mohl zachytit. "Když jsem mu tu malou botičku poprvé nasadila, on udělal malý skok a pak začal pobíhat a lézt všude kolem, tak jsem se rozplakala dojetím," přiznala Christianová.

"Při práci na protéze jsem musel dost experimentovat, vyžadovalo to ode mě, abych uvažoval jinak, než když vyrábím zubní protézy. Přestože se model snažím ještě vylepšit, zatím se zdá, že Triumphovi docela dobře sedí, a mám obrovskou radost, že jsem mu mohl pomoct," uvedl Doulman.

Třínohý koala letos oslaví páté narozeniny a po zbytek života zůstane mimo divokou přírodu. S největší pravděpodobností se o něj bude nadále starat zvěrolékařka, která ho zachránila. "Pro tohohle kluka bych udělala cokoliv na světě," dodala Christianová.