Je dcera panna? Gynekolog panenství určit nedokáže a ani by neměl, říká lékařka

"Byť to bylo pár minut, pro mě se jednalo o ponížení na spoustu let," říká studentka práv Hanka. V patnácti ji máma přivedla ke gynekologovi a chtěla zjistit, zda je její dcera panna. Na výzvu autorky instagramového účtu bezhormonu Magdaleny Urbánkové se s podobnou zkušeností ozvalo dalších 20 žen. S gynekoložkou Kamilou Žižkovou upozorňuje, že je určování panenství eticky i fyziologicky sporné.

Nejsledovanější video na tiktokovém účtu "bezhormonu" influencerky Magdaleny Urbánkové má 490 tisíc zhlédnutí a téměř 560 komentářů. Autorka v něm mluví o spornosti určování panenství. Společně s autorkou knihy Vulva není vagína gynekoložkou Kamilou Žižkovou na jeho problematiku upozorňují také na besedách pro veřejnost.

"Stále věříme mýtu, že lékaři jsou schopni panenství určit," shodují se a v té souvislosti upozorňují na problematiku určování panenství u dívek 15+ na žádost jejich zákonných zástupců. "Jako lékařka nejsem schopná určit, zda dívka přišla o panenství vlivem pohlavního styku. K porušení panenské blány totiž může dojít používáním tampónů, vibrátoru, náročným sportem nebo masturbací," vysvětluje Žižková.

"Pokud ke mně přijde rodič s dívkou 15+ a chce vědět, zda je dívka panna, nechci se k takové žádosti vyjadřovat. Zákonný zástupce má právo vědět o zdravotním stavu dívky, ale je panenství zdravotní stav? Pokud by to mělo souviset s případným pohlavním onemocněním, tak se o zdravotní stav jedná, ale pokud je dívce 15 let a víc, může si o svém sexuálním životě rozhodovat sama," komentuje Žižková, která má s podobnými případy zkušenost.

Nikdo jí nevěřil, že není panna

"Jednou mě navštívila 17letá mongolská dívka, která mě prosila, ať její mámě nesděluju, že už není panna. Když pak na prohlídku došlo, nedokázala jsem určit, jestli je panenská blána porušená. To je další věc. Lidé obvykle netuší, že panenská blána má různé tvary a podoby a není jednoduché určit, zda je porušená, či není a jakým způsobem," popisuje gynekoložka. "Jelikož to u dívky nešlo poznat, situace se vyřešila sama a já popravdě mámě odpověděla, že jí na její otázku nemůžu odpovědět," dodává lékařka, která má na Instagramu téměř 75 tisíc sledujících.

"Představujeme si, že se jedná o nějakou fólii, která se přetrhne. Ale panenská blána je jakési zřasení, přepážka, blanka s dírkama, která je různě pružná. Někdy i tak, že mohlo dojít k pohlavní styku, ale k jejímu neporušení. To můžu jasně určit v případě, kdy má žena tisíc styků, ale ne v raném věku," říká Žižková a Magdalena Urbánková ji doplňuje: "Dokonce mi jednou napsala dívka, jejíž gynekolog na žádost matky určil, že není panna. Dívka přitom pohlavní styk neměla. Měla pak doma velké problémy a nikdo jí nevěřil," říká autorka účtu bezhormonu.

Z prohlídky mám trauma

Magdalena Urbánková na svém Instagramu a TikToku zveřejnila výzvu, ať se jí ozvou ženy, které ke gynekologovi přivedli jejich rodiče za účelem zjištění panenství. Ozvalo se jí dvacet žen a jednou z nich je také jednadvacetiletá studentka práv Hanka. "Chodila jsem tenkrát s klukem, který byl z poloviny Asijec. Mamce se strašně nelíbil, sama přiznává, že je rasistka, a bála se, že jsme měli pohlaví styk. Vzala mě za svým gynekologem, aby zjistil, zda jsem panna, protože mým slovům nevěřila," svěřuje se.

"Gynekolog byl muž kolem 55 let, který mě rodil a znal mámu i mé sestry léta. Ukazovat tak intimní oblast, pro mě starému muži, který mě vnímá jako malou holčičku a tyká mi, bylo dost nepříjemné," vzpomíná na traumatickou zkušenost studentka a podotýká, že byla panna.

"Nic tedy 'nezjistil', ale stejně si pak s ním mamka sama povídala, takže předpokládám, že jí to řekl. Jistě to ale nevím," říká a svěřuje se, že od té doby má trauma z gynekologických prohlídek. "Nikdy nezapomenu, jak na mé intimní partie sahal někdo o 40 let starší, když jsem se v té době styděla i vysvléknout před přítelem. Gynekolog byl vlastně první muž, který se mě tam dotýkal," říká mladá žena, který má nyní tříletý vztah.

Hraničí to se znásilněním

"Už se nestydím, ale trvalo mi dlouho, než jsem se před kýmkoli zvládla vysvléknout a mít 'něco víc'. Několik let jsem měla před očima pana gynekologa a jeho modré rukavice," dodává. Kamila Žižková potvrzuje, že je takový "zákrok" velmi eticky sporný. "Bohužel ale víme, že k takovým prohlídkám na popud rodičů stále dochází a někteří lékaři si za něj dokonce nechávají platit," říká.

Hanka měla tehdy pocit, že se jedná o normální prohlídku. "Podobně jako když nechává rodič dítě naočkovat nepovinnou vakcínou. Cítila jsem, že to nemusí být, ale je to běžné," vzpomíná a zmiňuje pohled na svou zkušenost jako studentka práv:

"Myslím si, že by dospívající dívka měla být zodpovědná sama za sebe v mezích takzvané rozumové a volní vyspělosti. Neboli o tom, co dokáže posoudit, by měla rozhodovat sama. Samozřejmě mimo případy ohrožení života. Pokud ale dívka v 15 letech řekne, že nechce na prohlídku a zkoumat panenství, když sama ví, že pannou je, mělo by to okolí respektovat," míní.

"Hraničí to z mého pohledu se znásilněním, navíc když lékař vidí, že se dívka bojí. Pamatuji si, jak se mi klepaly ruce a kolena. Pokud není vyšetření nezbytné, měl by dle mého názoru sám odmítnout. Možná ne automaticky, ale určitě se zeptat na názor dívky a ten plně respektovat," uzavírá.

Spotlight Aktuálně.cz - Johana Nejedlová | Video: Tým Spotlight

Spotlight Aktuálně.cz - Johana Nejedlová (18.4.2024)