Chtěla vysadit antikoncepci. S žádostí o potrat pak nechoďte, řekla jí lékařka

Magdalena Urbánková brala od 15 let antikoncepci. Po šesti letech ji chtěla vysadit, ale bála se, co se bude dít s jejím tělem. Zjistila, že stejný strach mají i ostatní dívky, a tak založila instagramový účet Bez hormonu, kde poskytuje ženám relevantní informace. "Neodrazuji od jejího užívání, jen upozorňuji na to, že by se mělo jednat o vědomé a informované rozhodnutí," říká v rozhovoru.

Proč jste se rozhodla založit instagramový účet Bez hormonu? Založila jsem jej půl roku po tom, co jsem sama vysadila hormonální antikoncepci. Přestávaly ji brát i kamarádky a já začala zjišťovat, jak vlastně funguje. Nicméně jsem se pořád bála. Nevěděla jsem, co se může stát. V té době jedné z mých známých po vysazení antikoncepce zjistili PCOS (Syndrom polycystických vaječníků, pozn. red.), který mimo jiné způsobuje nepravidelnou menstruaci, bolesti i akné. Příznaky, na které se hormonální antikoncepce děvčatům právě často předepisuje. To byl moment, který mě nakopl k tomu, abych antikoncepci vysadila. Řekla jsem si, že pokud nějaké problémy budu po jejím vysazení mít, tak je chci řešit přirozeně, ne je schovávat za hormonální antikoncepci. Co následovalo? Další kamarádky se mě následně začaly ptát, jak jsem vysazení prožívala, díky čemuž jsem zjistila, že na internetu není místo, kde by byly k dispozici relevantní informace. Tak mě napadlo založit si Instagram, kde budu publikovat zkušenosti dívek, které antikoncepci vysadily. Dnes jich mám na účtu 320 a v online dotazníku více než dvě stovky nepublikovaných zpráv. Setkáváte se často se strachem žen antikoncepci vysadit? Ano, často se bojí, co se po vysazení stane, jestli ztloustnou, jak budou prožívat návrat menstruace, jestli bude nepravidelná, jestli budou ovulovat, jestli budou mít akné… Často se jedná o dívky jako já, které začaly v 15 letech brát antikoncepci a vlastně neznají život bez ní. Nevědí, jak funguje jejich tělo a cyklus. Související Je dcera panna? Gynekolog panenství určit nedokáže a ani by neměl, říká lékařka Co zmíněný strach a nervozita podle vás vypovídá o systému předepisování antikoncepce? Že chybí edukace. Holky začínají užívat hormonální antikoncepci bez větší znalosti jejího fungování. Gynekologové nezdůrazňují, že když mladé ženy užívají antikoncepci, nebude u nich fungovat přirozený cyklus. Nebudou mít ovulaci a menstruace, která přichází, není pravá. Je uměle vytvořená, přirozený cyklus je utlumený a nahrazený cyklem umělým. Když pak dívky zjistí, co se s jejich tělem vlastně děje, dostanou strach, jak jejich organismus vlastně skutečně funguje. Myslíte si, že jim antikoncepce dává pocit, že mají své tělo pod kontrolou? Přesně tak. S antikoncepcí přesně vědí, kdy menstruace přijde, a mají tak pocit, že je vše v pořádku. "Ty přírodní ženy" Z jakého důvodu jste začala brát antikoncepci vy? Kvůli ochraně. Měla jsem v hlavě nastavené, že hormonální antikoncepce je jediný spolehlivý způsob, jak zabránit těhotenství. Vyplývá ze zkušeností čtenářek, které vám píšou, že gynekologové doporučují užívání antikoncepce stále kvůli zlepšení akné či upravení menstruačního cyklu? Poslední data říkají, že ženy užívají hormonální antikoncepci méně, ale bude to dané spíše tím, že už o ni nemají takový zájem. Stále často mi spíš píšou o tom, že když chtějí vysadit, lékař je od jejich rozhodnutí odrazuje. Jedna dívka mi dokonce popisovala, že jí doktorka řekla, ať za ní pak nechodí s žádostí udělat potrat. Lékaři pacientky přemlouvají a často jejich rozhodnutí shazují s tím, že "se jedná o nejlepší možnost". Vysazování považují za módní trend, kterého se dopouštějí "ty přírodní ženy". Chci vědět, jak mé tělo funguje Ukazuje takový přístup na podceňování menstruačního cyklu a ovulace? Ano. Ovulace je hlavní fáze cyklu, kdy se nám v těle tvoří progesteron, je jeho největším zdrojem. Hormony komunikují s naším mozkem, což ovlivňuje kvalitu kostí, libido, ale také psychickou pohodu. Není to tak jen o plodnosti a o možnosti mít děti, ale o fungování v reálném životě, na což často zapomínáme. Když žena chce vnímat svůj cyklus, je vnímaná jako bláznivka, ezo, eko, bio žena, která automaticky odmítá západní medicínu. Tak to ale vůbec není. Já oceňuju, když vím, jak můj cyklus funguje, a vím, kdy mám větší sílu a kdy jsem naopak citlivější. S hormonální antikoncepcí máte během celého cyklu stejnou úroveň hormonů, což není pro ženy přirozené. Související Indiánky: Bály jsme se, že nikdy nebudeme mít děti. Syndrom PCOS a neplodnost je tabu 19:27 Shodují se vámi nasbírané zkušenosti žen v některých aspektech? Dívky často popisují psychickou nepohodu, apatii, pokles libida a vaginální infekce. Na svém účtu upozorňujete, že vaším cílem není odradit ženy od užívání antikoncepce, ale přimět je, aby vědomě přemýšlely nad tím, jak se svým tělem zacházejí… Přesně tak. Je podle mě úplně v pořádku, když ženy užívají antikoncepci, ale je důležité, aby měly informace o tom, jak funguje. Není nic špatného na tom, když se žena rozhodne užívat antikoncepci i z důvodu nepravidelné menstruace, protože právě zažívá obtížné období. Třeba se učí na státnice, stěhuje se nebo extrémně sportuje a řekne si, že je to teď pro ni přijatelnější, a až se situace usadí, začne se svým tělem zabývat. Důležité je vědomé rozhodnutí. Nejste lékařka, setkáváte se s kritikou? Dříve jsem se s komentáři setkávala častěji, ale v poslední době už velmi sporadicky. Otevřeně prezentuji, že nejsem lékař, ale obyčejná žena, která se začala zabývat fungováním svého těla, aby se sama v sobě vyznala. I z toho důvodu všude prezentuji svůj inženýrský titul. Nechlubím se jím, ale chci ukázat, že mám vysokou školu, což znamená, že umím pracovat se zdroji. Procházím studie, porovnávám je a radím se s odborníky z oboru. Rozhodně nejsem proti gynekologům, jen je třeba si uvědomit, že lékař není bůh a stejně jako máte dobrou a špatnou prodavačku, stejně tak můžete narazit na lepšího a horšího lékaře. Jedna dívka mi například napsala, že měla ve 13 letech nepravidelnou menstruaci a lékař jí kvůli tomu předepsal antikoncepci. Studie přitom jasně ukazují, že než se menstruace u dívek ustálí, může to trvat i sedm let. Video: Nvotová: Všichni máme názor a neposloucháme se. Hony na čarodějnice jsou dodnes živé (9. 10. 2022) 31:04 Světlonoc má moc dát hlas lidem, kteří ho jinak nemají a schopnost hovořit k těm, kteří by jinak neposlouchali. To je myslím to, co nám dnes chybí. | Video: Daniela Drtinová