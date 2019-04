Instagram je lež, máme nad ním moc, tvrdí kšeftaři s popularitou. Tak se kupuje sláva

"Vládneme nad miliony reálných účtů na Instagramu, umíme vyrobit miliony falešných a umíme je kamkoliv nasměrovat," zazní v dokumentu režiséra Nicolaase Veula. Jeho film #Follow me odhaluje pozadí oblíbené sociální sítě, kde se dá jednoduše koupit sláva. Snímek získal na letošním mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jeden svět cenu studentské poroty.

Ze sociální sítě Instagram se z přátelského sdílení fotek stalo drsné kolbiště, kde se bojuje o co nejvíce followerů a lajků, s nimiž mohou přijít i nemalé peníze z reklamy.

Mnozí teenageři získali na této síti závislost, honí každý lajk, a přitom netuší, jak doopravdy funguje toto nasvícené divadlo a co se odehrává v jeho zákulisí.

Právě za oponu Instagramu se vypravil nizozemský dokumentarista Nicolaas Veul. Jeho dílo #Follow me získalo na letošním mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jeden svět cenu studentské poroty. "Tento snímek jsme vybrali, protože se bezprostředně týká takřka nás všech, mladých lidí. Díky němu jsme mohli nahlédnout pod pokličku věcí, o kterých tušíme, že se dějí, ale často si to ani nechceme připustit," vysvětlila své rozhodnutí porota.

Diváci, kteří brali čísla z Instagramu jako bernou minci úspěchu, kvality či obdivu, museli být z filmu překvapení, když jim Veul během padesáti minut ukázal, jakými podvody jsou počty sledujících dosaženy.

Dokumentarista si na vlastní kůži vyzkoušel nakoupit followery, v telefonu mu asi 15letý chlapec nabídl 10 tisíc sledujících za 35 eur. Nicolaasův účet se za chvíli opravdu rozrostl o požadované fanoušky a stal se v podstatě lokální celebritou.

"Vytváření falešných účtů je běžné, ale poměrně pracné, takže existuje i řada výhodnější cest. V dokumentu #Follow me o nich byla také řeč - tisíce lidí se zapojují do 'výměnných sítí' a lajkují, komentují a stávají se fanoušky," říká Daniel Dočekal, odborník na sociální sítě a publicista, jenž stál u začátků českého internetu .

"'Klonovat' účet je také možné, právě ti, co vytvářejí falešné účty, velmi často používají fotografie, informace a jména účtů existujících. Hackery zde najdete až u varianty, kdy někdo získá přístup k účtům a ty využívá pro stejnou činnost. Často dokonce ani účet vyložené neukradne, stačí, když má přístup a současně s jeho vlastníkem ho zneužívá," dodává.

Tisíce followerů i lajků na počkání

Nicolaas Veul se ve filmu dostával o několik pater výš, k záhadnému mladíkovi se škraboškou, jenž o sobě tvrdí, že u něj končí většina stránek, přes které si lidi kupují followery, a tudíž i svou popularitu. Říká tomu "marketing sociálních médií" a vynáší mu miliony. Své umění Nicolaasovi názorně ukáže, když mu účet napumpuje tisíci dalších followerů a k aktuálně pořízené fotce během pár minut přidá tisíce lajků.

Video: Instagram jako nasvícené divadlo. Sledujte ukázku dokumentu #Follow me

Instagram jako nasvícené divadlo. Sledujte ukázku dokumentu #Follow me | Video: Nicolaas Veul, Duco Coops | 01:47

"Dneska se může stát slavným kdokoliv. Sláva má svou cenovku a jde velmi jednoduše koupit," vysvětluje. Dokumentaristu šokuje, když jeho deset tisíc koupených followerů označí za velmi malý počet, vlastně jen za rozjezd pro začátek. A odhalí, jak se tito umělí sledující vyrábějí - počítač umí jednak vytvořit libovolné množství falešných účtů a naklonovat ty existující i s jejich příspěvky.

