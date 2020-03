Neuvěřitelné krajiny Patrika Proška. Mění je v dočasné umělecké dílo - a fotografuje

Patrik Proško je český sochař, který vyměnil ateliér za přírodu. A právě tam vznikají jeho fascinující díla. Trvají většinou jen krátce a jediným záznamem jejich dočasné existence jsou fotografie, které umělec pořizuje (ukázky z nich najdete ve fotogalerii). Jeho práce byly k vidění v nejrůznějších zemích světa - a právě nyní se chystá do Amazonie.

"Celkově jsem podnikl již pět výprav. Většinou po Evropě, jednu okolo jihovýchodní Asie. Na těchto cestách jsem zatím vytvořil přes 60 uměleckých projektů v krajinách 21 států a v Jižní Americe bych v tomto dočasném přetváření světa rád pokračoval," vysvětluje Patrik Proško (45) na stránkách Startovače, kde pro svůj projekt shání podporu.

Na Startovači už jeho podobný projekt lidi jednou zaujal, a to v roce 2017, kdy Proško uskutečnil uměleckou cestu do Asie.

"Z poznání, které jsem dosud získal nejen na svých cestách, mě nejvíce oslovila východní filosofie, ale také životní filosofie amazonských indiánů. V porovnání s naší západní kulturou, ve které je hlavním hybatelem hrubý domácí produkt a vytváření trvalé stopy, která nás má přežít, je životní filosofie amazonských indiánů úplně opačná. Žijí tak, aby po nich nic nezůstalo. To mě velmi oslovilo a také to ovlivnilo moji tvorbu," vysvětluje umělec.

Patrik Proško Český sochař a vizuální umělec

Zaměřuje se na landart a site specific instalace

"Jde mi v nich především o čin, který pak dokumentuji ve fotografii, než o jeho trvanlivou podobu, která na místě činu zůstane. Pomíjivost věcí vnímám jako jedinou trvalou hodnotu, která ovlivňuje vše, co na tomto světě děláme - i to, jak to děláme. A proto ani žádný z mých dosavadních projektů napříč světem již neexistuje," říká Proško.

Plánovanou cestu do Amazonie (on ji nazývá Cestou do Artamazonie) hodlá absolvovat sám, vyrazit by chtěl letos v dubnu. Měla by trvat něco přes dva měsíce a je rozhodnut, že během ní vytvoří deset nových landartových projektů a uměleckých intervencí ve veřejném prostoru Ekvádoru, Peru, Bolívie, Paraguaye, Argentiny a Uruguaye. O všem bude pořizovat fotografickou a filmovou dokumentaci, následovat bude výstava. "Stejně jako všechny předchozí výpravy bude i tato expedice sloužit ke sběru materiálu pro knihu na pomezí mezi uměním a cestováním," vysvětluje.