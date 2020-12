To byl dávný Liptov. Fotky z vesnice, která navzdory komunistům odmítla založit JZD

Slovenská Liptovská Teplička vypadala v 70. letech minulého století jako skanzen. Tamní obyvatelé odmítli komunistické snahy o založení Jednotného zemědělského družstva a hospodařili soukromě, což bylo v té době v komunistickém Československu krajně výjimečné. Atmosféru Liptova tehdy zachytil na svých snímcích fotograf Miroslav Myška.

Miroslav Myška nyní přednáší na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. V 70. letech, kdy začal fotografovat na slovenském Liptově, byl však ještě studentem brněnské Střední uměleckoprůmyslové školy. K tématu ho přivedl pedagog Karel Otto Hrubý, který pro studenty organizoval na Liptovsku fotografické plenéry.

"Nejvýznamnější byl pro mne z tohoto pohledu rok 1971 a osm fotografických dnů v zapadlé a komunismem nedotčené Liptovské Tepličce," konstatuje dnes fotograf Miroslav Myška, který nyní snímky z tehdejší doby uspořádal do malonákladového bibliofilského tisku Liptov.

"Jezdili jsme tam i v dalších letech nejen v létě, ale i v zimě. V zapadlé vesnici rolníci hospodařili na svých polích soukromě. To bylo v 70. letech v Československu, v době komunistické normalizace, zcela výjimečné," vysvětluje Myška.

Liptovská Teplička se tísní v údolí mezi Panskou hoľou a Čertovicou, izolovaná od okolního světa, na severovýchodním konci Nízkých Tater.

"Na začátku 70. let to byl pro nás fotografy živý skanzen etnologického muzea. Přestože jsme všichni rozuměli slovensky, chvíli trvalo, než jsme si zvykli na tamní goralské nářečí. Teplička odolávala všem komunistickým snahám o založení jednotného zemědělského družstva. To sice bylo založeno již v roce 1950, jeho členy ovšem byli učitelé místní školy. Bez rolníků a jejich odbornosti tento pokus rychle zkrachoval," popisuje fotograf.

"Goralé na svá drobná, malebná políčka vyváželi hnůj koňskými a hlavně volskými povozy, pěstovali převážně brambory a ječmen. Na polích se střídalo obilí se zatravněním, před sadbou brambor hnojili ovčím hnojem. Díky této osevní skladbě byla pole mimořádně kontrastní i barevná a pro nás velmi fotogenická. Tamní lidé nás studenty fotografie přijali a byli milí a vstřícní, jen v hospodě se nedalo fotografovat, všichni ihned utekli za prací," vypráví Miroslav Myška.

Brněnští studenti fotografie snímky z Liptova poprvé společně vystavili v roce 1972 v Domě pánů z Kunštátu Domu umění Brno. "V roce 1973 jsme společně s Danou Vitáskovou měli výstavu v Galerii pod podloubím v Olomouci. Kurátorsky galerii vedl tehdejší student Univerzity Palackého Vladimír Birgus," vzpomíná Myška. Vladimír Birgus nyní vede Institut tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě, kde Miroslav Myška vyučuje.

Po padesáti letech Miroslav Myška znovu uspořádal své černobílé fotografie z Liptovska. V novém výběru najdeme dokumentární snímky z Vyšné Boci, Liptovské Tepličky a z tehdejší cikánské osady. "V roce 2010 jsme se s Danou Vitáskovou do Tepličky vrátili se snahou zachytit změny za posledních čtyřicet let. Následovala výstava Liptovská Teplička II, což je již jiný výstavní příběh k poctě našeho profesora K. O. Hrubého," uvádí Myška.

O knize

Miroslav Myška: Liptov. Bibliofilský malonákladový tisk, číslované výtisky s podpisem autora. 124 stran, cca 120 fotografií. Tři kapitoly: Vyšná Boca, Liptovská Teplička a Cikánská osada. Formát 28 cm x 21 cm.