Facebook zrušil Opráski, po stížnosti autora je vrátil. Jzme spjět!, hlásí "jaz"

Facebook nejprve zablokoval, poté zakázal a pak znovu obnovil oblíbené facebookové stránky Opráski sčeskí historje, plné nekorektního (avšak nikoli nenávistného) komiksového humoru o české historii a současnosti. Vadil díl o Hitlerovi a slovenském nacionalistickém politikovi a knězi Jozefu Tisovi. Čeští fanoušci se bouřili a autor se proti zákazu odvolal. "Sprostá slova bych chápal, ale že někoho uráží nedostatek úcty k válečným zločincům a Facebook mu hned vyhoví, to překvapí, řekl Aktuálně.cz autor.

Facebookové stránce Oprásků se stal na čas osudný komiks o Adolfu Hitlerovi a slovenském nacionalistickém politikovi a knězi Jozefu Tisovi. V něm Hitler nabádá v roce 1939 Tisa, aby vyhlásil samostatný slovenský stát a vykašlal se na Čechy.

V komiksu se objeví i pomník "Největšího Slováka" Tisa, jehož tvar připomíná penis. Autor tím naráží na skutečnost, že Tiso i přes svůj punc válečného zločince figuroval v anketě o Největšího Slováka, než ho organizátoři vyřadili.

Autor Oprásků posléze zveřejnil obrázek s Tisem na Instagramu a napsal: "Za tento přízpjěveg bil Ůstafu zablokvoán na tři dňi příztub k Fabecookovímu účtu." Jenže nezůstalo jen u banu. "Dnez Facelok srušil stránku Opráski. Kikoťi," informoval v pátek na Instagramu tvůrce, jenž si říká "jaz".

"Nadšený z toho nejsem, samozřejmě. Je to přes šest let práce a budování nějaké komunity. Říkám na to, že ne blbost, ale tupost světem vládne a tohle je výsledek toho, pokud se aplikuje politická hyperkorektnost bez znalosti kontextu," sdělil Aktuálně.cz autor v momentě, kdy byly stránky kvůli zásahu administrátora Facebooku nedostupné.

Jak dále uvedl, přijde mu absurdní, že zákaz přišel za opráski, které si dělaly legraci z Hitlera s Tisem a z cenzury na Facebooku.

"No, řekněme, že za sprostá slova bych to chápal víc, ale že někomu uráží jemnocit nedostatek úcty k válečným zločincům a Facebook tomu promptně vyhoví, pravděpodobně nějakým brigádníkem v offshore centru, to přeci jenom překvapí," glosuje důvody jaz.

Facebook se podle něj chová tupě. Uznává nicméně, že se jedná o soukromou společnost a jsou to její pravidla. "Komu se to nelíbí, ať si trhne nohou. Na třetí stranu je na něm zase přes miliardu lidí a ta síť má ohromnou moc určovat veřejné mínění. A myslím si, že tohle, bez ohledu na to, co se stalo mojí stránce, dělá Facebook ohromně špatně už strašně dlouhou dobu."

Dycky Opráski!

"Pray for Opráski sčeskí historje! Ochutnávka toho, jak automatické filtry mohou ničit a omezovat kulturu a svobodu, je tady. Zachraňme internet před články 11 a 13! Již zítra po celé republice," vyzývají v této souvislosti piráti a zvou na demonstrace proti Směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu, za kterou stojí Evropský parlament a Evropská rada.

Česká veřejnost, jež si Opráski oblíbila, se začala proti dočasně vypnutým stránkám bouřit. Nechápala, proč Facebook zakáže humor nekorektní, ale přitom nikoli nenávistný nebo podněcující k nenávisti a naproti tomu často ponechává bez povšimnutí otevřeně nenávistné příspěvky a komentáře .

Sociálními sítěmi se šířily příspěvky jako "Dycky Opráski!", "Je suis Opráski" či návrh, aby lidé založili stranu SPO - Stranu přátel Oprásků.

Za všechny vyjádřil absurdní podoby cenzury cestovatel Dan Přibáň na své facebookové stránce:

"Pokud chtějí sociální sítě filtrovat obsah, musí to dělat lidé se znalostí jazyka a reálií. Sociální sítě vydělávají na informacích o uživatelích dost na to, aby jim zajistili podporu, která nedělá stupidní chyby. Pak stačí, aby pár aktivních občanů nahlásilo něco na hraně (a tací se najdou ve všech skupinách), hlášení přišlo nějakému nešťastnému indickému zaměstnanci (podpora Facebooku pro střední Evropu sídlí, pokud vím, v Indii) a indický správce to blokne, protože fašisti a penisy."

Autor Oprásků byl ještě v pátek po obědě k obnovení stránek skeptický, nicméně Aktuálně.cz řekl, že o něj bude usilovat a mezitím zřídí na Facebooku náhradu. "Co si budeme povídat, bůhví kdo to bude posuzovat, jestli vůbec a jak. Facebook totiž na komunikaci s uživateli skoro dokonale kašle."

Nakonec vše dopadlo jinak. Sociální síť totiž stránky Oprásků záhy obnovila a "jaz" mohl spokojeně konstatovat: "Jzme spjět!"

Video: Na dějiny mám jediný správný pohled, kreslím je pro divné lidi, říká autor Oprásků sčeskí historje