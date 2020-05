To jsou nejlepší české fotky přírody: Vyhrál netradiční snímek pumy v protisvětle

Foto

Českým snímkem přírody roku 2020 se stala fotografie Petra Slavíka nazvaná Ve stínu. Zachycuje pumu v jejím přirozeném prostředí. Vyhlášení soutěže Czech Nature Photo se letos uskutečnilo pouze on-line, kvůli panující koronavirové pandemii. Přinášíme přehled vítězů všech kategorií.

Do čtvrtého ročníku soutěže se letos přihlásilo 229 autorů, kteří zaslali porotě k posouzení téměř dva tisíce příspěvků. Slavnostní předání cen a zahájení výstavy se konalo on-line 5. května na sociálních sítích Czech Photo.

Proč Fotografii roku získal snímek pumy v protisvětle, popisuje předseda poroty Pavel Krásenský: "Jde o netradiční pohled na skrytě žijícího živočicha v jeho přirozeném prostředí. Shoda okolností, světelné podmínky a fotografova kreativita daly vzniknout velmi zajímavé kompozici, která vás hned na první pohled zaujme. Je to přesně ta fotografie, u které si řeknete: To se nepovede často."

"Když jedete fotit kočku na druhý konec světa, je to vždy trochu, vlastně spíš hodně sázka do loterie. Ony totiž příliš nespolupracují. Když jsem vloni vedl expedici za pumou do chilského národního parku Torres del Paine, věřil jsem, že tu nádhernou kočku uvidíme. Štěstí a um našeho stopaře stály na naší straně. Věděli jsme o mladé samici nahoře v kopci, ale neměla příliš touhu pózovat. Až těsně před západem slunce na okamžik zvedla hlavu v protisvětle. Byla to klidná, tichá chvíle, kdy končí den. Snad se mi z té atmosféry povedlo trochu zachytit," popisuje vznik fotografie roku Petr Slavík.

Petr Slavík je držitelem několika mezinárodních ocenění včetně zlaté medaile z fotografického salonu Trierenberg Super Circuit, jeho fotografie se staly i součástí knižního výběru The World’s Best Images 2014. Jezdí po celém světě, aby zaznamenal poslední zbytky divočiny. Věnuje se hlavně šelmám a ohroženým druhům. Výtěžky z dražeb jeho fotografií podporují ochranářské projekty českých vědců v různých částech světa a chov ohrožených druhů v zoologických zahradách.

Výstava Czech Nature Photo 2020

Výstava v Czech Photo Centre v pražských Nových Butovicích bude veřejnosti otevřena (pokud to nařízení vlády dovolí) od 12. května do 28. července každý den kromě pondělí. Aktuální informace najdete na stránkách pořádající organizace Czech Photo.