A nejde tu jen o ješitnost a pocit sebeuspokojení, ale i o ohromné peníze - člověk, jenž má milion followerů, totiž může uzavřít velmi výhodné reklamní smlouvy. Snímek zmiňuje, že tato sociální síť má miliardu uživatelů a v reklamě se protočí kolem pěti miliard eur ročně. "Instagram se stal výkladní skříní, posty novými billboardy, followeři a lajky novou měnou. Inzerujete sebe i firmy," říká autor.

Nabídky existují i v Česku, 15 tisíc fanoušků lze koupit za pár stovek, stačí jen zadat heslo do vyhledávače. Podle Daniela Dočekala jsou i v Česku již tyto služby rozšířené a poměrně běžné. "Ti rozumní fanoušky nenakupují, ti další si prověřují, v jakém 'stavu' má influencer účet, když s ním spolupracují," podotýká.

Na nakupování fanoušků přitom není nic nelegálního. "Neexistuje žádný zákon, který by to řešil. Je to v rozporu s pravidly užívání dané sociální sítě, ale to nemá s legalitou nic společného. Může to ale vést k trestné činnosti v podobě podvodu či obohacení v okamžiku, kdy někdo s falešným sledujícími bude přistižen při tomto podvádění a začne jít o peníze klientů," říká Dočekal.

Hackeři jsou napřed před analytiky

Dokumentarista Nicolaas Veul navštíví také firmu v New Yorku, jež umí falešné followery odhalit. Analyzuje jejich činnost na sítích a pozná uměle založené účty.

Analytik ukazuje filmaři data, podle nichž i ty největší celebrity a influenceři mají kolem dvaceti procent falešných fanoušků - Katy Perry, Ariana Grande, Justin Bieber nebo Cristiano Ronaldo.

"Určit podíl falešných účtů je velmi složité, špatně se poznávají. Může ale jít i o více než dvacet procent. V celkovém měřítku sociální sítě se často uvádí, že má až přes třicet procent falešných účtů - některé jsou opravdu falešné, některé jsou duplikáty," říká Dočekal. Sociální sítě se podle něj posuzují podle počtu uživatelů, i proto zde není zájem ze strany Facebooku (společnost je vlastníkem Instagramu - pozn. red.), aby s tím něco reálně dělal.

Autor filmu #Follow me také ukazuje, jak se podvádí ve sbírání lajků. "Dříve jsme na to měli klikací farmy hlavně v Indii. Ti lidé to tam naklikávali ručně. Dneska to už ale umí programy," vypráví tajemný muž ve škrabošce.

Nicolaas se nakonec vypravil i do Moskvy a názorně ukazuje, jak si přivydělávají některé zdejší maminky na mateřské dovolené - vytvářejí umělé pochvalné komentáře na zboží a služby. Tato síť ruských matek má podle autora téměř sto tisíc komentátorů, kteří zanechávají příspěvky od reálných osob.

"Všechno jede, každý podvádí každého a nese to obrovské peníze," konstatuje Nicolaas. "Naše počítače získaly jména a hesla, a tím pádem veškerý přístup k reálným instagramovým účtům skutečných lidí, ne počítačem vytvořených. Vládneme nad miliony těchto účtů a můžeme je kamkoliv nasměrovat," shrnuje svou moc muž ve škrabošce. "Instagram je jeden velký fake, fasáda," tvrdí.

A co na to samotná centrála Instagramu? Tu se tvůrce snažil mnohokrát kontaktovat, jednou navštívil i sídlo osobně, ale nikdo s ním nechtěl mluvit.

"Nákup sledujících a lajků i komentářů tu existoval ještě před Instagramem, běžně na Facebooku, Twitteru, YouTube. Dokud existuje posuzování úspěšnosti podle počtu fanoušků či lajků, tak bude existovat i tento druh 'podnikání'. Samotní provozovatelé mají velmi malý zájem na tom, aby to ustalo, těží z toho," uzavírá Daniel Dočekal.