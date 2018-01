Jihokorejští bojovníci za práva zvířat vyzývají k bojkotu psího masa během zimní olympiády

před 2 hodinami

"Chceme skoncovat s korejským zvykem konzumace psího masa. Psi jsou nejlepší přátelé člověka a neměli bychom je jíst," citoval Korejskou asociaci pro ochranu zvířat časopis Time.

Jihokorejská organizace bojující za práva zvířat vyzvala veřejnost k zákazu prodeje a konzumace psího masa v souvislosti s nadcházející zimní olympiádou v Pchjongčchangu.

Korejská asociace pro ochranu zvířat (The Korea Association for Animal Protection) požaduje zákaz kvůli vyjádření soucitu se zvířaty a také pro zlepšení jihokorejské reputace ve světě. Tradice konzumace psího masa by totiž podle ní mohlo vyvolat znepokojení u návštěvníků z celého světa, kteří se do Jižní Koreje sjedou začátkem února.

Největší psí trh byl uzavřen vloni

Podobný zákaz přitom vydal v roce 1984 někdejší jihokorejský prezident Čon Tu-hwan, a to v souvislosti s XXIV. Letními olympijskými hrami v Soulu v roce 1988, připomněl časopis Time. Britský The Guardian zase loni v únoru informoval o tom, že s ohledem na zimní olympiádu byl uzavřen největší psí trh, na kterém se nacházelo až 80 tisíc zvířat.

Vloni v červenci bylo organizací Humane Society International osvobozeno 149 psů před tradičním festivalem Bok Nal, na kterém se psí maso konzumuje. List The Independent napsal, že mezi osvobozenými zvířaty bylo také patnáct štěňat, která měla být zpracována na polévku.

"Pojídání psů, zejména mladými lidmi, je v Koreji skomírající tradice. Nicméně letní festival Bok Nal stále přitahuje mnoho lidí ke konzumaci psí polévky, o které se mylně domnívají, že je osvěží v parných dnech," uvedla tehdy zástupkyně charitativní organizace Nara Kimová.

Psí maso je častá ingredience tradičních receptů

Chování psů je v Jižní Koreji populární a neregulovanou živností, která nespadá pod běžné zákony o chovu zvířat. Aktivisté upozorňují na to, že podmínky na farmách a trzích porušují práva psů.

Ačkoliv většina Jihokorejců nekonzumuje psy pravidelně, pochoutky z psího masa se vyskytují často v nabídce restaurací a jako ingredience některých tradičních receptů a lékařských předpisů, uvádí organizace International Aid for Korean Animals (IAKA).

Vzhledem k tomu, že obchod se psím masem má nevyjasněné právní postavení, je těžké bojovat s jeho rozšiřováním nebo zjistit jeho rozsah. IAKA nicméně počítá, že obchod s psím masem vynese ročně 42,4 miliardy dolarů. A podle osm let starých informací funguje v zemi 10 tisíc farem, které mají téměř milion psů.

Podle průzkumů však jihokorejská veřejnost vidí v současnosti psa spíše jako svého mazlíčka než jídlo. Rozdíly přitom panují mezi mladou a starší generací.

Společnost Gallup Korea uspořádala v roce 2015 anketu, ze které vyšlo, že pouze pětina mladých jihokorejských mužů snědla v uplynulém roce psí maso. Oproti tomu však 50 procent mužů starších 50 let přiznalo, že si pochoutku ze psa dalo.