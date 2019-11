Reality show o pašování je neuctivá vůči mrtvým z kamionu v Anglii, kritizují diváci

Osm Britů si v nové reality show vyzkouší, jaké obtíže musí překonat migranti, pokud se chtějí dostat do Británie nelegálně. Pořad s názvem Smuggled (Propašováni), jehož první díl veřejnoprávní stanice Channel 4 odvysílala v pondělí, si okamžitě vysloužil kritiku. V televizi se totiž objevil nedlouho poté, co v Anglii našli v nákladním voze 39 mrtvých lidí, podle všeho migrantů z Vietnamu.

V nové reality show se osm Britů vydá na cestu z různých zemí Evropy, pokusí se ale dostat do vlasti nelegálně. V prvním díle pořadu se objevila důchodkyně z Readingu, která se schovala při přejezdu hranic v mobilním domě. Přes hraniční kontrolu ve Francii i Británii se jí podařilo bez problémů dostat.

Podle britského ministerstva vnitra se žádný z osmi britských občanů, kteří se reality show zúčastnili, nedopustil pokusem o nelegální přechod hranice trestného činu, neboť se všichni mohou prokázat platným cestovním dokladem.

První část nové reality show se měla původně vysílat už minulý týden, Channel 4 ji ale odsunul kvůli nálezu 39 mrtvých v kamionu v průmyslové zóně ve městě Grays na jihovýchodě Anglie. Podle dosavadního vyšetřování se zřejmě jedná o Vietnamce, kteří se pokusili dostat do Británie nelegálně.

I přes odklad vysílání britské ministerstvo vnitra stanici Channel 4 kvůli reality show kritizuje. "Vysílání tohoto pořadu tak brzy po tragické události v Grays je necitlivé a nezodpovědné," uvedla mluvčí ministerstva. "Organizovaný zločin nemá úctu k lidskému životu, je tedy bezohledné poskytovat (vysílací) prostor nelegálním aktivitám, kterým napomáhají," dodala.

Ke kritice se na sociálních sítích přidali i někteří diváci. "Blahopřeji vám Channel 4 k nejvíce necitlivému pořadu roku," napsal jeden z uživatelů twitteru. "Špatné načasování nebo jen špatný vkus, kdo ví?" položil rétorickou otázku další. Našla se ale i řada uživatelů sociálních sítí, kteří novou reality show ocenili.

Stanice Channel 4 se kritice brání. Téma pašování lidí do Británie je právě nyní "předmětem naléhavého veřejného zájmu". Před odvysíláním prvního dílu pořadu se navíc na obrazovce objevilo upozornění, že se série natáčela před tím, co se našlo 39 mrtvých v kamionu.

Pořad podle stanice přitom odhalil závažné nedostatky hraničních kontrol, které by britští občané měli vidět. "Jediným překvapením celého pořadu je, jak jednoduché je dostat se do Spojeného království, aniž by na to někdo přišel," dodala mluvčí britské veřejnoprávní televize.

Video: V kamionu v Anglii našli 39 mrtvých těl