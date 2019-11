Kalhoty z Pomády se prodaly za čtyři miliony. Koupila je firma na zeštíhlující prádlo

Přiléhavé černé kalhoty, které měla na sobě herečka Olivia Newtonová-Johnová v roli Sandy ve filmu Pomáda, si na aukci před několika dny koupila zakladatelka firmy na zeštíhlující prádlo. Americká miliardářka Sara Blakelyová, která založila společnost Spanx, v televizi CBS řekla, že kalhoty nechá zarámovat a pak je vyvěsí v sídle firmy v Atlantě.

Tento kus oděvu se podle Blakelyové stal vzorem pro černé tvarující legíny z materiálu imitujícího kůži, který je součástí sortimentu společnosti Spanx. Podnikatelka v aukci uspěla s nabídkou 162 tisíc dolarů (přes 3,7 milionu korun).

Těsné kalhoty a kožený křivák měla Newtonová-Johnová na sobě v klíčové scéně z Pomády, v níž se z poslušné středoškolačky proměnila v rebelku a spolu s Johnem Travoltou zpívá duet You're the One That I Want. Kostymérky musely herečku při natáčení filmu z roku 1978 doslova všít.

Kalhoty a kožená bunda se na aukci prodaly dohromady za 405 700 dolarů. Tato suma a část výnosů z prodeje jiných předmětů připadne středisku Newtonové-Johnové pro léčbu a výzkum rakoviny v Austrálii. Herečka a zpěvačka sama patří mezi onkologické pacientky.