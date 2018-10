Při seskoku padákem málem zemřela, manžel přeřezal šňůry. Teď se do vzduchu vrátila

Victoria Cilliersová přežila před třemi lety pád z jednoho kilometru poté, co její manžel záměrně poškodil padáky. Kvalifikovaná instruktorka parašutismu nedávno sebrala odvahu a z letadla vyskočila znovu. A nezapomněla ani na své šťastné boty.

Když před třemi lety spadla z kilometrové výšky do měkké půdy čerstvě zoraného pole v anglickém hrabství Wiltshire, málem přišla o život. Před časem se však do letadla vrátila a skočila znovu, tentokrát všechno klaplo bez problému.

Seskok brala 42letá Victoria Cilliersová, někdejší instruktorka parašutismu, jako symbolický návrat ke sportu i poděkování doktorům, kteří jí zachránili život. Aby si seskok padákem pojistila, obula si stejné modré tenisky jako v osudný den. O příběhu informoval britský The Telegraph.

"Co jiného bych si měla obout než moje šťastné boty? Dlužím jim hodně. Jsem stále naživu, můžu chodit a moje děti mají stále plně fungující matku," nechala se slyšet Cilliersová. Zároveň přiznala, že doufá, že seskok jí pomůže zahojit některé rány na duši.

Manželův pokus o vraždu

Nehodu Britky zavinil její manžel. Armádní seržant Emile Cilliers věnoval své ženě seskok jako oslavu návratu k parašutismu po porodu jejich druhého dítěte.

Při seskoku však selhal primární i záložní padák, a žena tak spadla z kilometrové výšky do čerstvě zoraného pole. Kdyby přistála jen o pět metrů dál, dopadla by na tvrdou cestu a zemřela by.

"Měla jsem dvě potenciálně smrtelná zranění," vzpomínala pro britský deník žena. "Zlomené kosti, které mi ze zad trčely z kůže ven, a ulomenou pánev, vedle které se nacházela důležitá tepna. Pokud by se mnou záchranáři špatně pohnuli jen o milimetr, byla bych mrtvá nebo na vozíčku," popsala.

Při vyšetřování nehody se přišlo na to, že šňůry padáku byly přeřezané a některé komponenty chyběly úplně. Emile Cilliers byl následně obviněn z pokusu o vraždu.

Manžela kromě jiného usvědčil také incident před nehodou, kdy měl v jejich domě manipulovat s plynem a následně manželku po telefonu nabádat, aby použila sporák.

"Jste bezcitný!" prohlásil soudce

Rodák z Jihoafrické republiky, člen armády a fitness instruktor měl podle informací britských médií milostné aférky s mnoha ženami včetně prostitutek. Dalším motivem vraždy mohly být i jeho finanční problémy, které by vyřešila životní pojistka jeho ženy v hodnotě tří milionů korun.

Cilliers byl odsouzen na doživotí. Verdikt padl hned při druhém soudním řízení. Při prvním se údajně porota nemohla shodnout na výsledku poté, co žena přiznala, že dříve lhala, aby některé věci vypadaly hůře.

Soudce Justice Sweeney, který Cillierse odsoudil, prohlásil, že muž je nebezpečný. "Byl to závažný a zvrácený čin. Pokusy o vraždu vaší ženy byly plánované a provedené chladnokrevně ze sobeckých pohnutek. Jste bezcitný člověk, který se pro uspokojení tužeb před ničím nezastaví. Neprojevil jste ani špetku lítosti," prohlásil na adresu odsouzeného Sweeney.

"To, že vaše žena přežila, je zázrak. Možná se zotavila po fyzické stránce, ale rozhodně ne po té psychické," dodal.

