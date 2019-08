Jak fotí nejlepší fotomobil? Toto jsou neupravené snímky z telefonu Huawei P30 Pro

Jak fotí nejlepší mobil na světě, kterým je momentálně Huawei P30 Pro? Základní fotografování v automatickém režimu jsme vyzkoušeli v Novohradských horách a testovací snímky najdete v galerii u tohoto článku. V dalším díle se zaměříme na pokročilejší fotografické funkce tohoto přístroje, který je převratný mimo jiné tím, že má optický zoom o opravdu velkém rozsahu.

Napřed jedno vyjasnění: toto je subjektivní pohled fotografa zvyklého na profesionální zrcadlovky a bezzrcadlovky, jemuž se dostal do rukou nejlepší fotomobil, který je momentálně k dispozici.

Je Huawei P30 Pro skutečně nejlepší? To je samozřejmě otázka, o které by se dalo dlouho debatovat, ale vycházejme z renomovaných testů společnosti DxO, které jsou založeny na technických měřeních fotografických kvalit přístroje. Podle nich model P30 Pro momentálně nejlepší je. Uznávaná společnost se opírá o přesně stanovenou metodiku, kterou dodržuje při všech testech. DxO navíc netestuje jen mobily, ale také fotoaparáty.

V testech DxO patří přístroji Huawei P30 Pro první místo (za ním následuje Samsung Galaxy S10 5G a Honor 20 Pro). Nejlepšímu telefonu od Applu připadá v žebříčku až devátá příčka.

Jak Huawei P30 Pro fotí?

Snímky jsou podle mého subjektivního hodnocení lepší než z levnějšího kompaktního fotoaparátu. Až dosud měly tyto digitální kompakty velkou výhodu v tom, že byly vybaveny optickým zoomem, zatímco mobilní telefony zoomovaly digitálně a fotky tím ztrácely kvalitu.

Huawei P30 Pro ovšem optický zoom má. Není to vidět, při zoomování se z něj nic nevysunuje ven. Zoom je totiž do mobilu vestavěn uvnitř, a navíc naležato, podobně jako třeba zdířka na jack od sluchátek.

Nezacházejme ale do technických podrobností - celé to funguje podobně jako periskop. Světlo se při vstupu do fotoaparátu láme do pravého úhlu a teprve pak míří do objektivu.

I díky tomu je kvalita fotek přiblížených zoomem telefonu P30 Pro velmi dobrá. Mobil má navíc i jeden opravdu pořádně širokoúhlý objektiv a také oblíbenou funkci, která při fotografování portrétů softwarově rozostří pozadí. Těmito možnostmi se Huawei P30 Pro dostává o pěkných pár kroků dál než levnější kompaktní fotoaparáty.

Navíc se jím dají pořídit z ruky snímky, ke kterým majitelé zrcadlovek i většiny kompaktů potřebují stativ. Příkladem může být třeba pohybem rozmazaná voda ve vodopádech.

Je tento mobil lepší než zrcadlovka?

Je to častá otázka. A také úplně zbytečná. Mobil fotoaparátem nenahradíte a dobrý fotoaparát mobilem zatím také ne. Každá z těch dvou věcí má svůj význam a své velké výhody i velké nevýhody proti konkurentovi.

Zkusme to tedy jinak: Pro běžné fotografování do fotodeníku nebo na Instagram je tento mobil výborný. Skladný, zvládne spoustu věcí, člověk s sebou nemusí tahat batoh plný objektivů jako s fotoaparátem. Pro snímky na Instagram nebo na ukazování přátelům na počítači je kvalita obrazu opravdu dobrá. Fotky jsou sytě barevné, použitelné i bez úprav, což pro většinu zrcadlovek neplatí.

Ale… jsou tady samozřejmě i minusy. Když se fotky pořádně zvětší, je vidět, že mobil vykreslí mnohem méně detailů než třeba zrcadlovka nebo pokročilý kompaktní fotoaparát s větším snímačem. Textury, jako je například drsný povrch asfaltu, jsou i na snímcích z tohoto špičkového mobilu při zvětšení vyhlazené a často splývají do jednolité plochy. Jenže vadit to bude jen málokomu - je to mimo rozlišovací schopnost běžného uživatele a fotograf, který mobil nejčastěji používá jako obrázkový zápisník, to také příliš řešit nebude.

V porovnání s většinou fotoaparátů jsou také barvy na snímcích z Huaweie P30 Pro podstatněji sytější - podle mého subjektivního názoru někdy až příliš (a to rozhodně nejsem nepřítelem výrazných barev na fotkách).

Celkově vzato, je důležité, co člověk čeká. Pokud chce bez velké snahy výsledky na první pohled srovnatelné se slušným fotoaparátem - a nezkoumá detaily -, bude pro něj podle mého názoru radost s tímto mobilem fotit. Huawei P30 Pro totiž posunul hranice mobilní fotografie opravdu daleko.

(V příštím díle testu se podíváme blíže na technické parametry a na schopnost fotit za špatného světla).