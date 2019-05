Když se vyhlašoval celkový vítěz soutěže Czech Nature Photo, fotograf Jan Stria vypadal opravdu překvapeně. Jako by nemohl uvěřit tomu, že jeho podmořský snímek se stal nejlepší českou fotografií přírody pro rok 2019. Ostatní už tak překvapeně nevypadali - fotka je výborná. V rozhovoru pro Aktuálně.cz popisuje, jak vítězný snímek vznikl. "Často jsem ani nefotil, prostě jsem se jen kochal tou nádherou," říká o potápění v Rudém moři.

Jak vlastně vznikly vaše podmořské fotky, oceněné na soutěži Czech Nature Photo?

Obě vznikly vloni v červnu při potápění na nádech v Rudém moři na jihu Egypta, kam jsme jeli s partou kamarádů. Do zátoky nedaleko od hotelu jsme chodili každý den brzy ráno s touhou vidět dugonga, tzv. mořskou krávu. Tamní podmořský život je velmi bohatý na další zajímavé tvory, mezi které patří karety obrovské, trnuchy modroskvrnné, sépie a spousta dalších.

Na vyhlášení cen jste říkal, že obě jsou pořízeny při freedivingu. Je to velký rozdíl, fotit při potápění na jeden nádech, oproti focení s dýchacím přístrojem?

Člověk je samozřejmě omezený tím, jak dlouho vydrží pod vodou, ale velkou výhodou je, že nevypouští žádné bubliny a s tím spojené zvuky, tudíž tolik neruší podmořská zvířata. Osobně mi to přijde mnohem přirozenější.

Jak hluboko jste se potápěl při focení oceněné fotky a kolikrát jste musel pod hladinu, než vznikly záběry, se kterými jste byl spokojený?

Výsledná fotka vznikla při jednom z ranních ponorů v hloubce asi šesti metrů. Fotek jsem pořídil celkem hodně, přece jen se pod vodou komponuje o trochu hůře než na suchu. Často jsem ani nefotil, prostě jsem se jen kochal tou nádherou. Měl jsem možnost pozorovat například sépii, jak mění barvu a jak loví.

Jan Stria Fotograf, vítěz soutěže Czech Nature Photo 2019

Kromě focení se věnuje freedivingu, cyklistice, běhu, plavání, cestování

Fotí od konce roku 2012

Pracuje jako IT specialista

Jeho práci můžete sledovat na:

instagram.com/jan.stria

facebook.com/jan.stria

Kromě přírody fotíte také krajiny. Specializujete se na tyto dva žánry, nebo si klidně vyfotíte i reportáž, sport nebo portrét?

Velmi rád trávím čas venku, do přírody vyrážím, jak je to jen možné. Krajinu fotím asi nejvíce, už samotný pobyt v přírodě mě nabíjí energií, úžasně si vyčistím hlavu. Nevyhýbám se ale ani jiným žánrům, portrétům, sportu atd. Baví mě nové výzvy.

Jako krajinář fotíte nejen v Česku, ale samozřejmě hodně i v cizině. Jsou místa, kam se hodně rád vracíte, a čím vás lákají?

Oblíbených míst mám hodně. Rád se vracím do Podkrkonoší, odkud pocházím. Stále tam nacházím nová místa a zákoutí. Pět let jsem žil v Irsku, takže i tam se pokaždé moc rád vracím, je to úžasná země. Opravdu rád mám i hory. Příroda je úžasná v tom, že je v každém ročním období jiná, a když si uvědomím i různé počasí, je to hotová fantazie.

Krajinářská fotografie i fotografie přírody patří k časově docela náročným disciplínám. Kolik času focení vlastně věnujete?

Časově náročné to určitě je. Ať už kvůli cestování, nebo kvůli tomu, že často musíte čekat na to správné počasí. Často ale spojím focení s dalšími koníčky, třeba s jízdou na kole. Několikrát se mi stalo, že jsem si zajel a objevil místa, na která bych se normálně nedostal.

Kdybyste měl vybrat ze svých fotek jednu nebo dvě, které máte osobně nejraději, které by to byly?

Jedna z mých nejoblíbenějších je fotka kostelíka Byšičky v Podkrkonoší, odkud pocházím. Je to focené ráno při svítání přes nedaleký rybník. Mám k tomuto místu osobní vztah, vyrůstal jsem tam.

Máte nějaké fotografické vzory nebo fotografy, kteří vás hodně ovlivnili?

Nemám. U mě je to hodně pocitové, fotka mě musí zaujmout, mít atmosféru.

Pocházíte z Podkrkonoší. Které místo ve vašem rodném kraji byste doporučil člověku, který to tam moc nezná? Nemyslím tím fotografa, ale klasického obyčejného turistu.

Výstava Czech Nature Photo Výstava všech oceněných a dalších vybraných fotografií ze soutěže Czech Nature Photo 2019.

Kde: Karolinum, Ovocný trh 5, Praha

Karolinum, Ovocný trh 5, Praha Termín: do 17. června

do 17. června Otevřeno: po - ne 10-19

po - ne 10-19 Vstupné: 150 Kč / 80 Kč (snížené)

Podkrkonoší je celkově turisticky atraktivní. Doporučil bych místa, která znám, tedy Hořice, Lázně Bělohrad, Miletín nebo Zvičinu a jejich okolí. V nedalekém Dvoře Králové je známá zoologická zahrada, Hořice jsou známé trubičkami a závody motorek, do Lázní Bělohradu se jezdí léčit lidé z celé republiky.

Kromě výstavy snímků ze soutěže Czech Nature Photo máte shodou okolností v Praze ještě jednu výstavu. Kde to je?

Momentálně můžete moje fotky vidět na prodejní výstavě v OC Šestka na Praze 6. Výstava potrvá do konce tohoto týdne, ale zájemci o mé fotky mě mohou kdykoliv kontaktovat přes sociální sítě. V dohledné době budu také spouštět své nové webové stránky, kde bude jednak širší přehled mé tvorby, ale i možnost koupit si fotku.