Benative
24. 12. Adam a Eva
Jak dělal radost Ježíšek v průběhu desetiletí. Někdy se ale dopouštěl schválností

Dan Poláček
Dan Poláček
Dan Poláček,Redakce Magazín

Mění se dějiny, vánoční dekorace, dárky, ale dětská radost zůstává pořád stejná. Myšlenku, že dárky nosí Kristovo dítě, zavedl Martin Luther. Z protestantských zemí se tradice postupně přelila i do těch katolických, a tak Ježíšek dělá radost dětem už pěkně dlouhou dobu. Podívejte se, jak se děti radovaly v posledních sto letech.

Německá rodina slaví Vánoce

Německá rodina slaví Vánoce, Berlín, kolem roku 1910.
Německá rodina slaví Vánoce, Berlín, kolem roku 1910.Foto: ČTK

Německý Štědrý večer se od toho českého v roce 1910 zase tak moc nelišil. Vedle zpívání koled a půlnoční mše nechyběl stromeček. Rozdíl je v doručiteli dárků, nosil je buď Ježíšek (Christkind), nebo Otec Vánoc (Weihnachtsmann), který je i na této fotografii.

