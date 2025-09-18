Takhle se vyhrává loterie. Šťastlivec prozradil svůj trik se stíracími losy

První los skončil zklamáním - žádná výhra. Když však setřel druhý, nemohl uvěřit vlastním očím. Každé políčko se shodovalo. Michael právě vyhrál hlavní cenu: 250 tisíc dolarů, tedy více než pět milionů korun českých.
Michaelovi se hned po výhře honila hlavou jediná věc: hypotéka. "První, co mi proběhlo hlavou, bylo: splatit dům. Je to skvělý pocit vědět, že to teď mohu udělat," říká.
Telefonát, který opravdu potěší
A co rodina? Jeho manželka Felicia byla radostnou zprávou naprosto ohromená. "Byla jsem v práci a věděla jsem, že Michael jede do Louisville. Zavolal mi a řekl: 'Můžeš mluvit? Budeš si myslet, že si dělám legraci, ale přísahám, že ne - právě jsem vyhrál 250 tisíc dolarů. Můžeš si vzít volno a jet se mnou do kanceláře loterie?'," popsala Felicia telefonát, který by chtěla zažít snad každá manželka.
"Trochu jsem se rozbrečela, když jsem ten los uviděla. Tohle změní všechno," dodala.
Škrty, oslava, nový začátek a trik
Ještě ten samý den pár zamířil do centrály Kentucky Lottery, kde si Michael převzal šek na 180 tisíc dolarů - po zdanění. A čerpací stanice, kde los koupil, navíc obdržela 2500 dolarů jako odměnu za prodej výherního tiketu.
"Určitě to pořádně oslavíme a věřím, že z toho budou mít radost i ostatní," dodává Michael, který se stal prvním výhercem hlavní ceny ve hře Wild Cash 100X fungující od 26. června. Ve hře přitom stále zůstávají dvě výhry po 250 tisících dolarech, spolu s mnohými menšími výhrami.
A v čem spočívá jeho trik? "Kdykoliv si losy kupuju, vždycky beru dva najednou. To je celé," uzavírá s úsměvem šťastný vítěz.
Zdroj: What's The Jam