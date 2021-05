Takové je Moravské Slovácko, jedno z nejfotogeničtějších míst světa

Moravské Slovácko, někdy také nazývané Moravské Toskánsko, se několikrát umístilo na předních místech v anketě o nejkrásnější a nejfotogeničtější místa světa. Jedním z fotografů, kteří dlouhodobě zachycují jeho kouzlo, je krajinář Radek Severa. Nyní začíná výstava jeho snímků v severočeské Bílině.

Výstava v Bílině nese název, který věrně odráží pohled mnoha fotografů z nejrůznějších zemí - od sousedního Polska až po daleké Japonsko či Indii. Jmenuje se totiž Moravské Slovácko, jedno z nejkrásnějších míst světa.

Kromě snímků nádherně zvlněné krajiny na ní návštěvníci najdou i fotografie zachycující tradiční senoseč. Výstavu připravil Radek Severa ve spolupráci s muzeem v Kobylí, díky čemuž jsou ve výstavní síni k vidění nejen fotografie, ale také například kroje typické pro Moravské Slovácko.

"Chtěla jsem do Čech přenést malý kousek jižní Moravy, která mi dávno učarovala," říká kurátorka výstavy Martina Aubrechtová. "Nejen krajina, ale také tradice, slovácké motivy, kroje a další detaily patřící k Moravě, to vše je spojeno s úžasnými fotografiemi Radka Severy," dodává.

Výstava byla několikrát přeložena kvůli protiepidemickým opatřením. "O to větší mám radost, že nakonec Morava do Čech dorazila. Vždyť je to jediná část naší země, která se dostala mezi padesát nejkrásnějších míst světa. A já mohu jen dodat, že oprávněně. Za sebe, za Radka i za Kulturní centrum v Bílině bych ráda pozvala na výstavu ,Moravské Slovácko´ každého, kdo do Bíliny zavítá."

Fotograf Severa krajinu kolem sebe vnímá velmi výtvarně a pomáhá mu k tomu i fakt, že ji dokonale zná už od dětství. Byly to ve velké míře i jeho snímky, které po nástupu internetu a sociálních sítí okouzlily fotografy z celého světa.

Terénní vlny v okolí Kyjova se pak pro mnoho cizinců staly vyhledávanou a velmi atraktivní lokalitou. Fotografové tehdy začali přirovnávat jihomoravskou krajinu k italskému Toskánsku a název Moravské Toskánsko se zvláště mezi fotografy ujal.

"Já mám ale raději to naše pojmenování Moravské Slovácko, je mnohem bližší mému srdci," přiznává fotograf a vysvětluje, že Moravské Toskánsko je v podstatě jen obchodní značka.

O výstavě:

Výstavní síň U Kostela Bílina, 20. května až 26. června. Otevřeno od čtvrtka do neděle (13-17 hodin). Vstupné 10 / 20 / 100 Kč. Pravidla pro návštěvu výstavy se řídí epidemiologickými nařízeními vlády.