Jsou to tři roky, co se fenka černého labradora jménem Lola, která své paničce trpící epileptickými záchvaty sloužila jako asistenční pes, zaběhla. Debra Mejeurová po ni několik měsíců marně pátrala, ale pak se musela smířit s tím, že už se nenajde. O to větší bylo její překvapení, když se teď Lola znovu objevila.

0:45 Američance se před třemi lety ztratil asistenční labrador. Teď se fenka znovu našla | Video: DuPage County, Illinois