Manželé Richard Davies a Faye Stevenson-Daviesová z Walesu dokázali něco, co se podle statistik blíží zázraku. V národní loterii vyhráli milion liber. A o sedm let později… znovu. Může za to karma?
První pohádkovou výhru získali v roce 2018, kdy si díky EuroMillions Millionaire Maker přišli na částku, která většině lidí změní život jednou provždy. Richardovi bylo 42, Faye 36 let a rázem jim svět otevřel nové možnosti. Přesto zůstali nohama pevně na zemi – pomáhali rodině, přátelům, darovali auta, podpořili místní ragbyový klub a začali se víc angažovat ve své komunitě.
A pak přišel listopad 2025.
24 bilionů ku jedné
V běžném slosování loterie trefili pět hlavních čísel a jedno bonusové číslo. A tak si připsali na konto další milion liber. Podle odborníků je pravděpodobnost, že by stejný pár dokázal vyhrát obě tyto ceny, víc než 24 bilionů ku jedné. Ano, bilionů. A jim se to i tak povedlo.
„Věděli jsme, že šance jsou naprosto šílené,“ směje se Faye. „Ale jsme důkazem, že když věříte, může se stát cokoliv,“ dodává.
Druhá výhra navíc nevznikla jen jedním šťastným tiketem. Vedla k ní série čtyř losování za sebou, kdy pár opakovaně získával takzvaný Lucky Dip (náhodný tip) – automaticky vygenerovaný tiket do dalšího slosování… a až ten poslední byl vítězný.
To nejcennější zůstává stejné
Navzdory dvěma milionovým výhrám Richard i Faye dál pracují a pomáhají ostatním. Richard, bývalý kadeřník, dnes dobrovolně stříhá vlasy lidem bez domova a zároveň pracuje jako kurýr. Třeba proto, aby měl jistotu, že se vánoční balíčky dostanou ke všem včas. Faye, někdejší zdravotní sestra a specialistka na duševní zdraví, pak vaří v komunitní kuchyni a poskytuje psychickou podporu klientům – klidně i na Štědrý den. A i když by si mohli dovolit Vánoce na exotické pláži, oni zůstávají doma a dělají to, co jim dává smysl.
A co bude dál? „Všichni se nás ptají, co plánujeme,“ říká Richard. „Upřímně – zatím to nevíme. Tentokrát si chceme dát čas a ten moment si prostě užít,“ přiznává.
Příběh Richarda a Faye není jen o štěstí a penězích. Je o tom, že i když vám život nadělí víc, než byste kdy čekali, to nejcennější pořád zůstává stejné: lidskost, pokora a chuť pomáhat druhým. A také ukazuje, že pohádky možná opravdu existují.
Zdroje: National Lottery, The Guardian
Mohlo by vás zajímat
ŽIVĚRusko nás chce odříznout od Černého moře, naléhá Zelenskyj. Oděsa čelí tvrdým útokům
Rusko v Oděské oblasti drtivě útočí na přístavy důležité pro ukrajinský export, na energetickou i dopravní infrastrukturu. podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se tím snaží Ukrajinu odříznout od Černého moře.
Auuu! Liverpool přišel o nejdražšího hráče Premier League
Alexander Isak po gólu opustil hřiště s bolestmi a čeká ho dlouhá pauza. Fotbalovému Liverpoolu se výrazně ztenčil kádr právě ve chvíli, kdy se tým začíná konsolidovat.
Krádež kabelů omezila v Praze provoz desítek vlakových spojů
Krádež se stala v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní nádraží, zpoždění tam může dosáhnout až 20 minut. Situace se dotýká lokálních spojů i rychlíků.
Zacha si po parádní spolupráci s ruským bekem vychutnal brankáře Vancouveru
Pavel Zacha se v NHL prosadil i ve druhém utkání po sobě a pomohl Bostonu získat bod za porážku 4:5 po nájezdech s Vancouverem. Na straně vítězů zaznamenal asistenci Filip Hronek. Adam Klapka se třetím gólem v sezoně podílel na výhře Calgary 6:3 nad Vegas, za poražený tým přihrál na jeden gól Tomáš Hertl.
ŽIVĚZastavte čistky Motoristů v Černínském paláci, vyzvali Starostové Babiše
Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) ve výzvě předsednictvu vládního hnutí ANO kritizuje reorganizaci na ministerstvu zahraničí pod vedením Motoristů. Struktura úřadu se podle STAN mění narychlo a bez analýz.