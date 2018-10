před 1 hodinou

Kanadský raper Jon James McMurray chtěl svůj nový videoklip zpestřit záběry, na kterých by kráčel po křídlech ve vzduchu se vznášejícího letadla typu Cessna. Kaskadérský kousek se však hudebníkovi nepodařil, a tak při něm ve věku 34 let zahynul. Podle deníku The Guardian se stroj dostal do nebezpečné spirály právě ve chvíli, kdy se raper pohyboval až na okraji křídla, kterého se pak chvíli držel. Nakonec se ale pustil a už si nestihl otevřít padák. McMurrayho manažer novinářům sdělil, že se muzikant na celou akci dlouho připravoval a poctivě trénoval.