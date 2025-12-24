Jak dělal radost Ježíšek v průběhu desetiletí. Někdy se ale dopouštěl schválností

Mění se dějiny, vánoční dekorace, dárky, ale dětská radost zůstává pořád stejná. Myšlenku, že dárky nosí Kristovo dítě, zavedl Martin Luther. Z protestantských zemí se tradice postupně přelila i do těch katolických, a tak Ježíšek dělá radost dětem už pěkně dlouhou dobu. Podívejte se, jak se děti radovaly v posledních sto letech.
Německá rodina slaví Vánoce
Německý Štědrý večer se od toho českého v roce 1910 zase tak moc nelišil. Vedle zpívání koled a půlnoční mše nechyběl stromeček. Rozdíl je v doručiteli dárků, nosil je buď Ježíšek (Christkind), nebo Otec Vánoc (Weihnachtsmann), který je i na této fotografii.
Dívka u stolu s vánočními dárky
Dívka se na fotografii z roku 1938 usmívá, Vánoce ale zřejmě ovlivnila napjatá politická situace, rozpad první republiky a obsazení pohraničí nacistickým Německem po mnichovské dohodě. Vánoce tak byly pro mnohé Čechy, kteří museli uprchnout z pohraničí, skromnější a jistě i mnohem melancholičtější.
Dívka sedící pod ozdobeným vánočním stromkem
Vánoční ráno malého chlapce
Kdy a kde se chlapec raduje, nevíme, v Česku to není. Radost je ale opravdová.
Vánoční oslava v NDR
Babička sleduje děti hrající si s dárky pod ozdobeným vánočním stromkem. Děti politickou situaci pravděpodobně tolik necítily, ale NDR vznikla teprve v říjnu 1949, Štědrý večer tedy oslavují už pod „sovětským deštníkem“.
Kosmetická sada jako dárek
Zahraniční Vánoce v luxusu někdy před druhou světovou válkou, nebo snad už po ní?
Šťastné děti s dárky, Vánoce 1956, zahraničí
A zase trochu zahraničního blahobytu, podle panenek zřejmě v USA.
Retro vánoční pohlednice z 50. a 60. let
Vánoce v 60. letech
Alain Delon a Romy Schneiderová
Alain Delon a Romy Schneiderová byli ikonickým párem filmu i života. Po setkání při natáčení filmu Christine (1958) se do sebe zamilovali, jejich vášnivý vztah ale skončil po čtyřech letech rozchodem, který Romy hluboce zasáhl. I přesto zůstali přáteli a spolupracovali na ikonickém filmu Bazén (1969). Po tragické smrti Romy v roce 1982 Delon přiznal, že ji nikdy nepřestal milovat.
Ponožky k Vánocům
Vánoce v 60. a 70. letech
Vánoce v roce 1961 v Československu
Kluci dostali na začátku šedesátých let nové brusle. Foto: Otakar Zdvihal, Facebook, skupina RETRO - Československo.
Vánoce v roce 1961
Sestrička dostala panenku, bráška raketu, ten rok totiž Gagarin obletěl Zemi. Foto: Marie Jelinková, Facebook, skupina RETRO - Československo
Hračky pod stromečkem, Československo
Smíšené reakce na vánoční dárky
Ragby míč pod stromečkem
Československé Vánoce v letech 1968, 1971 a 1973
Vánoční ráno 1960
Někoho potěší i motorová pila
To se nepovedlo aneb když si rodiče ze svých dětí vystřelí
A ještě jedno vánoční selhání
