Kuchař se soudí s Michelinem kvůli odebrání hvězd. Spletli si šafrán s čedarem, tvrdí

Známý francouzský šéfkuchař Marc Veyrat z oceňované restaurace La Maison des Bois na východě země žaluje vydavatele prestižního michelinského průvodce. Veyratovi se nelíbí, že mu hodnotitelé v lednu po necelém roce odebrali dvě hvězdičky. Komisařům vadilo, že dal do soufflé čedar. "Dal jsem do něj šafrán a ti gentlemani si mysleli, že to byl čedar, protože bylo žluté," sdělil Veyrat.

"Byl jsem zostuzen," řekl Marc Veyrat rádiu France Inter s tím, že jeho zaměstnanci po oznámení Michelinu plakali. Šéfkuchař pětihvězdičkového hotelu La Maison des Bois v alpském departmentu Horní Savojsko uvedl, že jej zpráva zastihla zcela nečekaně letos v lednu. "Jednou večer vám zavolají a bez jakéhokoliv upozornění, bez jakékoliv psaného vyjádření, čehokoliv, vám řeknou: 'Tak to je. Je konec.'," citoval jej britský zpravodajský web BBC. Šéfkuchař podle svého právníka věří, že žaloba přinutí michelinské komisaře k tomu, aby vysvětlili přesné důvody, jež je vedly k odejmutí hvězdiček. První soudní přelíčení by se mělo uskutečnit na konci listopadu. Veyrat v rozhovoru pro web Le Point řekl, že od sebrání hvězdiček trpí depresemi. "Jak se opovažují brát si jako rukojmí duševní zdraví šéfkuchařů?" uvedl. Dopad hodnocení v michelinském průvodci na zdraví šéfkuchařů je v posledních letech velkým tématem. Pozdvižení vyvolala v roce 2016 smrt francouzsko-švýcarského šéfkuchaře Benoita Violiera, jehož restaurace v Crissieru nedaleko švýcarského Lausanne byla vyhlášena jako nejlepší na světě. A ne jeden oceněný šéfkuchař oznámil, že michelinské hvězdičky hodlá vrátit. Michelin k případu francouzského šéfkuchaře začátkem týdne uvedl, že o talentu pana Veyrata nepochybují a jeho zklamání rozumí. "Jeho žádosti důkladně prozkoumáme a odpovíme na ně," uvedl vydavatel prestižního michelinského průvodce. Francouzský šéfkuchař, jenž dříve obdržel tři hvězdičky ve svých dvou dalších restauracích, v červenci požádal o vyjmutí La Maison des Bois z michelinského průvodce. Jeho žádost však byla zamítnuta s tím, že restauraci budou i nadále doporučovat. Video: Podívejte se na českou restauraci, kterou si vyhlídli i hodnotitelé Michelinu 2:17 Babiččiny šulánky i křepelka. Vršovickou restuaruaci ocenil Michelin | Video: Aktuálně.cz